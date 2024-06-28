多年来，boxxe 一直在使用 QRadar 的早期版本。当团队寻求继续增强其安全功能时，他们评估了其他威胁检测和响应解决方案，并决定将云端的 IBM Security QRadar SIEM 与 IBM Security QRadar SOAR 相结合，为当今的安全挑战提供最佳优势。

“这并不是说 IBM 是提供某些功能的唯一公司，”Kemp 谈到，“重点是提供这些功能的方式。用户行为分析 (UBA) 在其他工具中并不罕见，但 IBM 解决方案背后的机器学习和 AI 已经十分成熟。它更易于我们使用。”Kemp 表示，QRadar 的安全编排、自动化和响应 (SOAR) 以及统一分析师体验 (UAX) 功能也是如此。"它们不一定是新产品，但远远领先于其他产品。我们现在已能够缓解以前可能无法检测到的高级威胁。”

Kemp 讲述了 QRadar 的 UBA 优于手动应用的暴力破解检测规则的故事。团队使用 UBA 仅一周，就发生了针对 boxxe 用户 ID 的暴力破解企图。五分钟内，UBA 就检测到异常登录，并开始提高活动的风险评分，以便 SOC 团队能够做出响应，并防止任何损害。人工制定的规则在大约 10 分钟后触发警报。

现在，boxxe 正在大规模利用这种优势。团队已在多租户架构中部署 UBA，并激活了 1,500 多条规则，仅收到一次误报。“它可以自行在后台完成所有学习，”Kemp 谈到，“除了我要找的人是谁，以及阈值是什么之外，它不需要我们提供任何意见。”

虽然 boxxe 才刚刚开始使用 UAX，但 Kemp 说这已经是一个重大飞跃。“我们可以将其用于集成几乎任何东西，”他说，“它的联合搜索非常独特，因为它会前往其他平台，读取其数据，并使用您选择的过滤器为您返回结果。我们曾经操作过 14 个仪表板。我们利用 UAX 将所有仪表板整合为三个，并计划仅整合为一个。我们可以在 UAX 中升级，我们可以在其中处理警报，我们可以在其中进行交叉引用和信誉扫描、威胁搜寻 - 一切尽在一个单一管理平台中。”

boxxe 决定与 IBM 合作的另一个因素是 IBM 可提供多方面支持。作为 IBM 合作伙伴，boxxe 利用 IBM 的 Build Fund（IBM Partner Plus 金融援助计划）获得购买折扣。IBM 专家实验室为其实施提供了帮助，由专家随时回答问题，并帮助解决遇到的挑战。boxxe 还得到了 IBM 客户成功和销售团队的大力支持。