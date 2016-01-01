目前，“VPS”一词在云行业中具有不同的含义，包括 Virtual Servers、虚拟专用服务器、虚拟实例和虚拟机。在 IBM Cloud，我们知道行话并不重要，重要的是其背后的硬件和云服务。IBM Cloud 中的 VPS 托管解决方案包括云管理计算托管硬件、软件集成以及通过各种 Virtual Servers、网络和存储产品提供的数据迁移支持。您可以选择并构建适合自己的解决方案。每个带有 Virtual Servers 的 VPS 托管解决方案都可在全球各地的 IBM Cloud Data Centers 进行配置，并提供灵活的计费选项、内置安全性和跨 IBM Cloud 堆栈的无缝集成。
IBM Cloud 提供多种选择，让您灵活决定数据和应用程序的运行位置及方式。
您可以选择按小时、按月或按合同计费的方式，以更好地满足您的 Virtual Servers 工作量需求和预算。
在 IBM Cloud VPC 内的通用 Virtual Servers 配置文件中获得高达 80 Gbps 的速度。
通过内置 Virtual Servers 数据保护功能简化风险管理，满足不断变化的监管需求。
借助标准 VPS 托管和 Virtual Servers 支持，每周七天、每天 24 小时免费获得企业级技术帮助。
将 IBM Watson AI 和云原生应用程序集成到您的虚拟服务器工作负载中。可提供存储、安全性、服务器软件、GPU 和 DR 计划。
IBM Cloud Virtual Servers for VPC 提供快速配置计算容量，以及 IBM Cloud 上可用的最高网络速度和最安全的软件定义网络资源。
IBM Cloud for VMware Solutions 让您可以轻松地将 VMware 工作量从本地环境迁移到 IBM Cloud Virtual Servers。
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers 为您提供对基于 Linux 的虚拟服务器的完整权限，可处理包含敏感数据的工作量。
IBM Power Systems Virtual Servers 可将您的 AIX、IBM i 或 Linux 功能集成到外部环境中，并提供快速的自助服务配置、灵活的管理和按使用量付费的计费功能，让您可以轻松地扩大或缩小规模。
Drugs.com 选择 IBM Cloud Virtual Servers 作为其 VPS 托管解决方案，以帮助提供快速可靠的医疗信息。
GEVA Group 采用 IBM Cloud 与 Bare Metal Servers 保障财务数据安全，维护 SaaS 基础设施安全稳定。
Censornet 实施了 IBM Cloud 解决方案，作为其向云计算转型的一步。IBM 满足了 Censornet 的安全要求，同时提供灵活性和经济性。
IZICAP 部署了 IBM Cloud Virtual Servers，以确保 IZICAP 智能数据平台解决方案具有可扩展性、可靠性和安全性。