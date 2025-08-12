通过智能自动化提高生产力和准确性
Medtronic 是全球医疗技术领域的领导者，其团队面临着耗时费力的手动匹配发票、交货证明与采购订单流程。这一劳动密集型工作流不仅影响了运营效率，还使人才脱离战略工作。
将每张发票的处理时间从 20 分钟缩短至 8 秒：大幅缩短发票处理时间
准确性超过 99%：最大限度减少代价高昂的错误
Medtronic 的信用服务、全球运营与供应链分析团队及信息技术团队，与 IBM Consulting 及其专注于微软技术的咨询公司 IBM® Neudesic 展开合作。他们共同部署了 Document Intelligence Platform (DIP) 加速器，这一人工智能驱动的解决方案基于微软技术构建，可自动采集并匹配发票、送货证明和采购订单。通过利用先进的机器学习 (ML) 和生成式 AI (gen AI) 技术，DIP 加速器能够轻松处理复杂格式、印章、低质量扫描和非标准布局。
IBM Neudesic 团队对该平台进行定制，以实现与 Medtronic 关键工作流的无缝整合。短短四周内，Medtronic 在一个部门内实现了文档自动匹配，从而为更广泛的转型奠定基础。
Medtronic 全球运营与供应链信贷服务高级总监 Eric Wellmann 表示，“通过关注切实的业务成果，我们与 IBM 的合作已取得突破性成效：减少未结应收账款以改善自由现金流，提高团队生产力以释放高价值工作产能，从而提高准确性。”
DIP Accelerator 取得了立竿见影的结果。文档匹配时间大幅缩短，准确率超过 99%。结果，Medtronic 让员工得以腾出时间专注于高价值的活动。
该解决方案提供了以下关键优势：
IBM 与 Neudesic 的合作项目，展示了远见卓识的领导力、值得信赖的合作伙伴关系和智能自动化技术相融合所能创造的无限可能。
Medtronic 高级分析全球运营与供应链副总裁 Luciano Miranda 总结道，“我们正利用 AI 创造切实价值。当强大的技术与人类的洞察分析能力相结合时，它就能完善流程并释放人员潜力。我们并非被动等待工作模式转型，而是正在主动重塑未来。”
Medtronic Plc 是一家全球性的医疗保健技术公司，开发和制造各种医疗设备。Medtronic 成立于 1949 年，总部位于爱尔兰都柏林，运营总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯。该公司被公认为世界上最大的医疗器械公司之一，在 150 多个国家/地区提供解决方案。其产品组合涵盖心血管、外科、神经科学和糖尿病等细分领域。受其创始人启发，该公司的使命是“减轻痛苦、恢复健康并延长寿命”。Medtronic 致力于创新，定期投资于研发，以推出应对各种疾病的尖端医疗设备和疗法。
