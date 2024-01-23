butic The New School

“终身学习”是一句经久不衰的箴言，鼓励我们每个人扩大知识范围、发现新的思维方式并发展得更好。

获得正确的信息、正确的培训工具、合适的学校都是获得新技能和改善个人状况的关键因素。然而，如果学习者没有必要的资金来支付这种访问费用，或者如果他们不在这些学校附近，甚至不在同一个国家/地区，那么他们的学习有可能会受到限制。

butic 创始人兼首席执行官 Marco Antonio Fernández 希望改变这种状况。

“过去的20年里，我一直在教育行业工作，”Fernández 表示。“我曾在一所西班牙学校工作，学校采用传统模式进行教学。当学生想在课外进行练习时，他们必须到学校来，才能有可用的工作站。但是，这些系统可能为其他班级所用，因此学校无法保证学生在需要时可以使用特定的工作站。

为了使教育更便捷和更具创新性，Fernández 设想了一种新模式。

他不想过度依赖实体教室和工作站，而是想转变为采用更加虚拟的策略。“我们可以让学生忘掉硬件，”他继续说道。“也不用考虑软件许可证。我想要建立一所学校，只要学生付学费，就可以获得一个虚拟的、完全许可的工作空间。”

butic 这所新办学校不仅会让学习变得更容易，而且还会降低全球学生的入学门槛。特别是，由于学校提供的是建筑、工程、建造和技术相关课程，所以需要一个强大的操作环境，而这通常来说并不是每个学生都能负担得起。

“我们教授的内容并不简单，”Fernández 补充道。“这类工作需要大量的处理器、大量的内存、一张高端显卡。但世界上有很大一部分学生并不拥有必要的学习资源。仅仅支付学费就已经很困难了，更不用说支付数千美元购买具有高级图形功能的高端工作站了。”

有了坚定的愿景，Fernández 开始寻求帮助，努力让这所新学校成为现实。