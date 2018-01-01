IBM Consulting 的财务和会计业务流程外包 (FAO) 团队尤其擅长将先进的行业资源和技术（例如混合云、数据和 AI 洞察）与财务部门实现现代化运营所需的智能工作流程相结合。我们将与您合作，改进并重塑您的端到端体验，构建能够查找、连接和分析数据的内置智能流程，从而发掘更加深入的洞察，帮助您的财务和会计部门制定明智决策。通过合作，我们将提供您所需的业务流程统筹平台，该平台打破了前台和后台的边界，并利用整个组织价值链中的数据来交付持续、实时的洞察。
IBM 是 Gartner 首席财务官和财务主管会议的白金赞助商。参加我们 9 月 18 日至 19 日在伦敦举办的会议
我们拥有超过 30,000 名 FAO 专业人员、强大的合作伙伴生态系统和关键专业知识，可帮助企业加速数字化转型。我们为“从采购到付款”、“从潜在客户到收款”及“从记录到分析”等一系列功能提供价值，并提供可持续金融等内置服务。
我们可以通过智能工作流程，帮助您实现优先目标。提升 P2P 流程的效率，创建可查找、连接和分析数据的智能功能，发掘更深入的洞察，帮助您制定明智决策。
IBM“从潜在客户到收款”智能工作流程改变了工作的完成方式，提高整个销售流程的可视化管理，从而实现端到端业务价值。它由相关领域的专家运作，旨在改善现金流，提升客户满意度和销售效率。
“从记录到分析”智能工作流程有助于改进管控。我们可帮助提高预测准确性并优化财务/投资决策，同时优化结算周期并降低财务报告中的风险。
IBM 的业务流程统筹平台打破了前台/后台的界限，利用整个组织价值链的数据为客户和内部利益相关者提供无缝、实时且背景信息丰富的体验。
我们可帮助您集成能够查找、连接和分析数据的内置智能流程，发掘深入洞察，帮助整个企业制定出明智决策。
IBM Consulting 和 SAP Business Planning and Consolidation (BPC) 为财务规划、预算、预测和整合提供统一的端到端解决方案。
IBM 和 Celonis 将以数据为主导的智能和可预测性与数字流程孪生融合在一起，实现流程可视化管理，并提供数据驱动的流程洞察分析，帮助企业客户重新构想运营模式。内容项描述在此处提供，且该描述跨越多行
凭借长达 36 年的合作关系，IBM 和 Oracle 提供的解决方案能助力财务团队主导数字化转型，支持自动化改造，成为真正的业务合作伙伴，并提高跨越组织边界的敏捷性。
创建 FIT 小组，应对通货膨胀对您业务的影响。了解有助于首席财务官协调快速行动，以克服通货膨胀挑战的五大注意事项
阅读关键洞察成果，获得企业端到端财务转型战略的相关信息，助力首席财务官在当今时代成为公司战略的重要监管者
在历经十年的数字化转型浪潮之后，很多公司仍然难以构建成熟的方法并打造自动化、智能化的互联互通企业