主页 Consulting 财务和会计外包 财务和会计 (FAO) 业务流程外包
利用转型、洞察和技术为客户实现价值统筹，帮助他们加速适应变化，满足当前和未来的需求
了解 Gartner 为何将 IBM 评为 FAO 服务领导者
一位商务女士正对着电脑微笑
与可加速端到端转型的单一合作伙伴开展合作

IBM Consulting 的财务和会计业务流程外包 (FAO) 团队尤其擅长将先进的行业资源和技术（例如混合云、数据和 AI 洞察）与财务部门实现现代化运营所需的智能工作流程相结合。我们将与您合作，改进并重塑您的端到端体验，构建能够查找、连接和分析数据的内置智能流程，从而发掘更加深入的洞察，帮助您的财务和会计部门制定明智决策。通过合作，我们将提供您所需的业务流程统筹平台，该平台打破了前台和后台的边界，并利用整个组织价值链中的数据来交付持续、实时的洞察。
Gartner 首席财务官和财务主管会议

IBM 是 Gartner 首席财务官和财务主管会议的白金赞助商。参加我们 9 月 18 日至 19 日在伦敦举办的会议
IBM 在 2023 年 Gartner® 财务和会计 BPO 魔力象限™ 中被评为领导者 Gartner 根据 IBM 的执行能力和愿景完整性，将 IBM 评为领导者。IBM 拥有数字业务模型和客户框架，可加速 BPO 客户的发展，增加其优势。 了解如何实现这一目标
功能 执行连续的端到端财务和会计流程

我们拥有超过 30,000 名 FAO 专业人员、强大的合作伙伴生态系统和关键专业知识，可帮助企业加速数字化转型。我们为“从采购到付款”、“从潜在客户到收款”及“从记录到分析”等一系列功能提供价值，并提供可持续金融等内置服务。

 了解我们对业务流程外包客户的承诺 从采购到付款 (P2P)：经过重新设计，助您实现优先目标

我们可以通过智能工作流程，帮助您实现优先目标。提升 P2P 流程的效率，创建可查找、连接和分析数据的智能功能，发掘更深入的洞察，帮助您制定明智决策。

 

 探索为 P2P 客户带来竞争优势的新一代技术 从订单到收款：提高效率并转变工作方式

IBM“从潜在客户到收款”智能工作流程改变了工作的完成方式，提高整个销售流程的可视化管理，从而实现端到端业务价值。它由相关领域的专家运作，旨在改善现金流，提升客户满意度和销售效率。

 充分利用财务工作流程 从记录到报告：优化和降低风险

“从记录到分析”智能工作流程有助于改进管控。我们可帮助提高预测准确性并优化财务/投资决策，同时优化结算周期并降低财务报告中的风险。

 了解 Data Fabric 的优势 创建智能工作流程

IBM 的业务流程统筹平台打破了前台/后台的界限，利用整个组织价值链的数据为客户和内部利益相关者提供无缝、实时且背景信息丰富的体验。

 了解财务管理的智能工作流程 融合各种技术来支持智能工作流程

我们可帮助您集成能够查找、连接和分析数据的内置智能流程，发掘深入洞察，帮助整个企业制定出明智决策。

 了解财务转型的 5 个关键因素
利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
利用我们包含设计思维、敏捷性和开发运维实践的端到端框架，顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案。通过以下措施加快价值实现速度，并采用突破性技术： 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
各行业和地区的首席财务官在企业领导层中发挥着重要作用，但其现有能力有限，工作中束手束脚。我们的就绪度、专业知识和对首席执行官需求的独到理解，以及端到端的转型能力，让我们在众多财务和会计领域的供应商中脱颖而出。 Shreeja Puri Senior Business Manager, Finance and Supply Chain Transformation IBM Consulting
战略合作伙伴 利用 SAP 进行规划和整合

IBM Consulting 和 SAP Business Planning and Consolidation (BPC) 为财务规划、预算、预测和整合提供统一的端到端解决方案。

 进一步了解 IBM 与 SAP 的合作关系 阅读 SAP 洞察报告 与 Celonis 携手实现流程可视化

IBM 和 Celonis 将以数据为主导的智能和可预测性与数字流程孪生融合在一起，实现流程可视化管理，并提供数据驱动的流程洞察分析，帮助企业客户重新构想运营模式。内容项描述在此处提供，且该描述跨越多行

 了解我们与 Celonis 的合作关系 Oracle 财务转型

凭借长达 36 年的合作关系，IBM 和 Oracle 提供的解决方案能助力财务团队主导数字化转型，支持自动化改造，成为真正的业务合作伙伴，并提高跨越组织边界的敏捷性。

 了解我们面向 Oracle 的服务
成功案例 通过工作流程推动不同生态系统之间的创新与协作

we.trade 平台精简了贸易融资贷款工作流程，让体验更加顺畅，并助力众多公司开拓新市场。

洞察

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HFS 以执行、创新、OneOffice 一致性和客户意见为标准，对 14 家服务提供商进行了评估 阅读了解 IBM 为何能跻身前 5 名
金融通胀策略 (FIT) 小组

创建 FIT 小组，应对通货膨胀对您业务的影响。了解有助于首席财务官协调快速行动，以克服通货膨胀挑战的五大注意事项

 首席财务官的战略报告

阅读关键洞察成果，获得企业端到端财务转型战略的相关信息，助力首席财务官在当今时代成为公司战略的重要监管者

 助力您的数字化转型

在历经十年的数字化转型浪潮之后，很多公司仍然难以构建成熟的方法并打造自动化、智能化的互联互通企业
相关解决方案 体验、产品和服务设计

IBM iX 助力全球最具影响力的企业打造各种体验、产品和服务，重塑企业与客户和员工的关系。

 财务转型服务

我们已帮助 80 多个国家/地区的 100,000 多名财务从业人员改革了财务和会计业务流程外包相关流程。了解我们如何通过转型工作，优化您的财务团队。

 SAP 客户体验解决方案

IBM iX 通过启动 SAP 的企业级客户体验解决方案来打造世界级客户体验，该解决方案可以连通实时业务数据和信号，以提高客户忠诚度和客户保留率，并助力企业发展。
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