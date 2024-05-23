Wix 是一个领先的 SaaS 网站建设平台，为全球超过 2.63 亿用户创建、管理和发展全球数字存在，它是创新和技术的早期采用者，使企业能够在互联网上建立有影响的数字存在。Wix 客户服务代表主要负责指导 Wix 客户建立和设置他们的在线业务。

Wix 用户的 Wix 客户服务支持采用对话形式，有时自然会变得很长。传统的情感分析模型无法支持对话数据集，尤其是长数据集。传统情感分析的另一个缺点是缺乏对高度主观主题的支持，例如有人说某物很漂亮。Wix 客户服务设定了一个目标，以了解和预测其客户对 Wix 产品的情绪以及对实际支持服务的情绪。实现这种理解的传统方法是通过调查，但只有大约 20% 的用户会完成调查，而且调查结果可能存在很大偏差。进行这些调查也需要时间，耽误了代表们帮助客户建立网站的主要职责。