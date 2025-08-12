Medtronic 的信用服务、全球运营与供应链分析团队及信息技术团队，与 IBM Consulting 及其专注于微软技术的咨询公司 IBM® Neudesic 展开合作。他们共同部署了 Document Intelligence Platform (DIP) 加速器，这一人工智能驱动的解决方案基于微软技术构建，可自动采集并匹配发票、送货证明和采购订单。通过利用先进的机器学习 (ML) 和生成式 AI (gen AI) 技术，DIP 加速器能够轻松处理复杂格式、印章、低质量扫描和非标准布局。

IBM Neudesic 团队对该平台进行定制，以实现与 Medtronic 关键工作流的无缝整合。短短四周内，Medtronic 在一个部门内实现了文档自动匹配，从而为更广泛的转型奠定基础。

Medtronic 全球运营与供应链信贷服务高级总监 Eric Wellmann 表示，“通过关注切实的业务成果，我们与 IBM 的合作已取得突破性成效：减少未结应收账款以改善自由现金流，提高团队生产力以释放高价值工作产能，从而提高准确性。”