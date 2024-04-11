主页 Z 软件 Z 安全性 Unified Key Orchestrator Unified Key Orchestrator for IBM z/OS
用于处理敏感加密密钥的密钥集中管理软件
阅读解决方案简介
企业数据加密插图

Unified Key Orchestrator for IBM z/OS 前身为 IBM Enterprise Key Management Foundation - Web Edition 是一款密钥管理软件，可集中编排和保护整个企业中本地部署和多个云环境（包括 IBM Cloud、AWS KMS、Azure Key Vault 和 Google Cloud）的加密密钥生命周期。

Unified Key Orchestrator for z/OS (UKO for z/OS) 可帮助企业在本地部署和云环境之间管理和迁移密钥管理工作负载，同时协助确保合规性和安全性。借助 UKO for z/OS，您可以从单个可信用户界面管理整个企业的加密密钥。UKO for z/OS 作为 z/OS 软件部署，支持您跨各个 IBM z/OS 系统和多个公有云编排密钥，甚至还可以支持针对 zKey on Linux on IBM Z 和 IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager 的密钥管理。Unified Key Orchestrator for z/OS 还可用于 IBM z/OS 数据集加密专用的密钥管理，为您的 IBM Z 普遍加密之旅提供支持。
UKO for z/OS 概述 了解普遍加密 红皮书：开始使用 z/OS 数据集加密
最新消息 文档

功能与特性的更新和增强

 信息图

了解应该使用多少个密钥来进行 z/OS 数据集加密
优势 统一密钥管理

通过一站式界面针对本地部署和云环境编排整个企业的密钥。

 多云密钥管理

准备并使用自带密钥 (BYOK)，以便安全传输到 IBM Cloud Key Protect、AWS KMS、Microsoft Azure Vault 和 Google Cloud。

 集中备份和恢复

备份和恢复密钥材料，以防止由于加密擦除而丢失访问权限。
功能
数据集仪表板

借助企业视图主动管理数据集加密部署，了解哪些数据集已加密以及正在使用哪些密钥。
高度安全的密钥生成

使用 IBM® Z 上适用于硬件生成的密钥、获得联邦信息处理标准 (FIPS) 140-2 四级认证的 IBM CryptoExpress 卡来生成密钥。

 深入了解 UKO 安全性与合规性 深入了解 IBM PCIe Cryptographic Coprocessor
基于策略的密钥生成

创建密钥模板，生成符合内部策略（例如强制执行密钥命名约定）的密钥。
基于角色的访问权限和双重控制

借助基于角色的访问权限遵守定义了每个角色职能的安全标准，并强制执行要求 2 人或更多人激活 EKMF 的双重控制。
外部 RESTful API

将密钥管理与业务流程集成。为普遍加密、Key Protect、Azure、AWS、zkey、Google Cloud 和 IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager (GKLM) 设置密钥。

 通过 API 创建密钥模板
高级可审计性和合规性

针对管理的所有密钥为审计员提供统一密钥管理日志。

 UKO 中的审计事件
密钥轮换

根据需要轮换管理的密钥（包括主密钥），以符合您的策略要求。

 UKO 管理的密钥轮换
多租户

利用具有细粒度访问控制的安全存储库（称为保险库），实现多租户密钥管理和自助服务密钥管理。
安全室运营

设置 UKO for z/OS 和 Enterprise Key Management Foundation 工作站（EKMF 工作站），实现安全机房运营。

 实现安全机房运营的 IBM EKMF 工作站
技术细节

在计划安装 UKO 时，务必要了解规划注意事项和程序要求。
程序要求

了解支持的操作系统、相关软件、虚拟机管理程序、硬件要求以及详细的系统要求，包括组件级别的详细信息。

规划注意事项

了解准备安装 UKO 所需的特定安装技能。

资源 zkey with UKO for z/OS on Linux on IBM Z

了解如何使用 zkey 实用程序在 UKO for z/OS 上执行所有密钥管理任务。

 z/OS 可信密钥条目工作站

探索一系列向导，借助它们来管理可信密钥条目 (TKE) 设备和主机加密模块。

z/OS 数据集加密的密钥使用情况

了解应该使用多少个密钥来进行 z/OS 数据集加密。
相关产品 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

跨多云环境保护您的数据，并自行保管密钥 (KYOK)，进行专属密钥控制。

 IBM PCIe Cryptographic Coprocessor

使用高性能硬件安全模块 (HSM) 来满足您的高安全性加密需求。

 IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager

集中、简化和自动化实现加密密钥管理流程，以保护加密数据。
后续步骤

了解 IBM Unified Key Orchestrator for z/OS。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。
更多探索方式 文档 支持 IBM® Redbooks 支持与服务 全球金融 灵活定价 教育与培训 社区 开发者社区 业务合作伙伴 资源