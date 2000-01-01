基于 IBM Z 实现可持续发展

单个 IBM z16 系统即可完成多达 2000 个 x86 内核的工作¹
试用总体拥有成本和二氧化碳当量计算器 履行可持续发展承诺
使用 IBM Z 系统实现可持续性发展的图示

超过 80% 的首席执行官预计可持续发展投资将在未来 5 年内带来更好的业务成果。²虽有 86% 的公司制定了可持续发展战略，但仅有 35% 的公司已按照该战略采取行动。³

将 Linux 工作量整合至 5 个 IBM z16 系统上，与类似条件下在 x86 server 上运行工作量相比，每年可降低 75% 的能耗，节约 50% 的空间以及减少 850 吨以上的碳足迹。

您可以做什么

减少能源消耗 监控系统环境数据

客户成功案例

减少能源消耗 BBVA 升级其 IBM Z 技术，立即将能耗降低了 50%。
资源 Freeform Dynamics
了解 IBM z16 等现代化大规模 Linux 整合平台如何协助企业优化数据中心效率。
电力监控创新
了解分区级别的电力监控功能（得益于 IBM 长期在可持续设计领域的领导地位）如何帮助您实现可持续发展目标。
总体拥有成本和二氧化碳当量计算器
获取量身定制的总体拥有成本估算金额，总体拥有成本已纳入可持续发展因子。了解使用 IBM Z 可以节省多少成本。
后续步骤

深入了解 IBM Z 如何将可持续发展转化为一项多赢的业务战略。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。
更多探索方式 Documentation 支持 支持与服务 社区
脚注

¹ IBM 内部测试表明，在运行 WebSphere 和 Db2 工作负载时，IBM z16 所需的内核数量比进行对比的 x86 server 减少 16 倍。如将其扩展到完整的 IT 解决方案，便意味着在运行相同工作负载之时，IBM z16 Max 125 将完成对比的 x86 server 约 2000 个内核的工作。

免责声明：这是一项 IBM 内部研究，旨在复制市场上典型的 IBM 客户工作负载使用情况。结果可能有所不同。核心整合研究针对以下服务器的比较：IBM Machine Type 3931 Max 125 系统由三个包含 125 个可配置处理器单元 (IFL) 的 CPC 抽屉和两个支持网络和外部存储的 I/O 抽屉组成。Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) 配备两个 2.1 GHz 第二代 Intel® Xeon® Platinum 处理器，每个 CPU 有 16 个核心。两种解决方案均可访问同一个存储阵列。工作负载由运行在 WebSphere Application Server 上的事务性应用程序和模拟核心网上银行功能的 IBM Db2 组成。实际测试结果是使用 IDC QPI 指标和 IBM 规模调整方法外推到上述 x86 服务器而得出的，并对使用 x86 服务器的银行客户典型 IT 环境进行了如下假设：生产 IT 环境中有 16 台 x86 服务器，平均使用率为 50%。非生产 IT 环境中有 48 台 x86 服务器：开发（4 个环境，每个环境 2 台服务器，共 8 台服务器）、开发测试环境（4 台服务器）、系统集成测试环境（8 台服务器）、性能测试环境（16 台服务器）、用户验收测试环境（4 台服务器）、生产修复测试环境（8 台服务器）。在所有非生产环境中，典型的平均 CPU 使用率为 7%。等效的 IBM Machine Type 3931 解决方案则采用单台 Max 125 服务器，以 85% 的平均使用率在使用 LPAR 技术分隔的所有 IT 环境中运行。

² IBM 商业价值研究院 –“拥有自己的影响力 – 实现可持续发展转型的实用途径”

³ IBM 商业价值研究院 - “作为转型催化剂的可持续发展

⁴ 将 Linux 工作负载整合至 5 个 IBM z16 系统上，与类似条件下在 x86 server 上运行这些工作负载相比，每年可降低 75% 的能耗，节约 50% 的空间以及减少 850 吨以上的碳排放当量 (CO2e)。

免责声明：用于比较的 5 台 IBM Machine Type 3931 Max 125 模型由 3 个 CPC 抽屉组成，其中包含 125 个可配置核心（CP、zIIP 或 IFL）和 2 个 I/O 抽屉，以便支持网络与外部存储，而与之对比的则是共有 10,364 个核心的 192 个 x86 系统。IBM Machine Type 3931 的功耗系依据针对备忘录配置的 IBM Machine Type 3931 IBM Power Estimation Tool 的输入数据。x86 功耗基于 7 台 Cascade Lake 和 5 台 Ice Lake 服务器型号的 IDC QPI 功率值（2022 年 3 月），每台服务器有 32 至 112 个核心。所有用于比较的 x86 服务器都是 2 插槽或 4 插槽服务器。IBM Z 和 x86 全年全天候不间断运行生产工作负载和非生产工作负载。计算能耗节省时，假设电源使用效率 (PUE) 比为 1.57，以计算数据中心冷却所消耗的额外电力。PUE 基于 Uptime Institute 2021 年全球数据中心调查（IBM.com 外部链接）。计算二氧化碳当量 (CO2e) 和基于 EPA GHG 计算器的其他当量（ibm.com 外部链接）时，采用了美国全国加权平均值。结果可能会因客户具体使用情况和位置而异。