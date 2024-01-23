Drugs.com（ibm.com 外部链接）成立于 2001 年，当时其创始人购买了域名并制定了业务计划。Drugs.com 首席运营官 Paul Wager 解释道：“该模式旨在从最值得信赖的来源整理最准确、最合乎道德的医学信息，从而在互联网上创建最全面、最值得信赖的独立医学资源。”

他继续说道：“我们的模式基于广告回报，内容保持完全公正。多年来，我们凭借令人难以置信的信息深度和高道德标准获得了优势。”

事实上，Drugs.com 每月拥有超过 5000 万用户，其中大部分来自美国。这些用户包括患者和医疗保健专业人员，如今他们可以做的不仅仅是了解药物。他们还可以使用针对服用多种药物的患者的药物相互作用检查器以及药丸识别器，该识别器可按需提供药物的当前图像。“考虑到所有这些，我们有潜力提供数亿页的内容，”Wager 说。

Drugs.com 提供的信息有多种来源，包括 IBM® Micromedex® with Watson® 平台。所有内容均由医疗专业人员审核和编辑，然后存储在位于德克萨斯州达拉斯市 IBM 数据中心的专用 IBM Cloud Bare Metal Servers 上。

Drugs.com 的系统管理员 Andre Sencioles 解释道：“我们使用 IBM Cloud Bare Metal Servers 作为我们的主要生产服务器，因为我们需要尽可能获得专用程度最高、最稳定的性能。一些配套的支持服务在 IBM 虚拟机上运行，因为它们具有灵活性且成本较低。”

2020 年，在使用 IBM Cloud 基础架构近十年后，Drugs.com 发现它在高峰时段已接近其专用服务器的最大容量。通过迁移到不同的数据中心可以轻松解决这个问题，Sencioles 描述的过程简单明了。他说：“有了新的服务器，我们还有很大的扩展空间。当我们迁移到新的数据中心时，我们基本上将每台服务器的性能提高了一倍。”