游戏行业为众多平台的客户提供服务，包括智能手机、社交媒体页面、传统个人电脑和专用游戏机。这使得数字娱乐市场比以往任何时候都更加庞大和复杂。在社交媒体繁荣以及永远在线的互联网连接的推动下，协作或多人游戏已成为一项利润丰厚的提议。
为了利用这一巨大的增长机遇，游戏开发者需要能够创造高质量的多人游戏体验，其复杂程度从双人国际象棋到大型多人在线游戏 (MMOG) 不等。他们必须设计和构建这些游戏，并在可靠、可扩展的平台上交付，无论玩家身在世界何处或使用什么设备，都能获得积极的游戏体验。
2009 年，Exit Games 创建了 Photon Cloud，这是一种用于多人游戏开发和托管的软件即服务 (SaaS) 产品。SaaS 模式使独立、初创或学生游戏开发者也可以使用该平台，使他们能够使用与大型工作室相同的工具。截至目前，全球已有超过 490,000 名游戏开发者在该平台注册，每月有超过 5 亿用户畅玩 Photon Cloud 上托管的游戏，使其成为全球最大的游戏云。
“我们希望让多人游戏开发变得简单。”Exit Games 创始人兼首席技术官 (CTO) Christof Wegmann 说道，“过去，这些类型的游戏是大型开发公司的专有领域，因为只有他们才有足够的资源来应对这种程度的复杂性。我们不仅希望为他们创建一个解决方案，还想为成千上万个拥有伟大想法和创造力的独行侠和小型游戏开发工作室创建一个解决方案。”
让超过 5 亿用户满意并不是一项简单的任务。Exit Games 有责任为其游戏开发者提供可靠且高度可用的云服务，以满足高水平的需求。
如果玩家遇到延迟或无法访问最喜爱的游戏，他们就会弃游，并且通常认为这是游戏开发者的过错。为了避免此类投诉，Photon Cloud 的可用性对其客户的成功和声誉至关重要。
Exit Games 还必须确保其平台提供随着游戏技术演变而融入新特性和功能所需的可扩展性和灵活性。
与其他基于虚拟服务器的云托管相比，性能提高 40%
畅玩 Photon Cloud 上托管游戏的用户数达到 5 亿/月
“目前游戏中最热门的是虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 的使用。”Wegmann 解释道，“我们不断添加新的软件开发工具箱 (SDK) 来支持新趋势，这样我们的客户就可以继续打造能够吸引玩家注意力的创新游戏和身临其境的体验。”
Wegmann 和他的团队对如何应对这些挑战有了清晰的认识。“我们知道我们希望将 Photon Cloud 托管在裸机服务器而非虚拟机上。”他补充道，“在我们的测试中，我们发现裸机是游戏开发的理想平台，因为我们可以从专用服务器获得更大的内存、处理能力和网络吞吐量。不过，我们仍然需要合适的合作伙伴。”
在评估多个选项后，Exit Games 选择使用 IBM Cloud Bare Metal Servers。
“令我们印象深刻的是，我们可以使用 IBM Cloud 非常快速地配置新的服务器，并且可以在四个小时内启动并运行新资源，而其他裸机提供商可能需要长达十天的时间。”Wegmann 表示，“我们发现，我们不仅可以将性能提高 40％，而且比我们为任何热门云平台支付的费用要低很多。”
虽然这些数字令人信服，但 Exit Games 也在寻求从迁移到裸机中获得的质量效益。
“服务质量对我们来说非常重要。”Wegmann 表示，“当我们的客户提出请求或出现问题时，我们需要快速响应，因此我们需要我们的云提供商满足这一要求。借助 IBM Cloud，无论我们何时需要，电话的另一端都有人接听，并且团队会竭尽全力帮助我们在开发者需要时为他们提供所需内容。”
这种对开发者（最终也是游戏玩家）体验的积极影响至关重要。
“我们的客户范围从 Ubisoft 等最大型游戏开发公司到刚起步的个人。不过，他们都期望 100% 的可用性和卓越的客户服务，我们不能让他们失望。”Wegmann 表示。
与 IBM Cloud 的合作伙伴关系似乎也将在 Exit Games 的未来发挥战略作用。
“我们能够告诉客户，他们的游戏托管在行业领先的云平台上，具有出色的性能、连接性和可扩展性。”Wegmann 解释道，“这让他们高枕无忧，也使我们对市场的主张更加坚定。我们还希望在 AR 和 VR 工作中利用这种合作伙伴关系，因为我们看到了与 IBM Cloud 在这一领域的协同效应。”
Photon Cloud 现在托管在分布于全球多个数据中心的 IBM Cloud Bare Metal Servers 上。这使该公司能够在融入新功能和 SDK 以及扩展到新领域的同时，扩大其客户和用户群。
多人游戏在各地蓬勃发展，尤其是在亚洲。”Wegmann 表示，“我们对开发者社区所体现的所有创意潜力感到非常兴奋，我们迫不及待地想看看他们下一步带来的惊喜。我们很自豪地说，我们在他们的成功中发挥了作用。”
Exit Games（链接位于 ibm.com 外部）开发 Photon Engine，这是用于开发实时、多人、跨平台游戏的第一网络引擎。Photon 拥有超过 490,000 名来自 Ubisoft、SquareEnix、Disney、Scopely 和 BandaiNamco 等公司的注册开发者，均从事在线游戏和应用程序的创建工作。
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2020 年 11 月在美国制作。
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