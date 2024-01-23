为了利用这一巨大的增长机遇，游戏开发者需要能够创造高质量的多人游戏体验，其复杂程度从双人国际象棋到大型多人在线游戏 (MMOG) 不等。他们必须设计和构建这些游戏，并在可靠、可扩展的平台上交付，无论玩家身在世界何处或使用什么设备，都能获得积极的游戏体验。

2009 年，Exit Games 创建了 Photon Cloud，这是一种用于多人游戏开发和托管的软件即服务 (SaaS) 产品。SaaS 模式使独立、初创或学生游戏开发者也可以使用该平台，使他们能够使用与大型工作室相同的工具。截至目前，全球已有超过 490,000 名游戏开发者在该平台注册，每月有超过 5 亿用户畅玩 Photon Cloud 上托管的游戏，使其成为全球最大的游戏云。

“我们希望让多人游戏开发变得简单。”Exit Games 创始人兼首席技术官 (CTO) Christof Wegmann 说道，“过去，这些类型的游戏是大型开发公司的专有领域，因为只有他们才有足够的资源来应对这种程度的复杂性。我们不仅希望为他们创建一个解决方案，还想为成千上万个拥有伟大想法和创造力的独行侠和小型游戏开发工作室创建一个解决方案。”

让超过 5 亿用户满意并不是一项简单的任务。Exit Games 有责任为其游戏开发者提供可靠且高度可用的云服务，以满足高水平的需求。

如果玩家遇到延迟或无法访问最喜爱的游戏，他们就会弃游，并且通常认为这是游戏开发者的过错。为了避免此类投诉，Photon Cloud 的可用性对其客户的成功和声誉至关重要。

Exit Games 还必须确保其平台提供随着游戏技术演变而融入新特性和功能所需的可扩展性和灵活性。