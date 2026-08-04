值得强调的是，9% 这个统计数据并非固定终点。它是一个动态指标，随着模型成熟和智能体式 AI 的真正价值得以实现，将持续变化。

组织无需等待那个数字改变才采取行动。通过现在就投资于正确的基础能力，领导者可以让自己的企业在前沿取得有意义的进展。如果您尚未起步，现在就是行动的时刻。

合作伙伴关系在转型旅程中可以发挥关键作用。IBM 与微软携手，帮助组织设计、构建和运营在前沿运作所需的能力。随着格局从云和现代化转向负责任的人工智能治理，组织能够保持竞争力

Frontier Firm 如今或许还很罕见，但凭借正确的领导思维、架构上的魄力和可信的合作伙伴关系，新的增长和能力完全触手可及。

IBM-微软峰会助力客户走上成为 Frontier Firm 之路