Guardium Insights 支持 IBM Security Guardium Data Protection 和数据库即服务 (DBaaS) 环境。该方案支持 IBM Security Guardium Data Protection for Databases (v11.x)、IBM Security Guardium Data Protection for Data Warehouses 和 IBM Security Guardium Data Protection for Big Data。对于 DBaaS,Guardium Insights 支持 Amazon AWS Kinesis (PostgreSQL) 及其他环境。如需了解更多信息,请联系 IBM。