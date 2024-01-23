当最后一个学期开始时，世界上最负盛名的艺术学院之一的准毕业生希望像他们的学长学姐一样能够展示自己的作品。
然而，学期过半时，新冠疫情爆发，导致他们无法采用传统的面对面方式展示作品。伦敦艺术大学 (UAL) 的领导者不希望毕业生错过这一重要的毕业仪式，因此他们向 IBM 寻求帮助。
UAL 副校长 Nigel Carrington 爵士解释道：“为了快速应对新冠疫情，我们与 IBM 合作，共同创建一个平台来托管我们毕业生的毕业作品集。现在，我们比以往任何时候都更需要富有创造力的毕业生，需要他们的才能、创业精神、韧性和远见来重塑经济并保持社会和文化的繁荣。”
在疫情期间，UAL 以数字方式展示了 7000 名毕业生的作品
展示平台的作品来自 290 个不同学习课程
创建展示平台并不是一件简单的事情。它需要让 7,000 名毕业生能够自由地在 290 个多种多样的学习课程中表达自己的想法，包括时尚、室内设计、美术、3D 艺术等。此外，展示平台必须易于使用、易于导航且高度稳定。但 IBM 团队能够胜任这项任务。
幸运的是，伦敦时装学院（UAL 下属六所学院之一）已经与 IBM 合作展示学生作品。“我们已经与 IBM 合作有几年时间了，首先合作的是我们的时尚商学院，然后是我们的可持续时尚中心，因此我们知道他们了解我们的受众对与数字体验建立联系的期望方式。”伦敦时装学院副校长兼院长 Roni Brown 教授表示。
为了将展示平台的范围扩大到 UAL 系统中的所有六所学院，IBM 组建了一支团队，由来自 IBM Global Consumer Industries Center of Competence、IBM Engine Room 和 IBM iX®（IBM® Consulting 的业务设计部门）的云和开发安全运维专家组成。IBM 团队只用了三个月的时间就完成了该项目，并听取了 UAL 学生、学者和行业合作伙伴的意见。IBM 和 UAL 总共参加了一场在线 IBM Innovation Jam、五场 Enterprise Design Thinking® 研讨会和 20 场用户访谈。超过 100 个利益相关者参与了展示平台的设计和开发。
“在项目早期阶段，其中一件很明显的事情就是 IBM 对思维和开发过程提供了很多支持，”Brown 说道。
结果：UAL Graduate Showcase（ibm.com 外部链接），这是一个基于 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 构建的数字化平台，经过精心策划且层次丰富。它为 UAL 提供一种灵活、富有弹性且经济实惠的方式，通过吸引广泛受众，以数字方式展示学生的作品。用户可以通过学生姓名或关键词在网站上搜索，也可以浏览不同的学院和院系来了解和欣赏学生的工作。
在开发和测试过程中，IBM 团队将解决方案托管在 IBM Cloud 上的 OpenShift 4.x 集群上。针对生产，该团队为该平台配置了一个单独的 IBM Cloud 实例，在 OpenShift 中添加了集群节点自动扩展和水平 Pod 自动扩展，以帮助管理波动的工作负载。
该网站在毕业前上线，并一直运行至今。与过去的面对面展示不同，这个展示平台将在未来很多年内持续下去。
“我们的目标是创造比实体展示寿命更长、更加可持续的平台，让我们能够以令人兴奋的方式来策划和展示学生作品，展示我们的学生和教职员工特别感兴趣的主题和话题，并且给我们更多的机会，帮助学生认识未来雇主。”Brown 说道。
UAL 计划在新冠疫情过后继续使用新的解决方案进行毕业展。“我们认为，这非常适合为我们的最佳学生作品创建一个永久的活跃目录。”Brown 总结道。
UAL（ibm.com 外部链接）成立于 2003 年，由六所学院和机构组成，包括坎伯韦尔艺术学院、中央圣马丁学院、切尔西艺术学院、伦敦传媒学院、伦敦时装学院和温布尔登艺术学院。该大学每年在校学生包括约 13,000 名本科生和 3,500 名研究生，是世界上最负盛名的艺术院校之一。
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