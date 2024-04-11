Guardium Insights 旨在为数据安全专家提供一个中央枢纽，使他们可以根据需要长期保留用于合规或分析目的的监控数据。凭借自动化合规性、审计、报告和接近实时监控等一流功能，Guardium Insights 可以帮助用户满足数据合规性法规要求，同时缩短审计准备时间。Guardium Insights 可以补充和增强现有的 IBM Security® Guardium® Data Protection 部署，也可以单独安装，以帮助保护客户数据和敏感信息，并解决数据合规性和云数据活动监控难题。
数据驻留操作：企业合规性的基本操作
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九个类别均显示 IBM Security Guardium 具有“显著优势”，使其成为整体领先产品。
Guardium Insights 直接监控超过 19 个数据源。
8 个预配置的合规性模板使企业的信息安全能够满足最严格的安全标准和合规性要求。
Guardium Insights 为企业提供统一的解决方案，以满足数据安全需求。通过提供执行数据监控、简化合规性和改善数据安全状况的一站式解决方案，企业可以限制工具泛滥问题。如今，企业可以集中管理超过 19 个云环境中的数据可视化、加快合规性并从一个位置检测数据安全漏洞。
IBM Security Guardium 提供数据安全和合规性解决方案，旨在帮助客户查找、分类并采取措施保护驻留在本地和云端的敏感数据。可以通过集成 Guardium Data Protection 和 Guardium Insights 简化架构、提高敏捷性，并改进应对威胁和业务需求的流程，同时支持企业的特定业务需求。
阅读委托 Forrester Consulting 进行的《Guardium Data Protection 总体经济影响 (Total Economic Impact™)》研究报告
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让我们的产品和技术专家团队助您加快部署速度。
了解数据安全平台市场概况。
了解如何提升数据安全性和合规性状况
阅读资深分析师对数据合规重要性的看法。
监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。
依靠以零信任策略为基础，针对敏感数据和受管制数据而部署的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态），均可获得数据的可见性、上下文和洞察分析。
在所有状态和各种环境中对不同类型的敏感数据（包括文件、数据库和应用程序）进行加密。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。
提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。
扫描数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，将有助于保障数据的安全。
查找一些常见问题的答案。如需了解更多信息，请联系 IBM 代表。
Guardium Insights 支持 IBM Security Guardium Data Protection 和数据库即服务 (DBaaS) 环境。该方案支持 IBM Security Guardium Data Protection for Databases (v11.x)、IBM Security Guardium Data Protection for Data Warehouses 和 IBM Security Guardium Data Protection for Big Data。对于 DBaaS，Guardium Insights 支持 Amazon AWS Kinesis (PostgreSQL) 及其他环境。如需了解更多信息，请联系 IBM。
若要部署 Guardium Insights，客户必须首先部署 Red Hat® OpenShift® Container Platform。
可以，您可采用流式传输的方式将数据从 DBaaS 源直接传至 Guardium Insights 中心。
Guardium Insights 支持各种私有云和公共云 DBaaS 源，包括 AWS、Microsoft Azure 以及其他提供商。如需了解更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，也可以直接与 IBM 联系。
具体要求因环境而异。如需了解更多信息，请联系您的 IBM 代表，或直接与 IBM 联系。
Guardium Insights 有助于解决一些最严格的数据合规标准、数据隐私法和个人可标识信息 (PII) 要求的不合规问题，包括：
《通用数据保护条例》(GDPR)、PCI、《加州消费者隐私保护法案》(CCPA) 、DSS、SOX 和《健康保险可移植性和责任法案》(HIPAA)。
Guardium Insights 是数据治理工具库中的一个强大工具，但它并不实施数据治理。数据安全是为了保护数据免受外部和内部威胁，而数据治理则侧重于确保有效的数据管理，以及遵守组织内与数据相关的政策和法规。这两个概念都是综合数据管理策略的重要组成部分。
Guardium Insights 是一个全面的数据安全平台，可以与任何组织的数据管理策略相辅相成。
通过为期 3 天的免费实际操作环境体验，开始使用 Guardium Insights。联系 IBM 代表，在 30 分钟的免费咨询期间询问相关问题或查看其他可用选项。
探索有关 Guardium Insights 选项的信息，了解哪种选项最适合您的需求。
深入了解定价和部署选项，确定哪种应用程序适合您的业务需求。
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