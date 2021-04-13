在线零售巨头实现云成功 为了支持其不断增长的在线业务，一家领先的德国零售商需要一种能够提供安全、灵活和可扩展环境的集成安全性解决方案。在 IBM Security Expert Labs 的培训和快速部署协助下，短短三个月内，就完成了从现有的 IBM Security QRadar 本地部署解决方案到 QRadar on Cloud 平台的完整迁移。 了解 OTTO 如何缩短加入时间