来自 Money 20/20 的顶级金融科技趋势

金融科技即将迎来一个重大转折点。生成式 AI 在重塑金融运营的同时，持续创造着新机遇与新的安全风险。而且，鉴于全球仍有数十亿人处于无银行账户或银行服务不足的状态，颠覆性机遇是巨大的：专家预测，到 2030 年，金融科技市场的收入可能膨胀至惊人的 1.5 万亿美元。

这些只是本周 Money 20/20 会议上的几个热门话题。每年，金融科技领域最重要的参与者们都会齐聚于此，探讨货币的未来。在 IBM 结束其年度货币大型会议的访问之际，我们采访了 IBM Cloud 全球支付解决方案负责人 Kamini Belday，以了解她对未来一年值得关注的金融科技趋势的看法。