来自 Money 20/20 的顶级金融科技趋势

金融科技即将迎来一个重大转折点。生成式 AI 在重塑金融运营的同时，持续创造着新机遇与新的安全风险。而且，鉴于全球仍有数十亿人处于无银行账户或银行服务不足的状态，颠覆性机遇是巨大的：专家预测，到 2030 年，金融科技市场的收入可能膨胀至惊人的 1.5 万亿美元。
这些只是本周 Money 20/20 会议上的几个热门话题。每年，金融科技领域最重要的参与者们都会齐聚于此，探讨货币的未来。在 IBM 结束其年度货币大型会议的访问之际，我们采访了 IBM Cloud 全球支付解决方案负责人 Kamini Belday，以了解她对未来一年值得关注的金融科技趋势的看法。
Belday：促成因素有很多。消费者偏好正在改变——我们都想要数字化、易用、即时且便捷的服务。最初作为颠覆者出现的金融科技公司已经发展进化，以满足消费者需求，这有效地使它们能够定位为领导者。随着时间的推移，它们已经建立了品牌认知度和信任，使其成为传统银行可行的替代选择。PayPal 和 Square（现在称为 Block, Inc.）就是几个值得注意的例子。
从监管角度来看，许多已适应合规要求并进行了合规投资的金融科技公司得以持续增长。它们已与消费者建立了信任。相比之下，其他在监管相对宽松环境中运营的金融科技公司则不同。
这些公司也专注于与银行合作。它们提供白标解决方案，从而能够进入更广阔的市场并提供更集成的解决方案。这使它们成为风险投资的首选，进而帮助它们快速扩张以巩固市场地位。
Belday：UPI 和 Pix 取得了巨大成功，原因有很多，首先是政府支持，这赋予了它们可信度并鼓励了使用。这两种实时支付解决方案都建立在强大的技术基础设施之上，能够安全处理大额交易并高效扩展，遵循云优先原则。其设计个性化且用户友好——任何使用手机的人都可以启用即时支付，这在移动设备普及率高但银行基础设施较低的国家至关重要。此外，提高公众对数字支付认识的宣传活动，以及教育用户仅通过手机就能开展业务，也鼓励了更广泛的采用。
美联储的 FedNow 服务旨在提供美国的实时支付解决方案，最初面临一些挑战，但其采用正在加速。这其中有几个关键的影响因素。市场准备度是其一。另一个因素是，一级银行需要更多时间来升级系统并与 FedNow 完全集成，因为它们已建立了成熟的电子支付系统，这些系统深深嵌入在全球关键业务工作负载中。此外，由于法规合规要求以及交易成本问题——银行需要权衡采用新技术的成本与维持现有系统运行的费用——它们对采用新技术也持谨慎态度。
Belday：这种方式目前正在演变，并将在未来三到五年内持续发生重大变化。我认为，驱动力将来自不断变化的消费者偏好、监管发展、对隐私和安全更高的关注度、金融包容性以及诸如 DeFi（去中心化金融）、CBDC（中央银行数字货币）和数字资产等技术进步。随着这些趋势的展开，企业和金融机构需要保持敏捷，以应对新的资金流动格局中的复杂性。
Belday：这始于促进 AI 算法透明性的基本原则。AI 的目的是增强人类智能，而非取代它或独立运作。这让我想起 IBM 第二任总裁 Thomas Watson Jr. 的一句话：“我们的机器只应是扩展使用者能力的工具。”在 IBM，我们今天仍然坚守这一观点。
第二，数据和洞察属于其创造者。AI 系统必须始终优先考虑并保护用户的隐私和数据权利！第三，技术必须是透明且可解释的。企业必须明确说明由谁训练其 AI 系统、 训练中使用什么数据，以及最重要的——其算法推荐依据什么。
当被负责任且合乎道德地使用时，AI 有潜力显著增强客户信任。通过优先考虑透明性、安全性、公平性和客户参与，企业可以与客户建立牢固的关系，同时确保数据得到谨慎处理。这包括制定清晰的数据使用政策、进行定期审计并坚守道德实践。坚守责任担当能够培养信任文化，并鼓励客户与品牌互动。
Belday：随着支付系统变得越来越复杂和互联，利用 AI 来增强安全性将至关重要。强制执行多因素身份验证 [MFA] 方法——如指纹、面部识别和语音识别——来验证用户身份，将增加一层安全防护。利用 AI 算法实时分析交易模式，将建立正常的用户活动基准。任何偏离这些模式的行为都可能触发警报、额外验证步骤或两者兼有，这些都可以通过人工智能实现自动化以防止欺诈。而生成式 AI 可以通过创建模拟欺诈交易的合成数据集，来增加另一层安全防护。
最后，预测性 AI 可用于分析历史数据，并通过风险评分模型实时预测欺诈可能性，这些模型可以包含来自支付处理机构和银行的扩展数据元素。这意味着，随着欺诈者不断开发新手段，AI 可以通过持续学习和适应来调整其算法，从而有效应对这些方法。
