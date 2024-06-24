BurdaForward 代表着未来的数字媒体公司。其领先的品牌和对尖端技术的利用，展现出对新闻创新的承诺。BurdaForward 整合了多个知名品牌，其中包括 Focus Online、CHIP、TVSpielfilm、BUNTE、Finanzenl0o、The Weather Channel、netmoms、EFAHRER 和 Fit FOR FUN。BurdaForward 的影响力覆盖了德国一半以上的互联网用户，在引导公众言论方面发挥着举足轻重的作用。它属于 Hubert Burda Media，该组织在塑造媒体格局和肩负社会责任方面已有近百年历史。
BurdaForward 希望使用生成式 AI (gen AI) 构建一个自动化助手，来改善客户服务和购买建议。
BurdaForward 与 IBM Client Engineering 和 IBM Expert Labs 合作开展了一项试点，以了解是否可以应用 gen AI 将其产品评价和推荐转化为移动和聊天优先体验。公司正在寻找一种可扩展的会话式 AI 解决方案，可以覆盖 1,000 多种产品。
团队结合使用 IBM® watsonx Assistant、IBM Watson Discovery 和 IBM watsonx.ai 来构建会话式 AI，在半结构化会话中就产品问题为客户提供建议，并促成购买。该解决方案使用 watsonx.ai 从自然语言生成 API 请求过滤器，并使用 watsonx.ai 和 watsonx Assistant 动态引导会话，并减少建模工作。该解决方案具有可扩展性，无需复杂的操作建模即可支持数百种产品。
结果表明，客户能够获得完全符合其个人标准的精选产品。挑选过程比使用 gen AI 的自动化分步指导之前快 10 倍。
整个对话过程让用户感到非常友好，同时又以目标为导向，结果客户满意度提高了约 15%。
此外，创建带有问答选项的个人聊天的方式简单省时，可提高各类产品推荐的可扩展性。
总部位于德国的数字出版社 BurdaForward（链接位于 ibm.com 站外）出版了许多新闻产品，其中包括 Focus Online、CHIP、TVSpielFilm、BUNTE、FinanzenL0O、The Weather Channel、netmoms、EFAHRER 和 fit FOR FUN。这些品牌对其目标受众具有很强的吸引力，其中大多数品牌都跻身其所覆盖领域的领先门户网站之列。
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2024 年 1 月制作于美国。
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