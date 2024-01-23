Verijet 董事长兼首席执行官 (CEO) Richard Kane 的职业生涯始于电信行业，他帮助解决了如何实现每小时实时路由 1 亿个呼叫的问题。他还是一位出色的飞行员，拥有七项世界航空速度纪录。他在处理大量数据方面拥有丰富的专业知识，加上他对飞行事业的崇高热情，Verijet 应运而生。

自 Kane 首次开始思考让更多人能够使用私人航空以来，已经过去了 25 年。鉴于私人航班涉及的飞行员、飞机和机场的数量，他知道这会很困难。他要做的第一件事就是改变客户查找和预订私人航班的方式。

多年来，预订私人航班意味着需要致电私人预订代理，其工作人员会与运营商和飞行员讨价还价，并收取大量附加费用。“他们会为此收取 7%-20% 的费用，需要几个小时才能确认您可以飞行，而且您还要支付所有这些中间费用，”Kane 说道，

因此，他着手构建优化引擎，希望一键完成调度团队的工作，从而消除附加费并降低航班价格。他与 JetBird 私人航空公司合作，以该公司的机队为起点。

“我们一开始有 70 架飞机，每 10 天就有大约 1,000 个客户预订，”Kane 说道，“对于这种规模的运营商来说，可能存在 16 百亿亿种可能的路由解决方案。我们必须弄清楚各架飞机对应的客户，以及哪些飞机需要维护、何时需要维护，每架飞机对应的机组人员，机组人员需要睡眠多少小时，他们的酒店距离机场有多远，交通堵塞期间他们的驾驶时间是多少......这样的例子不胜枚举。”