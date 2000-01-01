IBM Z 服务器通过减少电力和冷却需求来优化能耗，同时降低成本和碳排放。在本视频中，您将看到如何将应用程序从 x86 迁移到 IBM z16，从而在跟踪能源和减排的工具和仪表板的支持下显著提高可持续发展能力。
观看此视频，了解如何利用 IBM z16 Hardware Management Console (HMC) 用户界面仪表板和 API 的增强功能，助力监控和跟踪系统环境条件，包括分区级别的电力消耗。跟踪和报告这些数据，有助于您的企业展示在实现碳中和、遵守监管要求等方面的进展。
¹ IBM 内部测试表明，在运行 WebSphere 和 Db2 工作负载时，IBM z16 所需的内核数量比进行对比的 x86 server 减少 16 倍。如将其扩展到完整的 IT 解决方案，便意味着在运行相同工作负载之时，IBM z16 Max 125 将完成对比的 x86 server 约 2000 个内核的工作。
免责声明：这是一项 IBM 内部研究，旨在复制市场上典型的 IBM 客户工作负载使用情况。结果可能有所不同。核心整合研究针对以下服务器的比较：IBM Machine Type 3931 Max 125 系统由三个包含 125 个可配置处理器单元 (IFL) 的 CPC 抽屉和两个支持网络和外部存储的 I/O 抽屉组成。Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) 配备两个 2.1 GHz 第二代 Intel® Xeon® Platinum 处理器，每个 CPU 有 16 个核心。两种解决方案均可访问同一个存储阵列。工作负载由运行在 WebSphere Application Server 上的事务性应用程序和模拟核心网上银行功能的 IBM Db2 组成。实际测试结果是使用 IDC QPI 指标和 IBM 规模调整方法外推到上述 x86 服务器而得出的，并对使用 x86 服务器的银行客户典型 IT 环境进行了如下假设：生产 IT 环境中有 16 台 x86 服务器，平均使用率为 50%。非生产 IT 环境中有 48 台 x86 服务器：开发（4 个环境，每个环境 2 台服务器，共 8 台服务器）、开发测试环境（4 台服务器）、系统集成测试环境（8 台服务器）、性能测试环境（16 台服务器）、用户验收测试环境（4 台服务器）、生产修复测试环境（8 台服务器）。在所有非生产环境中，典型的平均 CPU 使用率为 7%。等效的 IBM Machine Type 3931 解决方案则采用单台 Max 125 服务器，以 85% 的平均使用率在使用 LPAR 技术分隔的所有 IT 环境中运行。
² IBM 商业价值研究院 –“拥有自己的影响力 – 实现可持续发展转型的实用途径”
³ IBM 商业价值研究院 - “作为转型催化剂的可持续发展
⁴ 将 Linux 工作负载整合至 5 个 IBM z16 系统上，与类似条件下在 x86 server 上运行这些工作负载相比，每年可降低 75% 的能耗，节约 50% 的空间以及减少 850 吨以上的碳排放当量 (CO2e)。
免责声明：用于比较的 5 台 IBM Machine Type 3931 Max 125 模型由 3 个 CPC 抽屉组成，其中包含 125 个可配置核心（CP、zIIP 或 IFL）和 2 个 I/O 抽屉，以便支持网络与外部存储，而与之对比的则是共有 10,364 个核心的 192 个 x86 系统。IBM Machine Type 3931 的功耗系依据针对备忘录配置的 IBM Machine Type 3931 IBM Power Estimation Tool 的输入数据。x86 功耗基于 7 台 Cascade Lake 和 5 台 Ice Lake 服务器型号的 IDC QPI 功率值（2022 年 3 月），每台服务器有 32 至 112 个核心。所有用于比较的 x86 服务器都是 2 插槽或 4 插槽服务器。IBM Z 和 x86 全年全天候不间断运行生产工作负载和非生产工作负载。计算能耗节省时，假设电源使用效率 (PUE) 比为 1.57，以计算数据中心冷却所消耗的额外电力。PUE 基于 Uptime Institute 2021 年全球数据中心调查（IBM.com 外部链接）。计算二氧化碳当量 (CO2e) 和基于 EPA GHG 计算器的其他当量（ibm.com 外部链接）时，采用了美国全国加权平均值。结果可能会因客户具体使用情况和位置而异。