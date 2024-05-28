Ricoh USA 是这些子公司之一。2014 年，这家主要专注于工业和商业印刷的公司收购了一家 IT 提供商作为其从硬件提供商向数字服务创新者战略转型的一部分。“我们引入了托管 IT 服务、外包 IT、云服务和数据中心服务”，Ricoh USA 托管运营副总裁 Nick Mattera 说。“我们独立运营了一段时间。从那时起的近 10 年来，IBM 一直是我们的交付合作伙伴。”

Ricoh USA 和 IBM 之间的关系建立在相互信任的基础上。“我们与 IBM 有着良好的关系”，Mattera 说，“我们不仅仅是合作伙伴。我们也是彼此解决方案的供应商。IBM 在全球范围内购买和使用 Ricoh 打印机和设备。Ricoh 从 IBM 购买了许多产品和服务，以支持我们为客户提供的产品和服务。所以我们的关系非常紧密。”



Ricoh USA 也是 IBM® Power® 服务器环境的 IT 托管服务提供商，主要覆盖 SMB 市场的客户，而 IBM 则专注于大型企业市场。



Ricoh 的每位客户都有独特的需求。2020 年，一位长期客户和跨国保险巨头向 Ricoh USA 提出请求。这家保险公司在欧洲有两个数据中心，Ricoh 负责管理保险公司的IBM i 应用程序（在 IBM Power 服务器上）。



为了节省成本和提高效率，该保险公司计划关闭其数据中心并将其工作负载迁移到云端。Ricoh USA 公司的任务是找到方法来帮助其实现目的。



Ricoh USA 在保险公司运营所在的欧洲国家没有数据中心。然而，它却与 IBM 有着密切的关系，而 IBM 在欧洲拥有 IBM Cloud® 数据中心。



Ricoh USA 云托管和 IT 托管服务区域副总裁 Deepak Kohli 表示：“IBM Cloud 的最大优势在于它已经构建完成。我们不需要从零开始。我们可以分层提供服务，即我们为客户提供的服务，并保持 24x7 全天候不间断。IBM Cloud 对于这项任务非常完美。”



舞台已经搭建完成。现在是开始真正工作的时候了。

