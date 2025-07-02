IBM Z Crypto Discovery & Inventory

简化 IBM Z 上的加密可见性和合规性，并支持更快、更安全地迁移到量子安全保障

产品文档
IBM Z Crypto Discovery and Inventory 仪表板屏幕截图

全面梳理并保护加密资产布局

IBM Z® Crypto Discovery & Inventory (zCDI) 助您掌握加密技术在 IBM Z 环境各领域的分布与应用情况。zCDI 整合多个来源的数据，可简化合规流程、降低风险，并加速向量子安全加密技术的迁移进程。
获得加密态势的统一视图

深入了解 IBM Z 基础设施 各领域的加密技术应用。在统一界面追踪漏洞、检测暴露风险、监控修复进展。
简化合规性实施

定义和应用符合内部治理和不断发展的监管框架的加密策略，同时简化审计和合规报告。
加速基于风险的修复

基于业务关键性与合规状态等上下文洞察，在统一仪表板中识别高风险加密实施方案并优先部署缓解措施。
支持量子安全过渡

建立完善的加密资产清单，为后量子密码迁移奠定基础。明确替换目标、确定实施起点，构建优先级明确且基于风险评估的迁移路线图。

功能

显示可观测性和数据整合的屏幕截图
可观测性与数据整合

zCDI 从多个 IBM Z 数据来源中聚合加密相关统计信息，提供统一视图——增强透明度、支撑风险评估、赋能精准决策。
IBM Z Crypto Discovery and Inventory 审计功能界面 2
审计就绪的加密库存

维护可搜索、可审计的加密资产、算法和密钥长度的存储库，使合规性检查和事件响应更快、更简单。
IBM Z Crypto Discovery and Inventory 管理功能界面 3
基于角色的访问和政策执行

定义访问级别和用户角色，以确保安全处理加密数据。监控违规行为，并确保各团队和环境的问责制。
IBM Z Crypto Discovery and Inventory 监控功能界面 4
基于优先级的监控和修复

根据组织的业务影响和合规需求，跟踪政策违规行为、评估漏洞严重性并监控修复进度。

资源

IBM z17 特写
IBM Z 量子安全加密技术迁移指南：掌握新量子安全标准的实施准备要点，理解加密资产清单的核心价值。
IBM z17 和 LinuxONE Emperor 5 散热器特写
IBM Z 的量子安全保障：了解如何保护敏感数据免受量子计算带来的未来威胁。
采取后续步骤

了解 IBM Z Crypto Discovery & Inventory 方案如何实现加密管理透明化，实现更快速、更安全的量子安全技术迁移。
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