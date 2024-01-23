Drugs.com 提供有关 24000 多种不同药物的可靠信息，涉及药物的适应症、副作用、潜在的药物相互作用以及替代药物治疗方案。这是至关重要、可能改变生活的内容，自公司成立以来的二十年里，美国和世界各地的人们逐渐信任和依赖这些信息。
鉴于 Drugs.com 所提供信息的重要性，该网站基础架构的可靠性和可扩展性至关重要。同样关键的是基础架构客户支持团队的服务质量和响应能力。
自 2011 年以来，IBM Cloud® Bare Metal Servers 和 IBM Cloud Virtual Servers 的组合已经满足并超越了所有这些业务需求。
Drugs.com 每月的网络访问量高达 5000 万次
该网站的页面下载用时为 1 秒
Drugs.com（ibm.com 外部链接）成立于 2001 年，当时其创始人购买了域名并制定了业务计划。Drugs.com 首席运营官 Paul Wager 解释道：“该模式旨在从最值得信赖的来源整理最准确、最合乎道德的医学信息，从而在互联网上创建最全面、最值得信赖的独立医学资源。”
他继续说道：“我们的模式基于广告回报，内容保持完全公正。多年来，我们凭借令人难以置信的信息深度和高道德标准获得了优势。”
事实上，Drugs.com 每月拥有超过 5000 万用户，其中大部分来自美国。这些用户包括患者和医疗保健专业人员，如今他们可以做的不仅仅是了解药物。他们还可以使用针对服用多种药物的患者的药物相互作用检查器以及药丸识别器，该识别器可按需提供药物的当前图像。“考虑到所有这些，我们有潜力提供数亿页的内容，”Wager 说。
Drugs.com 提供的信息有多种来源，包括 IBM® Micromedex® with Watson® 平台。所有内容均由医疗专业人员审核和编辑，然后存储在位于德克萨斯州达拉斯市 IBM 数据中心的专用 IBM Cloud Bare Metal Servers 上。
Drugs.com 的系统管理员 Andre Sencioles 解释道：“我们使用 IBM Cloud Bare Metal Servers 作为我们的主要生产服务器，因为我们需要尽可能获得专用程度最高、最稳定的性能。一些配套的支持服务在 IBM 虚拟机上运行，因为它们具有灵活性且成本较低。”
2020 年，在使用 IBM Cloud 基础架构近十年后，Drugs.com 发现它在高峰时段已接近其专用服务器的最大容量。通过迁移到不同的数据中心可以轻松解决这个问题，Sencioles 描述的过程简单明了。他说：“有了新的服务器，我们还有很大的扩展空间。当我们迁移到新的数据中心时，我们基本上将每台服务器的性能提高了一倍。”
除了提供数千种药物的可信、准确且合乎道德的信息外，Drugs.com 还以其提供这些信息的速度而自豪。“我们希望确保我们始终比竞争对手更快，并且始终拥有更好的内容，”Wager 解释道。
得益于使用极低代码构建的网页、选择要运行的广告时的深思熟虑以及 IBM Cloud 服务器的强大功能，Drugs.com 页面以闪电般的速度提供结果，平均页面下载用时不到 1 秒。
将专用 IBM Bare Metal Servers 作为其业务核心，帮助 Drugs.com 成为世界各地人们的首选网站。但事情远不止于此，Sencioles 解释道。“IBM 支持团队非常出色。每当我们需要与某人联系时，我们都会立即得到回应。我们无需通过三到四个不同级别的支持来获取我们需要的信息。这对我们来说是一个很大的优势。”
Drugs.com（ibm.com 外部链接）于 2001 年推出网站。它提供 24000 多种药物的最新准确信息，包括处方药和非处方药。该网站以提供公正、准确的信息而自豪。
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2021 年 10 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud、Micromedex 和 With Watson 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。