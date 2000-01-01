超过 80% 的首席执行官预计可持续发展投资将在未来 5 年内带来更好的业务成果。²虽有 86% 的公司制定了可持续发展战略，但仅有 35% 的公司已按照该战略采取行动。³

将 Linux 工作量整合至 5 个 IBM z16 系统上，与类似条件下在 x86 server 上运行工作量相比，每年可降低 75% 的能耗，节约 50% 的空间以及减少 850 吨以上的碳足迹。⁴