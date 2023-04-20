这种讨论本质上有关于 21 世纪与卓越流程相关的挑战和解决方案。在数字化转型时代，卓越流程是一种跨领域战略。这需要一系列围绕流程优化的能力。应用以指数级别迅猛增长的技术，以数字化方式发现流程的实际情况，并以技术方式改造这些流程，以获得最佳结果。与此同时，还要在组织各层界定和实施正确的管理水平，以实现高效的价值协调和持续改进。以下是几个示例：

一家材料工程公司

一家美国材料工程公司，也是半导体行业的全球领导者，一直与 IBM 合作，通过自动化推动财务转型，以便在财务人员数量固定的情况下实现业务增长。随着初步自动化部署的成功，重点已转移到优化相邻业务关键型流程，例如服务订单管理、逆向价值链等，以缩短周期时间并提高质量。通过从企业 SAP 中提取数据的流程挖掘练习，有助于衡量关键绩效指标 (KPI) 表现并制定转型路线图。

一家跨国金融服务公司

在另一次合作中，一家美国跨国金融服务公司利用 IBM 的卓越流程功能，调查了内部账簿转移流程，结果发现返工率有可能降低 50%，拒收率有可能降低 40%。

其他示例