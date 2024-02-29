24 年来，Syniti（以前称为 Back Office Associates）始终致力于为全球部分大公司提供企业级数据管理和软件主导的服务。“数据是我们的核心，我们全力以赴，做到尽善尽美，”Syniti 首席战略和技术官 Rex Ahlstrom 说道。“我们的解决方案不仅仅依赖技术专家，还让业务人员和知识工作者能够与软件互动，并推动业务成果的实现。”

Syniti 为客户提供跨各大行业的专业知识，例如资本管理、制造、生命科学、制药和零售。为了管理数据迁移项目，该公司创建了自己的 Syniti 知识平台，以简化数据传输、提高效率并减少数据错误。

“客户正在经历一场数据传输之旅，贯穿其业务的整个生命周期，因为数据不断在系统之间转换和移动，”Ahlstrom 表示。“Syniti Knowledge Platform 旨在成为统一的端到端平台。”

在 Syniti 的大部分发展进程中，它都专注于本地部署数据中心，因为这是大型跨国企业托管其计算资源的地方。然而，随着云计算的发展以及越来越多的客户开始将数据库和应用程序迁移到云中，Syniti 开始扩展其软件和服务以支持云迁移。

Syniti 产品组合中的一个关键产品是 SAP S/4HANA 解决方案。由于越来越多的 SAP 客户将工作量迁移到云端，SAP 客户群代表了 Syniti 的一个重要增长领域。

2019 年，SAP 为 Syniti 提供了通过 SAP 解决方案扩展计划直接向 SAP 客户推销其软件和服务的机会。但为了列入 SAP 目录，Syniti 需要在年底前拥有自己的高性能云迁移平台。

在加入 SAP 目录之前，Syniti 必须确保在此时间范围内可以添加全面的云解决方案，并且确定性能和定价参数。为了满足年底的截止期限，Syniti 启动了一项深入评估流程，以寻找能够满足其严格性能标准的云提供商。

“本质上，我们旨在获取公司的所有专有数据，并在我们的云服务进行管理，以及与违规相关的风险 - 任何事情都将是灾难性的，”Ahlstrom 说道。“作为一项重大决定，我们认为我们必须找到我们认为可以获得所需管理支持的方面，以说服全球部分大型公司使用我们的云服务。”