butic 与 IBM 业务合作伙伴 SimpleCloud 合作,为其学生推出了基于云的学习环境。该解决方案托管在 IBM® Cloud® 上,允许用户通过瘦客户机设备访问具有高端图形软件和处理功能的虚拟工作站,以完成架构、建造和工程课程。

业务挑战 为了举办课程和相关项目,butic The New School 需要创建一个虚拟学习空间。

变革 butic 与 IBM 业务合作伙伴 SimpleCloud 合作推出了托管在 IBM Cloud 上的基于云的工作站解决方案。

结果 面向全球, 招收并支持两大洲的学生 通过密切监控的配置文件 简化许可证管理 削减硬件维护 和能源使用成本,降低总成本

业务挑战案例 降低知识壁垒 “终身学习”是一句经久不衰的箴言,鼓励我们每个人扩大知识范围、发现新的思维方式并发展得更好。 获得正确的信息、正确的培训工具、合适的学校都是获得新技能和改善个人状况的关键因素。然而,如果学习者没有必要的资金来支付这种访问费用,或者如果他们不在这些学校附近,甚至不在同一个国家/地区,那么他们的学习有可能会受到限制。 butic 创始人兼首席执行官 Marco Antonio Fernández 希望改变这种状况。 “过去的20年里,我一直在教育行业工作,”Fernández 表示。“我曾在一所西班牙学校工作,学校采用传统模式进行教学。当学生想在课外进行练习时,他们必须到学校来,才能有可用的工作站。但是,这些系统可能为其他班级所用,因此学校无法保证学生在需要时可以使用特定的工作站。 为了使教育更便捷和更具创新性,Fernández 设想了一种新模式。 他不想过度依赖实体教室和工作站,而是想转变为采用更加虚拟的策略。“我们可以让学生忘掉硬件,”他继续说道。“也不用考虑软件许可证。我想要建立一所学校,只要学生付学费,就可以获得一个虚拟的、完全许可的工作空间。” butic 这所新办学校不仅会让学习变得更容易,而且还会降低全球学生的入学门槛。特别是,由于学校提供的是建筑、工程、建造和技术相关课程,所以需要一个强大的操作环境,而这通常来说并不是每个学生都能负担得起。 “我们教授的内容并不简单,”Fernández 补充道。“这类工作需要大量的处理器、大量的内存、一张高端显卡。但世界上有很大一部分学生并不拥有必要的学习资源。仅仅支付学费就已经很困难了,更不用说支付数千美元购买具有高级图形功能的高端工作站了。” 有了坚定的愿景,Fernández 开始寻求帮助,努力让这所新学校成为现实。

IBM 品牌意味着安全。意味着信心。意味着在专业的环境中工作,使我们受益良多。 Marco Antonio Fernández Founder and Chief Executive Officer butic The New School

变革案例 虚拟工作 Fernández 和 butic 已经注意到 IBM 业务合作伙伴 SimpleCloud,因此向该企业寻求帮助。 “他们是西班牙最知名的渲染农场,”Fernández 解释道。“每个人都知道他们。在任何活动、任何节日,都会看到他们。我知道他们已经有十年左右了。 SimpleCloud 为学校提供了高性能、基于云的工作站解决方案,因此现在全球各地的学生都可以使用他们的个人瘦客户机设备访问 butic 学习环境。另外,butic 在 SimpleCloud 解决方案中构建了各种学习配置文件,为用户提供预构建的虚拟硬件配置和相关软件许可证。 “在我的控制面板中,我可以更改任何内容来设置新的配置文件,”Fernández 指出。“这种控制很重要,因为我们对学生使用某些应用程序有非常具体的技术要求。我们还可以轻松地确保配置文件的所有许可证都是合法的。” 该学校于 2019 年 1 月成立,提供一系列建筑、建造和工程相关课程。仅第一年,学校就为全球近 400 名学生提供学习支持。“SimpleCloud 从全球数据中心为我们提供支持非常重要,”Fernández 补充道。“我们的主要市场不是西班牙。而是拉丁美洲。” SimpleCloud 解决方案托管在公共 IBM Cloud 中,依赖于 IBM Cloud Bare Metal Servers,并利用德国法兰克福和德克萨斯州达拉斯数据中心。此外,该系统还使用 VMware 技术来简化虚拟工作空间的配置和管理。

对我来说,技术应该是有点像足球裁判。最好的裁判应该宛若隐形人。我的主要工作是负责教学,所以我不想为技术分心。 Marco Antonio Fernández Founder and Chief Executive Officer butic The New School

案例成果 学校有条不紊地开展教学工作 自推出以来,由 IBM Cloud 支持的 SimpleCloud 环境一直在 butic 无缝运行,为学生提供了有效、可靠的学习空间。 “对我来说,技术就应该发挥足球裁判的作用,”Fernández 这样评论。“最好的裁判应该宛若隐形人。我的主要工作是负责教学,所以我不想为技术分心,我对技术方面并不在行。” 软件许可证的管理同样没有后顾之忧,对学校来说,这方面的工作本来可能会变得非常棘手。“SimpleCloud 中的每个应用程序都有合法许可证,”Fernández 指出。“在世界许多地方,这对我们的学生来说都是一个很大的变化。由于我们控制他们运行的软件,因此我们可以确保事情得到正确处理。” 选择以 SimpleCloud 和 IBM 云技术为后盾的虚拟战略,还使学校避免了大量的前期部署成本,而是建立了一种将技术支出和许可与实际使用相匹配的运营模式。 “当我开始成立 butic 时,我只有一些启动资金,”Fernández 回忆道。“SimpleCloud 和 IBM 我能够利用现有资源运行项目。我的学生可以使用瘦客户机,而不是花费不菲购买 100 个工作站。没有为学生带来这么大的经济优势,我们的学校也无从开展运营。” 虚拟架构还有助于降低 IT 支持成本。“在我的上一所学校,需要聘用五位员工修理机器、管理许可证,负责所有相关内容,”Fernández 说道。“SimpleCloud 负责整个平台,在 butic,我们没有 IT 人员。” 除了 SimpleCloud 提供的优质服务之外,butic 对 IBM Cloud 的使用也很满意。“我不希望云提供商影响我的学生,”Fernández 补充道。“但对我来说,IBM 品牌意味着安全。意味着信心。意味着在专业的环境中工作,使我们受益良多。我希望为我的学生提供一个专业的环境。”