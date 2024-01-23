想象一下，借助与使用拼车应用呼叫汽车大致相同的方式，来一次私人飞行，会怎么样呢？
现在，减少这架飞机的碳足迹并提高其安全功能。要降低噪音。要在航班之间对飞机消毒。哦，还要降价。
这就是 Richard Kane 的愿景。IBM 正在帮助实现这一目标。
从 1018 条航线解决方案中选择航班
搜索需要 200 毫秒
Verijet 董事长兼首席执行官 (CEO) Richard Kane 的职业生涯始于电信行业，他帮助解决了如何实现每小时实时路由 1 亿个呼叫的问题。他还是一位出色的飞行员，拥有七项世界航空速度纪录。他在处理大量数据方面拥有丰富的专业知识，加上他对飞行事业的崇高热情，Verijet 应运而生。
自 Kane 首次开始思考让更多人能够使用私人航空以来，已经过去了 25 年。鉴于私人航班涉及的飞行员、飞机和机场的数量，他知道这会很困难。他要做的第一件事就是改变客户查找和预订私人航班的方式。
多年来，预订私人航班意味着需要致电私人预订代理，其工作人员会与运营商和飞行员讨价还价，并收取大量附加费用。“他们会为此收取 7%-20% 的费用，需要几个小时才能确认您可以飞行，而且您还要支付所有这些中间费用，”Kane 说道，
因此，他着手构建优化引擎，希望一键完成调度团队的工作，从而消除附加费并降低航班价格。他与 JetBird 私人航空公司合作，以该公司的机队为起点。
“我们一开始有 70 架飞机，每 10 天就有大约 1,000 个客户预订，”Kane 说道，“对于这种规模的运营商来说，可能存在 16 百亿亿种可能的路由解决方案。我们必须弄清楚各架飞机对应的客户，以及哪些飞机需要维护、何时需要维护，每架飞机对应的机组人员，机组人员需要睡眠多少小时，他们的酒店距离机场有多远，交通堵塞期间他们的驾驶时间是多少......这样的例子不胜枚举。”
起初，Kane 尝试在具有共享存储的共享虚拟机上运行优化引擎解决方案。“如果您尝试启动一堆虚拟机，就会损失几分钟的时间。我认为该设备需要四分钟才能唤醒并自行配置。我们没有四分钟时间。我们只有 30 秒的时间。我们的机器需要全年全天候运行，并且需要专用，”他说。
Kane 在寻找替代方案的过程中发现 IBM Cloud® Bare Metal Servers 平台，该平台提供的运行时间和计算能力高出优化引擎需要的水平。他解释道：“借助 IBM 基础架构，我们可以像虚拟机一样扩展和更改节点，但它实际上是专用硬件。”
使用 IBM 后，Kane 还与 Startup with IBM 计划团队建立联系，能够访问 IBM 高度安全且开放的混合云平台，并享受一流的支持以及由技术架构师和导师组成的开发人员生态系统。该计划帮助 Kane 建立了优化引擎，并朝着 Kane 计划的下一阶段努力：推出名为 Vision Jets 的小型、安静、环保、单飞行员机队。
这些未来派交通工具提供创新的安全功能，例如西锐整机降落伞系统 (CAPS) 和执行自动驾驶紧急迫降的“安全返回”(Safe Return) 按钮。由于这些功能非常新颖，因此需要采取一些额外步骤才能让 Vision Jet 获得美国联邦航空管理局 (FAA) 的批准。
“与 IBM 合作的巨大好处之一是，我们不仅获得了为期 12 个月的启动时间，而且又过了 6 个月才获得 FAA 运营批准，”Kane 说道，“IBM 加倍努力，又给了我们 6 个月的时间，因此我们有 18 个月的时间来微调模型，对 44,000 个航班进行数据挖掘，并为发布做好准备。”
他继续说道：“IBM 为我们提供了并行运行的机会，然后在我们无力承担两个并行数据中心的情况下进行实验。而且我可能会要求一些工作人员提供新核心或升级，而且这种情况是会发生的。IBM 团队只是说：“好的，您什么时候需要？”您不知道，这种答案是多么的宝贵！”
Verijet 获得 FAA 批准八天后，第一批乘客从纽约的东汉普顿搭乘 Verijet 私人飞机飞往佛罗里达州的维罗海滩。飞机在起飞前和降落后均进行了全面消毒 – 这是新冠疫情期间的一个关键考虑因素。它的碳足迹是中型喷气式飞机的九分之一，而且乘客表示一直感觉非常安全。
随着客户群和 Vision Jet 机队的增长，Kane 对计算能力的需求也在增长。为此，他正与 IBM 量子计算团队探讨，期望继续他的优化工作。Kane 说：“我们正努力充分利用自身能力。这个问题特别复杂，非常适合量子计算。我期待与 IBM 未来三年的合作，这样我们就能取得成功。”
Verijet（ibm.com 外部链接）总部位于佛罗里达州的维罗海滩，它是一家新型航空公司。经过多年为美国各地的私人航空公司开发飞行优化引擎之后，Verijet 现在正在组建自己的小型私人飞机机队，这些飞机具有出色的安全和环境评级。在美国东南部成功推出后，Verijet 计划为美国大陆各地的客户提供快速、实惠的点对点私人航班。
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2021 年 2 月在美国制作。
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