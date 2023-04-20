一家加拿大能源公司、一家荷兰咖啡零售商和一家英国跨国快速消费品 (CPG) 公司现在有什么共同点？所有企业都在利用最先进的流程挖掘和智能自动化技术来推动其采购运营转型。
一家中型组织每年在直接或间接采购上花费的金额相当于数十亿美元。因此，采购流程的效率如何、如何控制特立独行的采购和减少收入流失，以及如何在整个组织内创建标准化的采购体验，都值得研究。此外，还需要根据供应商在物流和分销方面的可持续发展态势来满足可持续采购的要求。高效的可持续供应链流程和优化的 CO2 足迹既是企业的要求，也是社会的需要。
这种讨论本质上有关于 21 世纪与卓越流程相关的挑战和解决方案。在数字化转型时代，卓越流程是一种跨领域战略。这需要一系列围绕流程优化的能力。应用以指数级别迅猛增长的技术，以数字化方式发现流程的实际情况，并以技术方式改造这些流程，以获得最佳结果。与此同时，还要在组织各层界定和实施正确的管理水平，以实现高效的价值协调和持续改进。以下是几个示例：
一家美国材料工程公司，也是半导体行业的全球领导者，一直与 IBM 合作，通过自动化推动财务转型，以便在财务人员数量固定的情况下实现业务增长。随着初步自动化部署的成功，重点已转移到优化相邻业务关键型流程，例如服务订单管理、逆向价值链等，以缩短周期时间并提高质量。通过从企业 SAP 中提取数据的流程挖掘练习，有助于衡量关键绩效指标 (KPI) 表现并制定转型路线图。
在另一次合作中，一家美国跨国金融服务公司利用 IBM 的卓越流程功能，调查了内部账簿转移流程，结果发现返工率有可能降低 50%，拒收率有可能降低 40%。
虽然例子不胜枚举，但共同的主题是企业转型，这也是 IBM Process Excellence 产品及服务的主要用例。世界仍在从新冠疫情的影响中恢复，面临着经济不确定性、地缘政治危机和极端气候变化 — 所有这些都破坏了传统的价值链，因此，企业规模的转型需求是全球企业的当务之急。财务、供应链、采购、人力资源和企业 IT 等共享服务运营是需要参与的相关横向领域。与此同时，专注于行业流程、涵盖前台到后台运营的流程也是企业主优先考虑的转型对象（例如，贷款、客户入职、理赔、欺诈运营等）。
流程和技术从未像现在这样紧密相连。企业工作流通常分布在整个应用程序环境中，由不同的部门 IT 团队和流程负责人管理，各自为政。随着流程挖掘的技术进步，现在可以虚拟化和可视化工作流，从底层记录系统（即企业应用程序）中提取执行数据，甚至可以将其与流程操作者的本地桌面级任务执行视图（通过任务挖掘以数字方式捕获）相结合。
这种技术驱动型流程可视化正在彻底改变我们看待流程的方式。我们第一次可以清楚地看到错综复杂的流程的运行情况，确定它们在哪些方面运行有效，以及在哪些方面可以最好地简化、优化和自动化。
IBM Process Excellence 实践利用 IBM 生态系统和合作伙伴的领先流程挖掘工具。其中包括 IBM Process Mining 工具，该工具是 IBM Cloud Pak for Business Automation 平台的一部分，现在由 IBM Consulting Process Excellence 产品及服务的 Process Application 解决方案提供支持。
IBM Process Excellence 实践还利用我们与 Celonis 的合作关系以及其他客户指定的流程挖掘技术，推动面向企业流程转型的咨询业务。借助我们获得专利的流程卓越 KPI 框架和 Automation Quotient 驱动的流程优先级机制，我们正在为全球客户共同创建转型路线图。通过一套即用型流程卓越应用程序和面向生命周期治理的数字化 COE 平台，这一过程得到了进一步加速。
“我对 IBM 团队采取的方法印象深刻。它非常全面和科学，与我以前知道的任何方法都十分不同。这将有助于领导者轻松做出决定。当我们向业务利益相关者介绍输出时，没有任何挑战，这要归功于该方法的质量和稳健性。”- 跨国银行流程优化主管
IBM Consulting 为我们的企业客户提供了整体流程转型解决方案，得到了 IDC 等顶级分析公司的认可。
