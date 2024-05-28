Ricoh Company, Ltd. 是一家数字信息管理公司，在办公室打印和工作场所支持解决方案方面拥有悠久的历史。虽然这些解决方案是该品牌的主要产品，但总部位于日本东京的该公司通过其 200 多个国际子公司提供一系列业务线。
Ricoh USA 是这些子公司之一。2014 年，这家主要专注于工业和商业印刷的公司收购了一家 IT 提供商作为其从硬件提供商向数字服务创新者战略转型的一部分。“我们引入了托管 IT 服务、外包 IT、云服务和数据中心服务”，Ricoh USA 托管运营副总裁 Nick Mattera 说。“我们独立运营了一段时间。从那时起的近 10 年来，IBM 一直是我们的交付合作伙伴。”
Ricoh USA 和 IBM 之间的关系建立在相互信任的基础上。“我们与 IBM 有着良好的关系”，Mattera 说，“我们不仅仅是合作伙伴。我们也是彼此解决方案的供应商。IBM 在全球范围内购买和使用 Ricoh 打印机和设备。Ricoh 从 IBM 购买了许多产品和服务，以支持我们为客户提供的产品和服务。所以我们的关系非常紧密。”
Ricoh USA 也是 IBM® Power® 服务器环境的 IT 托管服务提供商，主要覆盖 SMB 市场的客户，而 IBM 则专注于大型企业市场。
Ricoh 的每位客户都有独特的需求。2020 年，一位长期客户和跨国保险巨头向 Ricoh USA 提出请求。这家保险公司在欧洲有两个数据中心，Ricoh 负责管理保险公司的IBM i 应用程序（在 IBM Power 服务器上）。
为了节省成本和提高效率，该保险公司计划关闭其数据中心并将其工作负载迁移到云端。Ricoh USA 公司的任务是找到方法来帮助其实现目的。
Ricoh USA 在保险公司运营所在的欧洲国家没有数据中心。然而，它却与 IBM 有着密切的关系，而 IBM 在欧洲拥有 IBM Cloud® 数据中心。
Ricoh USA 云托管和 IT 托管服务区域副总裁 Deepak Kohli 表示：“IBM Cloud 的最大优势在于它已经构建完成。我们不需要从零开始。我们可以分层提供服务，即我们为客户提供的服务，并保持 24x7 全天候不间断。IBM Cloud 对于这项任务非常完美。”
舞台已经搭建完成。现在是开始真正工作的时候了。
在数据中心年度运营成本方面的潜在节省
客户日常数据备份时间的缩减
迁移工作于 2022 年 7 月开始。将 IBM i 应用程序从本地 IBM Power Systems 迁移到云端 IBM Power Virtual Server 相对简单，因为它不需要重构。Ricoh 负责整体迁移，但与 IBM 密切合作，借助只有 IBM 才能提供的专业知识。
“我们对 IBM Cloud 很熟悉”，Mattera 说，“我们在自己的 IBM Cloud 实例中为其他客户部署了服务。不过，在基础设施方面，我们还没有进行任何 IBM Power Virtual Server 部署。因此需要一些学习过程，而 IBM 始终提供帮助，这非常棒。”
政府对保险业有严格的数据管理要求，包括所有数据至少存储七年的规定。为了满足这一要求，IBM 向 IBM 业务合作伙伴 FalconStor 求助。借助 FalconStor StorSafe VTL 解决方案，该团队可以将物理存储磁带驱动器转换为虚拟磁带格式，并将其备份到 IBM Cloud Object Storage，以便于存储和检索。
由于 FalconStor 的 VTL 解决方案已经嵌入到 IBM Cloud 中，因此实施起来相对简单。Mattera 说：“同样，对于我们在电力方面的工程师来说，这是一个新平台。一旦我们在 FalconStor 和 IBM 团队的帮助下克服了这个问题，我们未来将能够熟练操作。”
他继续说：“因此，学习曲线虽然存在，但并没有非常痛苦。我们吸取了很多教训。现在，我们对未来的部署充满信心。”
2022 年 9 月，该保险客户的工作负载已完全迁移到 IBM Cloud 上，并全面投入生产。保险公司的用户现在可以从内部办公地点通过私有连接方式连接到欧洲的混合云环境，在 IBM Cloud 上运行其 IBM i 应用程序，同时还可以订购各种其他独立的软件即服务 (SaaS) 应用程序。
如今，Ricoh USA 正在从成功实施中获得多重好处。该公司继续与这家跨国保险公司保持良好的合作关系，且该客户一直拥有良好的满意度。这家保险公司不仅可以继续运行它习惯使用的 IBM i 应用程序，还可以专注于其核心业务，而不必为 IT 基础架构的维护和费用劳力费心：借助 IBM Power Virtual Server，该公司只需为服务和使用的带宽付费。
通过将保险公司的工作负载转移到 IBM Cloud，Ricoh USA 使该公司在全球范围内每年最高可节省 40% 的数据中心场所设置和运营成本。更重要的是，免除了运行这些数据中心所需的空间和能源，减少了公司的碳足迹。
借助 FalconStor StoreSafe VTL，Ricoh USA 使这家保险公司能够以更高的可扩展性和速度提升其数据备份和存储能力。该公司现在能够满足其长期存储数据的监管要求，并有可能帮助将保险客户工作负载的备份时间减少多达四个小时。
Ricoh USA 还在其 IT 托管服务业务中开发了新的功能和技能，将其 IBM Power 系统的专业经验扩展到 IBM Power Virtual Server 环境。它还可以将其 FalconStor StoreSafe 知识应用于世界各地的实施。
Ricoh USA 和 IBM 之间的关系比以往任何时候都更加紧密牢固。Mattera 表示：“IBM Expert Labs 服务中可用的各种应用程序和资源增加了我们赢得更多商机的可能性，这是 Ricoh ITS 的又一项业务变革因素。”
该实施不仅为在 Ricoh USA 自己的云中运行 IBM Power Virtual Servers 提供了新的可能性，而且带来了在欧洲将其作为托管服务提供的能力。Mattera 说：“在 IBM Cloud 中运营的能力为我们带来了前所未有的全球影响力。它使我们能够开拓一个全新的细分市场。”
另一个令人兴奋的机会是通过与 IBM Cloud 的合作，扩大 Ricoh USA 云的覆盖范围。“我们自己的云由物理基础架构组成”，Mattera 说，“因此我们的目的是利用 IBM Cloud 缩小数据中心的物理占地面积”。
“具有全球影响力的客户可能希望拥有不同地理位置的数据恢复功能或高可用性环境，例如在北美可用，在欧洲或环太平洋地区生产，诸如此类。IBM Cloud 为我们提供了这种灵活性”，他总结道。
Ricoh USA（ibm.com 外部链接）是一家信息管理和数字服务公司，提供 IT 服务以及商业和工业打印解决方案。其母公司为 Ricoh Company, Ltd.，总部位于日本东京，是成像和电子器件领域的全球领导者，为超过 140 万家企业提供服务，其中 84% 的业务面向财富 500 强企业。
总部位于德克萨斯州奥斯汀的 IBM 业务合作伙伴 FalconStor（ibm.com 外部链接）是数据保护优化软件的领先提供商，包括 FalconStor StorSafe VTL（ibm.com 外部链接），可实现混合云环境中灾难恢复和备份解决方案的现代化。该公司成立于 2000 年，目前为全球 1,000 多家组织提供服务。
IBM i 是面向 IBM Power 服务器的操作系统，IBM Power 服务器是基于 IBM Power 处理器的服务器系列。IBM Power Virtual Server 是可配置的多租户虚拟 IBM Power 服务器，可以使用 IBM 云服务。
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2023 年 10 月在美国制作。
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