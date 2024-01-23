但如果没有健康、维护良好的底层基础架构，都是不可能实现的。该市的企业资产管理部 (DEAM) 在保持基础架构平稳运行方面发挥着关键作用。

该部门负责处理属于城市普通基金的有形资产，例如市政厅、市法院、社区中心、消防局和警察局。总而言之，该部门拥有 51 个设施。此外，它还管理新城市建设项目的资本计划。



对市民和市政工人的承诺是实现 DEAM 使命的基础。“设施维护的支柱是客户服务，”DEAM 司长 Remy Saintil 说道，“例如，消防局的消防员需要一个能够提高工作效率并随时准备出警救火的环境。他们不必担心屋顶漏水或暖通空调无法工作。”



当 Saintil 于 2020 年加入 DEAM 时，该部门的资产管理系统已经过时。“我们需要一个能让我们创建维护计划、接受工单请求并与请求者持续沟通的系统，”Saintil 说，“企业资产管理是我们部门的名称。我们希望成为该领域的主题专家，并获得 ISO 55001 认证。”



认证可以为城市提供许多优势。通过推动资产管理治理，认证有助于确保设施得到良好维护，纳税人缴纳的税款得以充分利用。通过提高债券和保险评级，认证可以为城市节省资金。



认证过程非常严格，涉及数年的多次审计。目前美国只有八个实体获得认证，其中两个位于亚特兰大地区：亚特兰大都会快速交通管理局 (MARTA) 和亚特兰大机场。Saintil 及其团队希望创造亚特兰大三连冠，DEAM 是第三个。

Saintil 是负责 MARTA 认证计划的团队的一员，他还负责使用 IBM 预测性维护功能执行一个单独概念验证项目。他对该解决方案的优势有着深入的了解，尤其是与认证要求相关的优势，这些要求非常严格且需要数年时间才能完成。“我需要一个具有最新功能的强大企业管理系统，”他说，“我知道 IBM 和 IBM® Maximo® Application Suite 可以提供这些功能，这就是我们采取的途径。”