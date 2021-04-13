IBM Security Expert Labs
获得全球软件和网络安全专家的帮助，更好地开展长期或短期项目、培训和技术支持
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在服务器机房里用笔记本电脑工作的人
概述

在部署、优化、迁移或扩展安全工具时，无论是完成项目的短期帮助，还是长期获得产品专业知识，您都可能需要网络安全专家的帮助来支持团队的工作。您可能还需要通过基于角色的技术培训来获得个性化帮助。

 了解一家大型金融机构如何克服复杂的挑战
优势
Group 27
加速解决方案部署

我们的顾问提供技术知识、创新策略和行之有效的实践，帮助您快速开始部署。
Group 21
高级解决方案优化

通过本地部署和远程咨询服务、自动化支持和数字化转型方面的帮助，构建安全成熟度。
Group 20
促进解决方案扩展

我们与您的团队通力合作，确保您的 IBM Security™ 解决方案继续匹配您业务需求的规模。
隆重推出 Security Expert Essentials 订阅 IBM Security Expert Essentials 即可获取包含基本、标准和增强选项的专业知识。企业可以与 IBM 建立更密切的关系，获得支持案例的队列优先级和倡导，并有助于扩展技能和提高运营效率，包括对企业安全人员的虚拟扩展。

网络安全咨询服务

威胁管理服务 威胁管理

让 Security Expert Labs 的技术和领域主题专家帮助您通过主动方法负责威胁管理运营，并优化您的 IBM Security QRadar® 部署。

 探索 IBM Security QRadar 事件响应

与值得信赖的顾问合作，协助开展针对 IBM Security SOAR 的用例开发、解决方案设计、配置和启用，以便您为应对潜在威胁做好准备。

 探索 IBM Security SOAR
数字信任 数据保护

需要扩展 IBM Security Guardium® 数据保护解决方案时，Security Expert Labs 可以通过全面集成的方法帮助您提供数字信任。

 探索 IBM Security Guardium 身份和访问管理

在 IBM Security Expert Labs 的帮助下执行您的云身份和访问权管理 (IAM) 目标，获享由 IAM 专业人员提供的全生命周期服务。

 深入了解 IBM Security Verify Mobility Success Services

使用精心策划的产品和定制服务，我们的 Security Expert Labs 团队可以帮助您在统一终端管理生命周期的每一步优化 IBM Security MaaS360® 解决方案。

 探索 IBM Security MaaS360
多云安全 强大的连接安全性

Security Expert Labs 通过支持服务帮助您实现统一、连接和无障碍的多云安全状况：

  • IBM Cloud Pak® for Security 快速入门
  • 随需应变的 IBM Cloud Pak® for Security 专家
  • IBM Cloud Pak® for Security Connector Development
  • IBM Cloud Pak® for Security 关联您的数据并简化修复流程
 深入了解 IBM Cloud Pak for Security
在线零售巨头实现云成功 为了支持其不断增长的在线业务，一家领先的德国零售商需要一种能够提供安全、灵活和可扩展环境的集成安全性解决方案。在 IBM Security Expert Labs 的培训和快速部署协助下，短短三个月内，就完成了从现有的 IBM Security QRadar 本地部署解决方案到 QRadar on Cloud 平台的完整迁移。 了解 OTTO 如何缩短加入时间

资源

Security Learning Academy

寻找合作机会，共同销售和共同提供安全专业服务。

 业务合作伙伴计划

了解如何与 Security Expert Labs 协作，帮助您发展和加速网络安全服务业务。

联系我们

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