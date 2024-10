生成式 AI 正在改变企业经营方式。然而,太多人将生成式 AI 视为科学实验,而不是能够帮助确保 IT 运营在合适的时间和地点、按合适数量开展工作,从而创造价值的工具。



那么,您该如何利用生成式 AI,优化 IT 职能,发挥技术投资的最大价值?AI 学院的本集视频,将带您深入了解如何以更智能快捷的方式,充分助力 IT 运营和企业发展。