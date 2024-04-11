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改善数据安全性、合规性工作流程，并提高分布在云环境中的数据可见性
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Guardium Insights 产品 UI 和安全元素的插图
通过单一方案实现数据安全性、数据合规性和 DSPM。

IBM Security® Guardium® Insights 数据安全平台可帮助企业加强其数据安全计划。通过强大的功能发现影子数据、保护敏感信息、提供跨混合云的集中可见性并简化数据合规性要求，为企业数据安全需求提供解决方案。

 专为数据安全专家设计

Guardium Insights 旨在为数据安全专家提供一个中央枢纽，使他们可以根据需要长期保留用于合规或分析目的的监控数据。凭借自动化合规性、审计、报告和接近实时监控等一流功能，Guardium Insights 可以帮助用户满足数据合规性法规要求，同时缩短审计准备时间。Guardium Insights 可以补充和增强现有的 IBM Security® Guardium® Data Protection 部署，也可以单独安装，以帮助保护客户数据和敏感信息，并解决数据合规性和云数据活动监控难题。

 
下载 Guardium Insights 安全性和合规性产品简介 查看 Guardium Insights，踏上安全性和合规性交互式产品之旅
咨询热线: 400-810-1818 转 6212 (工作日 9:00-17:00) 网络研讨会

数据驻留操作：企业合规性的基本操作

通过为期 3 天的免费实际操作环境体验，开始使用 Guardium Insights

 特别报道

查看 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数，深入了解攻击者的策略和身份保护建议
为什么选择 Guardium 客户可通过 Guardium 的全套功能迅速实现价值 9/9

九个类别均显示 IBM Security Guardium 具有“显著优势”，使其成为整体领先产品。

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Guardium Insights 直接监控超过 19 个数据源。

 监控多云环境中的数据源 8

8 个预配置的合规性模板使企业的信息安全能够满足最严格的安全标准和合规性要求。

 GDPR、CCPA、PCI DSS、SOX、PHI 等合规性监控
用例

Guardium Insights 为企业提供统一的解决方案，以满足数据安全需求。通过提供执行数据监控、简化合规性和改善数据安全状况的一站式解决方案，企业可以限制工具泛滥问题。如今，企业可以集中管理超过 19 个云环境中的数据可视化、加快合规性并从一个位置检测数据安全漏洞。
数据安全和保护 利用风险引擎减少干扰信息，并从报告中排除不重要的资产，从而加强风险管理。高级分析有助于了解全局情况，识别数据风险和威胁模式，针对数据泄露事件立即采取行动，并让所有利益相关方及时了解最新情况。 利用 Guardium Insights 深入了解数据安全和保护
数据合规性 访问预配置的高级合规功能和工作流程，使企业能够快速满足其合规需求。 使用 Guardium Insights 深入了解数据合规性
数据安全状态管理 借助 DSPM 工具提供全面的监督和控制，增强企业数据安全性。发现影子数据、检测数据流、识别漏洞并简化安全协议，以增强企业数据状况。 深入了解如何使用 Guardium Insights 进行 DSPM
能够实时扫描威胁并监控数据，极大地增强了我们的安全状态。 Maria Coulter 全栈工程师 NexusTek 阅读评论
与 Guardium Data Protection 集成

IBM Security Guardium 提供数据安全和合规性解决方案，旨在帮助客户查找、分类并采取措施保护驻留在本地和云端的敏感数据。可以通过集成 Guardium Data Protection 和 Guardium Insights 简化架构、提高敏捷性，并改进应对威胁和业务需求的流程，同时支持企业的特定业务需求。

 了解有关 Guardium Data Protection 的更多信息

阅读委托 Forrester Consulting 进行的《Guardium Data Protection 总体经济影响 (Total Economic Impact™)》研究报告
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欢迎参与我们为期 3 天的免费沙箱环境试用活动，您可以深入了解Guardium Insights，而且完全没有风险，也不需要做出任何承诺。在实际场景中测试数据保护和合规性功能。熟悉用户界面和自定义选项。立即试用，为组织的未来保驾护航。

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利用 IBM Security Guardium Insights SaaS，在当今的数字时代保护企业的数据。获取 30 天免费试用，自行输入数据，根据个人喜好定制环境并测试其有效性。立即注册，迅速建立对监控数据的信心。

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资源 Guardium Insights 发行信息

请参阅 Guardium Insights 最新发行版相关文档。

 IBM Security® Expert Labs for Guardium®

让我们的产品和技术专家团队助您加快部署速度。

《KuppingerCole 数据安全平台领导力指南》

了解数据安全平台市场概况。

 五种常见数据安全陷阱

了解如何提升数据安全性和合规性状况

 当今云时代对数据合规性的需求

阅读资深分析师对数据合规重要性的看法。

产品评论
相关产品 IBM Security® Guardium® Data Protection

监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。

 IBM Security® Discover and Classify

依靠以零信任策略为基础，针对敏感数据和受管制数据而部署的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态），均可获得数据的可见性、上下文和洞察分析。

 IBM Security® Guardium® Data Encryption

在所有状态和各种环境中对不同类型的敏感数据（包括文件、数据库和应用程序）进行加密。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。

 IBM Security® Guardium® Key Lifecycle Manager

提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。

 IBM Security® Guardium® Vulnerability Assessment

扫描数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，将有助于保障数据的安全。

 了解有关 Guardium 产品系列的更多信息

常见问题

查找一些常见问题的答案。如需了解更多信息，请联系 IBM 代表。

使用 Guardium Insights 是否需要配备其他产品？

Guardium Insights 支持 IBM Security Guardium Data Protection 和数据库即服务 (DBaaS) 环境。该方案支持 IBM Security Guardium Data Protection for Databases (v11.x)、IBM Security Guardium Data Protection for Data Warehouses 和 IBM Security Guardium Data Protection for Big Data。对于 DBaaS，Guardium Insights 支持 Amazon AWS Kinesis (PostgreSQL) 及其他环境。如需了解更多信息，请联系 IBM。

 

 部署 Guardium Insights 是否需要满足任何先决条件？

若要部署 Guardium Insights，客户必须首先部署 Red Hat® OpenShift® Container Platform。

 对于数据库即服务 (DBaaS)，我能否以流式传输的方式直接将数据安全和合规数据传至 Guardium Insights？

可以，您可采用流式传输的方式将数据从 DBaaS 源直接传至 Guardium Insights 中心。

 Guardium Insights 支持哪些 DBaaS 源？

Guardium Insights 支持各种私有云和公共云 DBaaS 源，包括 AWS、Microsoft Azure 以及其他提供商。如需了解更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，也可以直接与 IBM 联系。

 如需运行 Guardium Insights，建议使用什么环境？

具体要求因环境而异。如需了解更多信息，请联系您的 IBM 代表，或直接与 IBM 联系。

 Guardium Insights 是否有助于解决合规性和安全标准问题？

Guardium Insights 有助于解决一些最严格的数据合规标准、数据隐私法和个人可标识信息 (PII) 要求的不合规问题，包括：

《通用数据保护条例》(GDPR)、PCI、《加州消费者隐私保护法案》(CCPA) 、DSS、SOX 和《健康保险可移植性和责任法案》(HIPAA)。

 Guardium Insights 是否实施数据治理？

Guardium Insights 是数据治理工具库中的一个强大工具，但它并不实施数据治理。数据安全是为了保护数据免受外部和内部威胁，而数据治理则侧重于确保有效的数据管理，以及遵守组织内与数据相关的政策和法规。这两个概念都是综合数据管理策略的重要组成部分。

 Guardium Insights 是否会增强或取代管理系统？

Guardium Insights 是一个全面的数据安全平台，可以与任何组织的数据管理策略相辅相成。
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