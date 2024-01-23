2020 年新冠疫情爆发后，客户逐渐转向在线购物，该公司网站的流量出现猛增。但该网站没有能力处理这种流量增加。客户在搜索产品时遇到问题，更糟糕的是在结账时无法完成购买。该公司在其为期三年的数字化转型路线图中快速实施了一项计划，即重新构建网站平台，将时间从 12-14 个月缩短至 6 个月。

幸运的是，正确的技术已经就位。“我们能够启动更多容器来处理本地和电子商务系统之间的数据交换，”Warriner 说。“如果没有 IBM 云的性能和功能，我们根本无法实现这一目标。”

事实证明，这种灵活机动的能力在业务的各个方面都非常宝贵。当客户在家工作需要更舒适的运动服装时，公司就能扩大产品种类，满足他们的需求。Warriner 说：“在新冠疫情之前，我们本来不打算这样做。幸运的是，由于我们生态系统的构建方式，也就是在容器和不同的端点中具备微服务，我们能够非常迅速地过渡。”

网站性能的改善非常显著。“随着我们的新电子商务平台运行微服务，我们正在利用最好的工具来加快我们网站的速度，”Warriner 说。“我非常笃定地说，我们的新网站比旧网站快一百倍。”

现在，搜索需要几微秒，几乎可以实时获得库存信息。“借助 IBM Event Streaming（Apache Kafka 事件流平台）和 IBM 服务总线，我们可以在几秒钟内触发任何库存更新，”Warriner 说，“无论是店内购买、在线购买还是商店之间的调货。”

该公司认为，由于新冠疫情而进行的许多调整都具有持久的影响。Warriner 表示：“我们一直以来所做的工作，包括远程运作、在线销售给客户并让他们到店里取货，这些都没有改变。但世界每五分钟，可能是每五微秒，就会发生变化，我们需要及时跟上。”

在这个瞬息万变的世界里，忠实于客户始终是 Harry Rosen 公司数字化转型的核心，这就要求公司愿意从内到外重新思考业务转型。“我们改变了仓库和采购部门的动线流程。我们对组织内的人员进行了分解和重新定位，以支持我们的愿景。我们即将展开新的宏图，拥抱全新的未来，”Warriner 最后总结道。