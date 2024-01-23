National Health Service (NHS) 是英国的公共医疗服务体系。与许多其他医疗保健系统一样，它并不是一个技术组织，但是拥有面向患者的工具和服务，而这些工具和服务都是通过技术实现的。与其他医疗保健系统一样，该体系也正处于数字化革命的浪潮中，希望通过整合数据、流程和技术为患者提供更好的服务。另外，该体系也在争论把钱花在哪里最合适：IT 和安全，还是患者服务。

但是与其他医疗体系不同的是，NHS 有NHS Digital。NHS Digital 是医疗保健系统的数字、数据和技术交付合作伙伴，专门从事设计、开发和运营复杂的国家级 IT 和数据系统。它所做的一切，从为居民构建创新工具和服务，到为临床医生获取数据提供便利，都是为了改善患者的生活，提高健康和护理成果。



NHS Digital 的作用和责任非常广泛：它为英格兰 200 多家 NHS 信托机构以及众多国家组织、全科医生、药房和患者团体提供支持。它运行着 80 多个国家核心系统，其中包括 NHS Spine，这是一个信息交换平台，在 2018 年 10 月处理了 10 亿条消息。



它还设计面向公众的工具和全国性服务，以方便和加快护理工作。其 NHS 111 在线紧急护理服务已为 100 多万人提供了帮助。其电子转诊服务每天处理超过 7 万份转诊，电子处方服务在 2018 年处理了超过 6.9 亿份处方。



保护这些工具和服务免受安全威胁的工作由 NHS Digital 的 DSC 负责。DSC 的使命是主动检测威胁，预防网络攻击，保护医疗保健系统，支持为患者提供数字化医疗服务。它还帮助医疗保健组织（例如 NHS 信托机构和医院集团）通过各种服务响应安全事件，包括设计网络安全支持模型、提供数据安全培训、发布网络安全威胁通知等。



DSC 认识到医疗保健系统面临的安全威胁的数量、种类和严重性都在增加，因此寻求提升应对能力和恢复能力，确保网络安全。2017 年 5 月，全球勒索软件网络攻击 WannaCry 扰乱或感染了 80 家医院信托机构和 603 家英国国家医疗服务体系附属机构，凸显了这一需求。尽管 NHS 并不是此次事件的具体目标，但这次事件最终给该服务系统造成了约 9200 万英镑的损失，并取消了 19000 次预约。更糟糕的是，这危及了对患者的护理。



对于 NHS Digital 来说，网络威胁并不是 IT 风险，而是面向患者的服务所面临的风险，会影响临床安全和为民众提供及时护理的能力。为了帮助确保患者的安全和健康，它希望扩大其支持范围并增加向 NHS 提供的服务数量和类型。它寻求使用对流程进行整合和自动化的技术。它还希望加强和发展其业务能力、技术解决方案和安全运营模式，以支持更多的医疗和护理服务。

但它不能独自完成。