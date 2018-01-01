IBM Consulting 的财务和会计业务流程外包 (FAO) 团队尤其擅长将先进的行业资源和技术（例如混合云、数据和 AI 洞察）与财务部门实现现代化运营所需的智能工作流程相结合。我们将与您合作，改进并重塑您的端到端体验，构建能够查找、连接和分析数据的内置智能流程，从而发掘更加深入的洞察，帮助您的财务和会计部门制定明智决策。通过合作，我们将提供您所需的业务流程统筹平台，该平台打破了前台和后台的边界，并利用整个组织价值链中的数据来交付持续、实时的洞察。