亚利桑那州儿童安全部 (DCS) 管理复杂的流程，这是其使命的一部分，以保护儿童、帮助家庭团聚、确保安全的生活环境和防止不必要的创伤。

过去，该部门在处理复杂的个案工作和跟上不断发展的政策方面都存在困难。此外，手动流程减慢了决策速度，导致效率低下和延误。