Syniti 是全球领先的企业数据管理专家之一，使用 IBM® Cloud® 解决方案上的 Skytap 帮助客户更快、更安全、更经济高效地将关键业务数据转移到云中。这对于迁移到 SAP S/4HANA® 尤为重要。利用基于云的迁移软件以及 RPA、AI 和 ML 功能来降低风险、复杂性和成本，确保显着的投资回报率。
通过实施 Skytap on IBM Cloud 解决方案，Syniti 使其客户能够加速和自动将数据迁移到高度安全的云环境，同时节省大量成本。
24 年来，Syniti（以前称为 Back Office Associates）始终致力于为全球部分大公司提供企业级数据管理和软件主导的服务。“数据是我们的核心，我们全力以赴，做到尽善尽美，”Syniti 首席战略和技术官 Rex Ahlstrom 说道。“我们的解决方案不仅仅依赖技术专家，还让业务人员和知识工作者能够与软件互动，并推动业务成果的实现。”
Syniti 为客户提供跨各大行业的专业知识，例如资本管理、制造、生命科学、制药和零售。为了管理数据迁移项目，该公司创建了自己的 Syniti 知识平台，以简化数据传输、提高效率并减少数据错误。
“客户正在经历一场数据传输之旅，贯穿其业务的整个生命周期，因为数据不断在系统之间转换和移动，”Ahlstrom 表示。“Syniti Knowledge Platform 旨在成为统一的端到端平台。”
在 Syniti 的大部分发展进程中，它都专注于本地部署数据中心，因为这是大型跨国企业托管其计算资源的地方。然而，随着云计算的发展以及越来越多的客户开始将数据库和应用程序迁移到云中，Syniti 开始扩展其软件和服务以支持云迁移。
Syniti 产品组合中的一个关键产品是 SAP S/4HANA 解决方案。由于越来越多的 SAP 客户将工作量迁移到云端，SAP 客户群代表了 Syniti 的一个重要增长领域。
2019 年，SAP 为 Syniti 提供了通过 SAP 解决方案扩展计划直接向 SAP 客户推销其软件和服务的机会。但为了列入 SAP 目录，Syniti 需要在年底前拥有自己的高性能云迁移平台。
在加入 SAP 目录之前，Syniti 必须确保在此时间范围内可以添加全面的云解决方案，并且确定性能和定价参数。为了满足年底的截止期限，Syniti 启动了一项深入评估流程，以寻找能够满足其严格性能标准的云提供商。
“本质上，我们旨在获取公司的所有专有数据，并在我们的云服务进行管理，以及与违规相关的风险 - 任何事情都将是灾难性的，”Ahlstrom 说道。“作为一项重大决定，我们认为我们必须找到我们认为可以获得所需管理支持的方面，以说服全球部分大型公司使用我们的云服务。”
为了找到能够满足其技术和业务要求的云平台，Syniti 评估了所有主要的云供应商，以寻找最合适的云平台。Syniti 此前曾与 IBM 合作开展其他合作伙伴关系，并仔细研究了 Skytap on IBM Cloud 产品。
“IBM 在安全云环境方面的跟踪记录是决策过程中至关重要的部分，”Ahlstrom 表示。“信心来自认证、测试以及我们与 IBM 和 Skytap 合作获得的一切。”
Skytap on IBM Cloud 服务专注于构建和运行混合应用程序，并将任务关键型应用程序与云原生功能相结合。它为客户提供了在云上运行应用程序的灵活性，同时仍将数据托管在本地部署。
“我们正在为客户减轻部署、应用程序升级和系统维护的负担，”Ahlstrom 表示。“就我们实现这一目标的能力而言，这需要很长的实现价值的时间。”
在云解决方案中，系统管理员可以创建模板并自动配置模板。“Skytap 应用程序赋予我们管理和提供性能和可靠性解决方案的能力，这些解决方案等于或优于我们在本地部署看到的解决方案，但没有那样的管理负担，”Syniti 全球企业 IT 服务高级总监 Chris Alberts 说道。
除了提供云基础设施之外，IBM 还帮助设计了整体环境。“我很欣赏 IBM 为环境设计的质量。这种设计经过了测试、可复制且可扩展，这对我们来说至关重要。”Alberts 表示。 “我们发现项目管理非常出色，专业技能也非常好。”
Syniti 以 Skytap on IBM Cloud 平台为基础，可以通过 SAP Solution Extensions 计划营销其产品线，并在 SAP 全球客户寻求基于云的解决方案时获得他们的支持。“我们拥有高级资质，这意味着我们通过了认证集成审查，并且通过了他们所有的安全漏洞测试，”Ahlstrom 说道。“我们符合他们的可用性标准，以及客户在购买任何 SAP 产品时所期望的一切。”
但对于 Syniti 拥有战略性思维的客户群来说，迁移到云平台只是第一步。“我们的客户不仅仅想要迁移到云端。他们还希望利用 SAP S/4HANA 的新功能来实现业务转型。”Ahlstrom 说道。“混合和信任转型是我们出现在 SAP 价目表上，以及为什么我们作为 SAP 合作伙伴如此重要的原因。”
在 2019 年第四季度将 Skytap on IBM Cloud 解决方案纳入其产品组合后，Syniti 为新的一年做好了充分准备。当 2020 年新冠疫情爆发严重限制对客户数据中心的访问时，启动并运行远程云计算平台提供了必要的运营弹性。
Syniti 为客户大幅降低了成本。客户通常可节省 30-40% 的数据迁移成本，有些客户的投资回报率高达 80%。“我们进行了大规模的全球实施，并能够向客户证明我们将为其节省超过 1100 万欧元，”Ahlstrom 说，“这远远超过了软件的实际成本。”
在使用云解决方案之前，配置完整的环境通常需要数月时间。“现在，服务器的实际配置是高度自动化的，”Alberts 说。“现在，从按下按钮到让服务器准备就绪通常只需要不到一小时，这对我们来说意义重大。”
Syniti 还确保更高水平的数据质量。“我们的数据质量水平很少低于 99.5%，”Ahlstrom 说道。“我们还将数据足迹平均减少了至少三分之一，因为我们专注于数据而不是技术转换。”
除了为 SAP S/4HANA 客户提供基于云的解决方案外，Syniti 还通过支持 SAP® Ariba® 软件来扩展其 SAP 相关业务。“我们正在应用 Skytap on IBM Cloud 产品，并将其列入 SAP Ariba 认可的应用程序中心，”Ahlstrom 说道。
在与 IBM 展开技术合作推出 Skytap on IBM Cloud 平台后，Syniti 与 IBM 签订合同，通过 IBM Global Business Services® 销售渠道实现其产品和服务的转售。“我们还在考虑利用 IBM Watson® 服务，”Ahlstrom 说道。“如果您将 IBM 的业务流程专业知识与我们的数据专业知识相结合，然后结合围绕 AI、ML 和 Watson Analytics® 的共同创新能力，这就是我们都在努力推动的方向。”
Syniti 认为与 IBM 合作的最大价值在哪里？“我们是一家拥有 900 名员工的公司，我们致力于让全球最大规模的企业将其最重要的数据委托给我们，”Ahlstrom 表示。“独立完成还是与 IBM 合作，我们拥有 IBM 的品牌和稳定性，支持我们为这些客户所做的工作，这对我们来说具有十分巨大的价值。”
Syniti（链接位于 ibm.com 外部）利用数据专业知识和智能软件解决复杂的企业数据转换挑战。该公司的软件将 AI 和 ML 注入的自动化和指导应用于数据迁移、数据质量、分析、主数据和元数据管理以及信息治理计划。Syniti 成立于 1996 年，总部设在马萨诸塞州波士顿，在全球 25 个国家和地区拥有超过 900 名数据专家，并引导 200 多家福布斯全球 2000 强组织完成了数千个数据转型项目。
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美国出品，2020 年 7 月。
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