Unified Key Orchestrator for z/OS (UKO for z/OS) 可帮助企业在本地部署和云环境之间管理和迁移密钥管理工作负载,同时协助确保合规性和安全性。借助 UKO for z/OS,您可以从单个可信用户界面管理整个企业的加密密钥。UKO for z/OS 作为 z/OS 软件部署,支持您跨各个 IBM z/OS 系统和多个公有云编排密钥,甚至还可以支持针对 zKey on Linux on IBM Z 和 IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager 的密钥管理。Unified Key Orchestrator for z/OS 还可用于 IBM z/OS 数据集加密专用的密钥管理,为您的 IBM Z 普遍加密之旅提供支持。