创建展示平台并不是一件简单的事情。它需要让 7,000 名毕业生能够自由地在 290 个多种多样的学习课程中表达自己的想法，包括时尚、室内设计、美术、3D 艺术等。此外，展示平台必须易于使用、易于导航且高度稳定。但 IBM 团队能够胜任这项任务。

幸运的是，伦敦时装学院（UAL 下属六所学院之一）已经与 IBM 合作展示学生作品。“我们已经与 IBM 合作有几年时间了，首先合作的是我们的时尚商学院，然后是我们的可持续时尚中心，因此我们知道他们了解我们的受众对与数字体验建立联系的期望方式。”伦敦时装学院副校长兼院长 Roni Brown 教授表示。

为了将展示平台的范围扩大到 UAL 系统中的所有六所学院，IBM 组建了一支团队，由来自 IBM Global Consumer Industries Center of Competence、IBM Engine Room 和 IBM iX®（IBM® Consulting 的业务设计部门）的云和开发安全运维专家组成。IBM 团队只用了三个月的时间就完成了该项目，并听取了 UAL 学生、学者和行业合作伙伴的意见。IBM 和 UAL 总共参加了一场在线 IBM Innovation Jam、五场 Enterprise Design Thinking® 研讨会和 20 场用户访谈。超过 100 个利益相关者参与了展示平台的设计和开发。

“在项目早期阶段，其中一件很明显的事情就是 IBM 对思维和开发过程提供了很多支持，”Brown 说道。

结果：UAL Graduate Showcase（ibm.com 外部链接），这是一个基于 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 构建的数字化平台，经过精心策划且层次丰富。它为 UAL 提供一种灵活、富有弹性且经济实惠的方式，通过吸引广泛受众，以数字方式展示学生的作品。用户可以通过学生姓名或关键词在网站上搜索，也可以浏览不同的学院和院系来了解和欣赏学生的工作。

在开发和测试过程中，IBM 团队将解决方案托管在 IBM Cloud 上的 OpenShift 4.x 集群上。针对生产，该团队为该平台配置了一个单独的 IBM Cloud 实例，在 OpenShift 中添加了集群节点自动扩展和水平 Pod 自动扩展，以帮助管理波动的工作负载。