BurdaForward 代表着未来的数字媒体公司。其领先的品牌和对尖端技术的利用，展现出对新闻创新的承诺。BurdaForward 整合了多个知名品牌，其中包括 Focus Online、CHIP、TVSpielfilm、BUNTE、Finanzenl0o、The Weather Channel、netmoms、EFAHRER 和 Fit FOR FUN。BurdaForward 的影响力覆盖了德国一半以上的互联网用户，在引导公众言论方面发挥着举足轻重的作用。它属于 Hubert Burda Media，该组织在塑造媒体格局和肩负社会责任方面已有近百年历史。

BurdaForward 希望使用生成式 AI (gen AI) 构建一个自动化助手，来改善客户服务和购买建议。