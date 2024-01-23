Skyegrid 创始人兼首席执行官 (CEO) Rolly Edward 表示，云游戏就是未来。过去，如果您无法使用 PC 或笔记本电脑，或者这些设备缺乏必要规格的软硬件，您根本无法玩最新、最先进的视频游戏。“我的想法是创建一个大规模的订阅游戏服务，这样任何人都可以玩，即使没有硬件也可以，”Edward 说。

Skyegrid 的成立旨在提供一个云平台，让预算有限的游戏玩家可以通过移动设备或旧电脑在线玩游戏。而且不仅仅是任何游戏。Skyegrid 希望能够向订户提供“AAA”级游戏，这是游戏行业中对由大型工作室以较高成本制作的顶级游戏的称呼。



通过云提供一流的游戏体验可能具有挑战性。如果没有足够的计算能力，用户可能会遇到延迟或滞后，从而严重影响游戏体验。为了提供与游戏机或计算机游戏一样好的游戏体验，Skyegrid 需要一个强大的云平台来支持服务。Skyegrid 在与印度尼西亚的多家电信公司合作后，该公司发现寻找最佳解决方案变得更加重要了。“我们正在与印度尼西亚的许多电信公司建立合伙关系，他们将把 Skyegrid 纳入他们的移动数据计划中，”Edward 说。因此，Skyegrid 需要为通过这些合伙关系大幅增加订户做好准备。