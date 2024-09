Crédit Agricole Group 是银行和保险领域的巨头,是欧洲领先的零售银行和保险公司。为了支持其业务活动并更好地服务其 5,300 万客户,Crédit Agricole Group 雇用了 147,000 名员工,其中 11,000 名专门负责 IT 事务。从 2022 年到 2025 年,Crédit Agricole Group 计划在其 IT 系统上投入 200 亿欧元。

2020 年,Crédit Agricole SA 启动了 VERDI 项目(集团 IT 支出概览与报告)。Crédit Agricole S.A. 集团 IT 财务主管 Arnaud Sage-Mengus 表示:“我们的主要目标是获得一种能够整合和分析集团 IT 资源和支出的工具。”

“过去,我们有一个解决方案,可以在宏观层面提供一些关键绩效指标 (KPI),但这些不足以让集团的 IT 治理有效解决 IT 资源分配问题。我们还希望确保 CIO 和我们的控股公司拥有一个可以日常使用的管理工具。”

该项目由两大工具组成:VERDI 平台,专用于 IT 费用的收集和分析,主要供各实体的 IT 管理控制员使用;TEMPO 数据呈现工具,适用于 IT 管理团队和集团第一决策圈。