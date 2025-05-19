目前，“VPS”一词在云行业中具有不同的含义，包括 Virtual Servers、虚拟专用服务器、虚拟实例和虚拟机。在 IBM Cloud，我们知道行话并不重要，重要的是其背后的硬件和云服务。IBM Cloud 中的 VPS 托管解决方案包括云管理计算托管硬件、软件集成以及通过各种 Virtual Servers、网络和存储产品提供的数据迁移支持。您可以选择并构建适合自己的解决方案。每个带有 Virtual Servers 的 VPS 托管解决方案都可在全球各地的 IBM Cloud Data Centers 进行配置，并提供灵活的计费选项、内置安全性和跨 IBM Cloud 堆栈的无缝集成。