根据微软《2025 年工作趋势指数年度报告》，Frontier Firm 由 5 个核心特征定义，包括积极使用 AI 智能体和 AI 成熟度。
只有 9% 的领导者表示自己正在运营 Frontier Firm——这个数字反映的不是抱负或投资，而是真正转型的难度有多大。
各行各业的领导者都在问同一个问题：“我们投资了 AI，开展了试点，为什么没有取得更大进展？”坦率地说，仅有投资和采用是不够的。
那些领先的组织未必投入更多，而是在组织如何设计工作方式方面做出了不同的决策。
Frontier Firm 围绕按需或主动式情报运作，由人类与 AI 智能体组成的混合团队提供动力，以实现更快的规模扩展、更高的敏捷性和加速的价值创造。只有 9% 的领导者表示其组织符合这些标准，随着 Frontier Firm 能力成为 AI 驱动经济的基本条件，长期竞争力的鸿沟正日益扩大。
那些未能随环境演变的组织所面临的风险持续增加。随着拥抱 AI 和智能体主导转型的企业运营效率更高，那些不这么做的企业将愈发落后。
大多数人没有意识到的是，领导力是 Frontier Firm 成功的关键因素。领导者在组织战略、数据质量、安全、合规和治理方面进行有意识的投资。这些选择可能会提高短期 成本或延缓早期推广，但它们能成就长期的成功。
前沿不是静止不变的；随着符合前沿标准的 9% 领导者不断更迭，前沿也在演变。鸿沟的扩大并非源于工具的缺乏，而是源于转型的延迟。前沿地位需要通过不断重新构想工作、决策和价值创造如何与 AI 共同演进而赢得和保持。
过去几年，AI 的采用迅速扩展，从实验阶段迈向了企业级影响。其演进可划分为三个明显阶段。
1. 人类加助手：起初，AI 会增强个人生产力。员工使用助手起草内容、分析数据并自动执行简单任务。生产力的提升在很大程度上是个性化且局部的。我们合作的大多数客户都起步于此，员工利用 AI 提高生产率，但成效往往参差不齐、各自为政。
2. 人类与智能体团队：随后，工作转变为由人类和智能体共同分担。它们不仅能响应提示，现在还能协调和执行多步骤流程。人类可以塑造并编排工作。这一发展标志着从人类加助手模式的重大飞跃，智能体表现得更为自主，但仍存在潜在缺陷。
3. 人类领导、智能体运营：如今，领导者负责制定方向、意图和护栏。Frontier Firm 正是在此阶段真正涌现。AI 智能体大规模执行流程和运营，加速决策并推动创新步伐。
从我们的角度来看，达到 Frontier Firm 能力的客户实现了更高的生产率和更低的成本，为员工和利益相关者带来巨大价值。所有领导者都应以此为目标，带领组织达到这一状态。
许多组织认识到演变为 Frontier Firm 的重要性，但清楚了解这一转型真正需要哪些能力的组织则少之又少。这不是单一的举措；前沿的进展是由战略、技术和运营模式变革的深思熟虑、层层叠加所驱动。
尽管每段旅程各不相同，但一些基础能力始终让 Frontier Firm 脱颖而出。
没有任何单一的 AI 解决方案或工具能让组织成为 Frontier Firm。它们必须从全局出发。成功始于构建坚实的基础，以实现长期的 AI 和智能体主导的愿景。这意味着企业设计时必须考虑规模、安全性、弹性和合规性。
对旧版环境进行渐进式升级或许能带来短期收益，但也可能导致日后代价高昂的返工。更具意图的架构方法使组织能够更快前进，沿途减少推倒重来的次数。
在我们与客户的合作中，处于前沿的组织很少是那些一开始拥有最多工具的公司。相反，它们是那些最先对所构建的基础最为深思熟虑的公司。
如果数据尚未准备好流动，那么组织就尚未准备好扩展。Frontier Firm 应将数据视为必须尽可能高质量的输入，使其成为可信、受治理的企业资产，为智能系统提供动力。组织必须确信其系统和数据合规、安全、可观察，并可供需要者访问。我们一次又一次地看到，数据就绪成为隐藏的瓶颈，因为跨职能的承诺比任何技术决策都更难维持。
从最多的工具起步极少能通向成功。事实上，大多数企业都饱受多供应商和多数据格式无序扩张之苦。通过简化采购并将数据统一到更少的平台上，客户可以加速其 Frontier Firm 之旅。他们还可以提高成本和效率节约，同时改善内部组织对数据和系统的可访问性。凭借立竿见影的节省资金和实现的效率，客户可以更快地将节省下来的资金再投资，以推进 Frontier Firm 计划。
前沿转型不会在孤岛中发生。领先的组织会超越孤立的试点和概念验证，将 AI 嵌入整个企业。这意味着将 AI 融入工作流程、决策制定和业务流程——而不仅仅是技术任务。当 AI 跨职能投入运营时，整个组织会共同前进，而不是被脱节的进展所束缚。当客户在成功试点后无法扩展而陷入停滞时，原因通常不是技术失败。而是因为变革管理、激励机制和工作流整合从一开始就没有为整个组织而设计。
值得强调的是，9% 这个统计数据并非固定终点。它是一个动态指标，随着模型成熟和智能体式 AI 的真正价值得以实现，将持续变化。
组织无需等待那个数字改变才采取行动。通过现在就投资于正确的基础能力，领导者可以让自己的企业在前沿取得有意义的进展。如果您尚未起步，现在就是行动的时刻。
合作伙伴关系在转型旅程中可以发挥关键作用。IBM 与微软携手，帮助组织设计、构建和运营在前沿运作所需的能力。随着格局从云和现代化转向负责任的人工智能治理，组织能够保持竞争力
Frontier Firm 如今或许还很罕见，但凭借正确的领导思维、架构上的魄力和可信的合作伙伴关系，新的增长和能力完全触手可及。