实践指南：探索 Agentic AI 的复杂性

部署 Agentic AI 的最大挑战之一，在于如何让相关应用程序达到企业级标准。这涉及将 AI 智能体安全地集成到复杂的 IT 环境中，并协调其在不同系统间的交互。要实现这一点，组织必须：

充分利用现有投资：依托在数据和 AI 平台上的既有战略投资进行建设。无论是 IBM watsonx、Microsoft Azure、Amazon Web Services (AWS) 还是 Google 云，这些平台都为实施 Agentic AI 奠定了基础。

评估用例：对业务流程进行全面评估，以确定哪些流程可以从 Agentic AI 中获益。这包括评估流程是否适合应用 Agentic AI，并确定转换这些流程所需的 AI 功能。

设计可扩展架构：开发一个支持跨平台无缝智能体集成与协同的架构。这包括多智能体协同、安全智能体间协作、受控访问工具和集中智能体生命周期管理等功能。