简化 IBM Z 上的加密可见性和合规性，并支持更快、更安全地迁移到量子安全保障
IBM Z® Crypto Discovery & Inventory (zCDI) 助您掌握加密技术在 IBM Z 环境各领域的分布与应用情况。zCDI 整合多个来源的数据，可简化合规流程、降低风险，并加速向量子安全加密技术的迁移进程。
深入了解 IBM Z 基础设施 各领域的加密技术应用。在统一界面追踪漏洞、检测暴露风险、监控修复进展。
定义和应用符合内部治理和不断发展的监管框架的加密策略，同时简化审计和合规报告。
基于业务关键性与合规状态等上下文洞察，在统一仪表板中识别高风险加密实施方案并优先部署缓解措施。
建立完善的加密资产清单，为后量子密码迁移奠定基础。明确替换目标、确定实施起点，构建优先级明确且基于风险评估的迁移路线图。
zCDI 从多个 IBM Z 数据来源中聚合加密相关统计信息，提供统一视图——增强透明度、支撑风险评估、赋能精准决策。
维护可搜索、可审计的加密资产、算法和密钥长度的存储库，使合规性检查和事件响应更快、更简单。
定义访问级别和用户角色，以确保安全处理加密数据。监控违规行为，并确保各团队和环境的问责制。
根据组织的业务影响和合规需求，跟踪政策违规行为、评估漏洞严重性并监控修复进度。