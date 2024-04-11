IBM Security® Guardium® Data Protection 监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。

IBM Security® Discover and Classify 依靠以零信任策略为基础，针对敏感数据和受管制数据而部署的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态），均可获得数据的可见性、上下文和洞察分析。

IBM Security® Guardium® Data Encryption 在所有状态和各种环境中对不同类型的敏感数据（包括文件、数据库和应用程序）进行加密。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。

IBM Security® Guardium® Key Lifecycle Manager 提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。