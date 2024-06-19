Crédit Agricole Group 管理着一个日益庞大和复杂的IT系统。由于 Crédit Agricole S.A 希望实施一种能够准确衡量其 IT 支出的解决方案，因此它选择了 IBM Planning Analytics on Cloud 和 IBM Cognos Analytics on Cloud 软件。
IBM Planning Analytics on Cloud
IBM Cognos Analytics on Cloud
Crédit Agricole Group 是银行和保险领域的巨头，是欧洲领先的零售银行和保险公司。为了支持其业务活动并更好地服务其 5,300 万客户，Crédit Agricole Group 雇用了 147,000 名员工，其中 11,000 名专门负责 IT 事务。从 2022 年到 2025 年，Crédit Agricole Group 计划在其 IT 系统上投入 200 亿欧元。
2020 年，Crédit Agricole SA 启动了 VERDI 项目（集团 IT 支出概览与报告）。Crédit Agricole S.A. 集团 IT 财务主管 Arnaud Sage-Mengus 表示：“我们的主要目标是获得一种能够整合和分析集团 IT 资源和支出的工具。”
“过去，我们有一个解决方案，可以在宏观层面提供一些关键绩效指标 (KPI)，但这些不足以让集团的 IT 治理有效解决 IT 资源分配问题。我们还希望确保 CIO 和我们的控股公司拥有一个可以日常使用的管理工具。”
该项目由两大工具组成：VERDI 平台，专用于 IT 费用的收集和分析，主要供各实体的 IT 管理控制员使用；TEMPO 数据呈现工具，适用于 IT 管理团队和集团第一决策圈。
从 2022 年到 2025 年，Crédit Agricole S.A. 计划在其 IT 系统上投入 200 亿欧元。
该解决方案可以整合和分析 6 类 IT 指标：支出、劳动力、项目、采购、固定资产、基础设施服务消费，涵盖 Crédit Agricole Group 旗下的 43 个实体。
项目管理团队与业务部门、中央控股实体和各个竞争出版商合作确定了 VERDI 解决方案的规范。在圆桌会议的最后，选择了 IBM Planning Analytics on Cloud 解决方案，其次是 IBM Cognos Analytics on Cloud。
工作于 2020 年底开始，整个 2021 年都在进行开发，以便在 2022 年初有效部署该解决方案。三方关系很快建立，其中包括负责提供解决方案和支持的 IBM、系统集成商和 Crédit Agricole SA 项目团队。“在一年内，我们成功部署了 VERDI 和 TEMPO 工具。”Crédit Agricole S.A. 集团 IT 财务主管 Arnaud Sage-Mengus 表示，“我们非常自豪地说，从一开始，这个平台就被证明既可靠又稳健。”
该平台在推出时重点关注几个关键指标。2022年，各团队与业务部门密切合作，以敏捷模式添加了这些指标。
“VERDI 旨在用作团队工具。尽管如此，我们必须与最终用户保持密切联系，我们向他们提出不同的分析建议，而他们也会根据自己的需求提供反馈意见。我们应该就此提出建议并达成共识。”
VERDI 项目已于 2022 年底正式完成，但仍有一些问题有待解决。“我们定期与 IBM 一起进行进度审查。在他们团队的帮助下，我们应该很快就能解决某些问题，例如 SSO。在我所代表的业务部门、IT 团队和 IBM 之间保持密切的日常联系非常重要。”
借助 IBM Planning Analytics on Cloud 和 IBM Cognos Analytics on Cloud，Crédit Agricole S.A. 得以建立一个平台，帮助其更好地控制和管理其各个实体和集团层面的 IT 支出。
2022 年，我们致力于增强该解决方案。Crédit Agricole S.A. 集团 IT 财务主管 Arnaud Sage-Mengus 证实：“VERDI 现在涵盖了广泛的指标。2023 年，我们将改进几个方面，并采取行动，确保预期的大约 200 名员工能够充分利用该工具。
VERDI 旨在为集团的 IT 支出提供一个统一、可靠且详细的视图，同时也可用于审计领域。“监管机构越来越多地要求像我们这样的大公司提供转型指标。我们的平台有能力审查 IT 支出的可审计性，因此在这种情况下将非常有用。”