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Case Studies
Nationwide Building Society
生成式 AI 正在转变金融机构内部的运营方式，涉及客户互动、风险管理、开发人员工作效率和欺诈检测等领域。但是，组织要想采用这项技术，就必须在必要的工具、流程和技能方面实施重大变革。
许多组织在生成式 AI 试验方面取得重大进展。然而，要成功从试验转向广泛生产，需要仔细考虑关键因素。组织需要建立强大的风险管理、治理和运营准备框架，以充分发挥生成式 AI 的潜力。
Nationwide Building Society 是英国第二大抵押贷款提供商，也是全球最大的建筑协会，因其致力于优先满足会员需求并授权员工提供卓越的客户体验而闻名。作为一家服务于超过 1,600 万会员的会员制金融服务提供商，Nationwide 对 AI 可能为其客户带来的潜在机遇充满了兴趣。
Nationwide 认识到 AI 在克服多种挑战、大规模发现机会以及助力组织实现战略目标方面可发挥关键作用，因此寻求专家指导和实施支持，以应对采用 AI 以及负责任地嵌入所需基础功能的复杂性。
Nationwide 首先确立了整个机构的 AI 战略和运营模式，最终在 IBM Consulting 的支持下，借助 Microsoft Azure OpenAI Service 的技术，创建了 AI 专业知识中心。
该中心由一个负责推动 AI 生命周期的运营团队、一个负责评估用例的跨职能委员会，以及一个负责使用大型语言模型 (LLM) 和企业数据来构建解决方案的交付职能部门组成。AI 专业知识中心团队规定了 Nationwide 必须遵循的明确技术模式和交付原则，旨在安全地采用和部署 AI 技术，并为员工和客户赋能。该中心还通过帮助设置生成式 AI 平台、定义训练和通信方式、重新设计风险管理与治理、提供实施流程，以及在法务、技术和数据方面坚持这些负责任的原则，助力 Nationwide 为采用生成式 AI 做好准备。
从该项目立项时开始，IBM Consulting 就与 Nationwide 合作，不仅提供数据科学专业知识，还提供有关采用 AI 的战略指导。他们共同确立了全面的 AI 战略和治理模式，重点关注如何构建内部功能，以及如何找出高影响力用例。此次合作旨在确保 Nationwide 能够有效利用 AI，提供卓越客户体验并推动业务增长。
凭借 AI 专业知识中心奠定的坚实基础，Nationwide 目前正在开发、测试、试点和部署能够展现生成式 AI 强大力量的 AI 解决方案。其中一些计划包括合同管理、质量保证和运营报告。通过利用 Microsoft Azure OpenAI Service 等平台，该专业知识中心已经超越了概念应用，转而专注于实际部署场景——在这些场景中，生成式 AI 可以有效地为担任特定运营角色的同事提供支持。
例如，Nationwide 正在利用生成式 AI 的力量来增强同事可用的工具，以支持他们与客户的互动。它可以帮助更快地处理查询，并确保同事能够将更多时间集中在一些更复杂的客户问题上。
他们付出了大量努力来细化和优化 AI 用例，促进了更安全、更合乎道德的技术进步。与 IBM 的合作有助于 Nationwide 利用生成式 AI 的变革潜力，让组织始终处于创新前沿，同时提供可靠而有效的客户支持。
这次体验强调了跨组织协作对于在受监管行业内评估和部署安全 AI 解决方案的重要性。从这些早期努力中获得的洞察分析将有助于为未来成功的 AI 交付提供模板。虽然客户将继续像往常一样与 Nationwide 互动，但此次合作最终将提升整体客户体验，并推动 Nationwide 运营实现显著改善。
Nationwide（ibm.com 外部链接）是世界上最大的建筑协会，拥有超过 1,700 万客户，其中 1,600 万拥有活期账户、抵押贷款或储蓄产品，因此是该协会的会员。
Nationwide 由其成员所有，专注于为他们提供银行产品和服务。Nationwide 拥有 18,000 多名员工，包括其斯温顿总部的员工，以及在英国 600 多家分支机构网络中工作的员工。
Nationwide 是英国第三大抵押贷款提供商，英国每储蓄 10 英镑中就有近 1 英镑是 Nationwide 持有的，英国活期账户中有十分之一是 Nationwide 持有的。它还通过其购房出租业务 The Mortgage Works 为房东和依靠私人出租房满足长期住房需求的人士提供支持。此外，Nationwide 还提供全面的零售金融服务和产品，包括信用卡、个人贷款和保险。这些产品使其收入多样化，并通过比市场平均水平更优惠的产品定价和比同行更好的服务，帮助其回馈客户价值。
Nationwide 的宗旨是“从事银行业务，但更崇尚公平、更注重回报，并致力于为社会造福”。Nationwide 董事会认为，其共同所有权模式使其能够实现平衡，既能满足保留足够利润以维持雄厚财务实力的需求，又能兑现与客户和成员分享成功的承诺。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。
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