利用企业级 AI 为当今的现代 SOC 提供支持

当今的混合云环境正在以指数级的速度发展和扩展，因此需要保护的攻击面越来越大，愈加复杂。IT 足迹不断扩大，因此要在各种干扰因素中快速找到真正的威胁变得更加困难。孤立的技术、手动搜索和缺乏清晰的背景信息或可视化管理的警报过载导致威胁搜寻速度减缓。事实上，根据最近的一项全球调查，与本应审查的警报数量相比，安全运营中心 (SOC) 专业人员在一个正常工作日内收到的警报数量不足一半 (49%)。

全新的云原生 IBM® Security QRadar SIEM 使用多层 AI 和自动化技术，旨在大幅提高警报质量和安全分析师的效率。QRadar SIEM 利用成熟的 AI 功能（这些功能已针对来自 IBM 庞大客户网络的数百万个警报进行预先训练）提供威胁的背景信息和优先级划分，从而使分析师能够专注于更复杂和高价值的工作。