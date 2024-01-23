Skyegrid 的成立旨在通过云向预算有限游戏玩家提供顶级视频游戏。当该企业需要云平台来支持服务时，它选择了 IBM Cloud® 和 IBM Cloud Bare Metal Servers。借助 IBM® 解决方案，该企业可以以实惠的价格为订户提供最新游戏。
Skyegrid 选择了 IBM Cloud 和 IBM Cloud Bare Metal Servers 来支持云游戏服务。IBM Cloud 有助于最大限度地减少延迟，而高性能图形处理单元 (GPU) 有助于提供高质量图形。
每月支持 500,000–550,000 名独立访客
Skyegrid 创始人兼首席执行官 (CEO) Rolly Edward 表示，云游戏就是未来。过去，如果您无法使用 PC 或笔记本电脑，或者这些设备缺乏必要规格的软硬件，您根本无法玩最新、最先进的视频游戏。“我的想法是创建一个大规模的订阅游戏服务，这样任何人都可以玩，即使没有硬件也可以，”Edward 说。
Skyegrid 的成立旨在提供一个云平台，让预算有限的游戏玩家可以通过移动设备或旧电脑在线玩游戏。而且不仅仅是任何游戏。Skyegrid 希望能够向订户提供“AAA”级游戏，这是游戏行业中对由大型工作室以较高成本制作的顶级游戏的称呼。
通过云提供一流的游戏体验可能具有挑战性。如果没有足够的计算能力，用户可能会遇到延迟或滞后，从而严重影响游戏体验。为了提供与游戏机或计算机游戏一样好的游戏体验，Skyegrid 需要一个强大的云平台来支持服务。Skyegrid 在与印度尼西亚的多家电信公司合作后，该公司发现寻找最佳解决方案变得更加重要了。“我们正在与印度尼西亚的许多电信公司建立合伙关系，他们将把 Skyegrid 纳入他们的移动数据计划中，”Edward 说。因此，Skyegrid 需要为通过这些合伙关系大幅增加订户做好准备。
2018 年，Skyegrid 开始通过 Startup with IBM 计划使用 IBM Cloud。“因此，第一年，IBM 为我们提供的价格是，每台服务器每年大约 1000 美元，”Edward 说，“这对我的业务来说真的很有好处。”
随后，该企业继续使用 IBM Cloud 和 Citrix Hypervisor 来支持游戏服务。该企业还使用 IBM Cloud 上提供的高性能 GPU 技术来提供高质量图形。Skyegrid 选择了 IBM，因为 IBM 是唯一能够提供裸机服务器的提供商。“只有 IBM 提供我们需要的裸机服务器，”Edward 说，“我的软件是基于裸机的，裸机解决方案比其他云解决方案更加优惠。此外，IBM 在全球范围内提供云服务。”
使用云技术意味着 Skyegrid 可以利用运营支出而不是资本支出来获取服务器资源。“这有助于我们的用户以合理的价格试用该服务，”Edward 说，“如果云平台的价格更高，我们将不得不提高服务价格。IBM 一如既往地帮助我们优化价格。如果没有新加坡和印度尼西亚的 IBM，我现在无法为这项业务提供资金。”
通过使用 IBM Cloud 支持游戏平台，Skyegrid 能够降低成本，从而有助于降低订户的成本。自 Skyegrid 于 2018 年 8 月推出服务以来，已获得 3,000 名付费订户。该网站还为印度尼西亚的游戏玩家提供每日新闻推送，自推出以来累计浏览量已超过 900 万次，平均每天有 16,000-18,000 名独立访客，每月约有 500,000-550,000 名独立访客。
除了合理的订阅价格外，Skyegrid 还能够为订户提供 88 款游戏，比最有力的竞争对手多 28 款。此外，Skyegrid 是印度尼西亚唯一支持 Android 设备的云游戏平台，此外，该公司还支持运行 Mac OS、Windows 操作系统和 Linux 操作系统的设备。
该平台吸引了来自美国、马来西亚、新加坡以及印度尼西亚的游戏玩家。该地区的游戏服务潜力巨大，仅印度尼西亚就有超过 4,100 万游戏玩家。Skyegrid 计划利用 IBM Cloud 提供的全球资源将服务扩展到其他国家或地区。“您可以在世界各地的 IBM 数据中心购买 IBM 服务器，”Edward 说，“您可以在任何地方创业。”
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2021 年 3 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 IBM Cloud 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark。
Linux® 注册商标是根据 Linux 基金会的再许可使用的，该基金会是 Linus Torvalds 的独家许可证持有人，也是该商标的全球所有者。
Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
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