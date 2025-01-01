IBM Technology Expert Labs 软件服务

凭借专业能力与创新精神，助力客户加速迈向成功
面带微笑的年轻中东女性商务专家正专注地操作着笔记本电脑
专家主导的软件优化与集成

IBM Technology Expert Labs 软件服务，可助您自信地采用、部署及扩展 IBM 软件解决方案，发挥其最大影响力，确保实现无缝集成，优化客户运营流程，并创造战略价值。我们的服务通过专业评估、创新实践以及定制化培训，挖掘业务增长机遇，推动企业持续成功。
解决方案 IBM watsonx

借助 IBM watsonx 优化人工智能与数据战略。通过我们的市场领先解决方案，轻松构建与部署 AI 应用程序。无论身处何处，皆可基于全量数据扩展 AI 工作负载。监控并管理 AI 全生命周期，同时运用会话式 AI 提供智能化客户服务。

 实现业务自动化

转变堆积如山的数据、复杂的系统和人员配置困境，打造一个更强大、更高效的组织。通过影响巨大的智能自动化和拥抱 AI 的战略达到新的高度。

 提升您的安全状况

时间是网络安全领域的新货币。它的数量有限，且无法再造。我们的全球网络安全专家网络可帮助您优化时间以实现最大价值。

 将可持续发展理念融入到业务中

制定数据驱动的决策，并将您的战略与日常运营联系起来，使可持续发展成为业务转型的一部分。
客户案例 VIA Metropolitan Transit

得克萨斯州圣安东尼奥地区的主要公共交通运营商 VIA Metropolitan Transit，运用人工智能解答客户咨询，并预测公交到站时间。

 Vodafone Ireland

Vodafone Ireland 重新设计并升级其对话助手 TOBi，提升了性能表现与问题解决率。

 亚特兰大市

亚特兰大市政府通过 IBM Maximo Application Suite 实现资产自主管理，显著提升运营效率与客户满意度。

 Wix

Wix 运用人工智能加速用户情绪预测，有效克服客户服务响应与反馈收集的延迟问题。

 boxxe

Boxxe 提供 AI 加速的网络安全方案，助力客户抵御快速演变的攻击威胁。
采取下一步行动

IBM IBM Technology Expert Labs 专家随时协助您充分释放 IBM 软件潜能。