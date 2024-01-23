在提供卓越客户服务方面，奢侈男装零售商 Harry Rosen Inc. 不仅打破了常规，还创造了自己的模式。
长期以来，品质、工艺、对细节的关注以及无可挑剔的服务，使这家加拿大家族企业从竞争对手中脱颖而出。自 1954 年公司创始人 Harry Rosen 和他的兄弟 Lou 在多伦多椰菜镇开设第一家以自己名字命名的量身定制男装店以来，公司业务已扩展到 15 家零售店、3 家专卖店和一个强大的电子商务平台。
早期，Harry 在卡片上记录了每位顾客的详细资料：他们的喜好、以前的购物记录、新的工作角色和家庭成员的姓名。他利用这些信息帮助客户完善个人风格，并在此过程中建立了长期的合作关系。
使用 IBM Cloud® 技术将开发新网站平台的时间缩短了 50%
数字化转型后，网站性能速度提高了 100 倍
如今，服装顾问凭借他们全面的业务专业知识（从店内产品、专有品牌到定制剪裁技术），以及一个强大的客户关系管理 (CRM) 系统（这个系统仿照 Harry Rosen 的记录卡系统来存储顾客的详细信息），为客户奉上本店特色的一对一客户体验。
随着客户需求的变化，Harry Rosen 公司已做出转变以适应他们的需求。2015 年，该零售商的现有 IT 基础架构已经无法满足需求，因此对其业务进行了数字化转型。但这并不是一般性的转型，一如既往，该公司的目标是在网上提供与实体店相同水平的个性化服务。
为了在业务发展的过程中始终以客户为本，Harry Rosen 公司与 IBM Garage™ 开展合作，IBM Garage™ 是一个经过验证的开发框架，可集成人员、流程和技术，帮助实现业务和文化转型。该公司选择了结合部署 IBM Cloud for VMware Solutions 与 IBM Cloud Kubernetes Service，作为其新公共云基础架构的基础。这些解决方案共同提供了灵活的 IT 环境，使 Harry Rosen 能够在节奏日益加快的世界中，迅速、安全地适应不断变化的市场需求。
Warriner 表示：“IBM 云的优势之一是我们不再需要购买和维护 IT 基础架构中的硬件，而且我们知道我们的数据安全且随时可访问。IBM 提供了这种信心保障。”
在数字化转型的同时，该公司开始对其应用程序进行现代化改造，包括 CRM 系统。Warriner 说：“我们将应用程序分解为松散耦合的微服务，将其容器化，并使用 Kubernetes 对这些容器进行协调管理。我们的 CRM 系统的性能提高了一百倍，并且管理该系统所需的资源大大减少。”
2020 年新冠疫情爆发后，客户逐渐转向在线购物，该公司网站的流量出现猛增。但该网站没有能力处理这种流量增加。客户在搜索产品时遇到问题，更糟糕的是在结账时无法完成购买。该公司在其为期三年的数字化转型路线图中快速实施了一项计划，即重新构建网站平台，将时间从 12-14 个月缩短至 6 个月。
幸运的是，正确的技术已经就位。“我们能够启动更多容器来处理本地和电子商务系统之间的数据交换，”Warriner 说。“如果没有 IBM 云的性能和功能，我们根本无法实现这一目标。”
事实证明，这种灵活机动的能力在业务的各个方面都非常宝贵。当客户在家工作需要更舒适的运动服装时，公司就能扩大产品种类，满足他们的需求。Warriner 说：“在新冠疫情之前，我们本来不打算这样做。幸运的是，由于我们生态系统的构建方式，也就是在容器和不同的端点中具备微服务，我们能够非常迅速地过渡。”
网站性能的改善非常显著。“随着我们的新电子商务平台运行微服务，我们正在利用最好的工具来加快我们网站的速度，”Warriner 说。“我非常笃定地说，我们的新网站比旧网站快一百倍。”
现在，搜索需要几微秒，几乎可以实时获得库存信息。“借助 IBM Event Streaming（Apache Kafka 事件流平台）和 IBM 服务总线，我们可以在几秒钟内触发任何库存更新，”Warriner 说，“无论是店内购买、在线购买还是商店之间的调货。”
该公司认为，由于新冠疫情而进行的许多调整都具有持久的影响。Warriner 表示：“我们一直以来所做的工作，包括远程运作、在线销售给客户并让他们到店里取货，这些都没有改变。但世界每五分钟，可能是每五微秒，就会发生变化，我们需要及时跟上。”
在这个瞬息万变的世界里，忠实于客户始终是 Harry Rosen 公司数字化转型的核心，这就要求公司愿意从内到外重新思考业务转型。“我们改变了仓库和采购部门的动线流程。我们对组织内的人员进行了分解和重新定位，以支持我们的愿景。我们即将展开新的宏图，拥抱全新的未来，”Warriner 最后总结道。
Harry Rosen（链接位于 ibm.com 外部）是一家总部位于加拿大多伦多的奢侈男装零售连锁店，由 Harry Rosen 和他的兄弟 Lou 于 1954 年创立。凭借对品质、工艺和卓越客户服务的不懈追求，这家家族企业已扩展至 15 家门店、3 家专卖店和一个强大的电子商务渠道。该公司目前由 Harry 的儿子 Larry Rosen 担任董事长兼首席执行官。Larry 的儿子 Ian Rosen 担任数字战略代理副总裁。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 7 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud 以及 IBM Garage 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新清单可在网络上的 “版权和商标信息” 中找到，网址为 ibm.com /legal/copytrade。
VMware 、VMware 徽标、VMware Cloud Foundation、VMware Cloud Foundation Service、VMware vCenter Server 和 VMware vSphere 是 VMware, Inc. 或其子公司在美国和/或其他司法管辖区的注册商标或商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。