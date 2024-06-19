当 Watson 被引入 Crédit Mutuel 时，员工们开始担心他们的工作是否有可能被 AI 取代。该银行需要让员工相信 Watson 能够帮助他们更好地完成工作，而不是取代他们。Crédit Mutuel 的一位项目经理说：“挑战在于要提供足够好的工具，让客户顾问改变他们的习惯。”

要想大规模采用，就必须定期提醒客户顾问使用 Watson，而不是依赖他们可能更熟悉的旧系统。随着系统的改进和用户友好性的提高，其使用量也在增加。Watson 开始改变客户顾问的工作方式。

“Watson 是我的得力助手。它帮我节省了时间，并让我更了解我的客户。”一位客户顾问说道。他是 Crédit Mutuel 的 20,000 名客户顾问之一。“Watson 是一个工作利器。它使资源能够重新集中在具有附加值的问题上。”Reichert 说。