生成式 AI 正在转变金融机构内部的运营方式，涉及客户互动、风险管理、开发人员工作效率和欺诈检测等领域。但是，组织要想采用这项技术，就必须在必要的工具、流程和技能方面实施重大变革。

许多组织在生成式 AI 试验方面取得重大进展。然而，要成功从试验转向广泛生产，需要仔细考虑关键因素。组织需要建立强大的风险管理、治理和运营准备框架，以充分发挥生成式 AI 的潜力。

Nationwide Building Society 是英国第二大抵押贷款提供商，也是全球最大的建筑协会，因其致力于优先满足会员需求并授权员工提供卓越的客户体验而闻名。作为一家服务于超过 1,600 万会员的会员制金融服务提供商，Nationwide 对 AI 可能为其客户带来的潜在机遇充满了兴趣。

Nationwide 认识到 AI 在克服多种挑战、大规模发现机会以及助力组织实现战略目标方面可发挥关键作用，因此寻求专家指导和实施支持，以应对采用 AI 以及负责任地嵌入所需基础功能的复杂性。