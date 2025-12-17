保险业务运营咨询

通过 AI 驱动的转型重塑保险业务运营

IBM 被 HFS 评为保险业领导者
两位专业人士在办公室环境中，使用笔记本电脑进行讨论。
利用 AI 重新定义保险业务运营

IBM 保险业务借助智能体 AI 技术，助力保险公司重塑并转型核心业务，实现效率提升、风险管理优化，以及客户与保险经纪人体验的全面升级。IBM Consulting 凭借深厚的行业专业积淀、AI 与自动化技术能力，辅以安全可靠的数据与治理基础，为保单管理、核保及理赔流程赋能提效，助力企业制定更明智的决策，收获可量化的业务成果。

这绝非对现有流程的简单自动化改造，而是一场以 AI 驱动的流程再造。通过这种模式，工作流程得以简化，对用户需求的响应速度显著提升；工作人员能够更高效、更精准地制定决策；业务表现实现质的飞跃，从而持续创造更丰厚的商业价值。

凭借成熟可靠的实践经验，以及可无缝集成至企业现有系统的解决方案，IBM 成为值得信赖的合作伙伴，助力保险公司在瞬息万变且监管严格的市场中抢占先机、引领发展。
优势
运营敏捷度

 

加速理赔、核保与保单管理流程，降低运营成本，保障合规要求落地。推动工作流程数字化，拓展业务保障范围，全面提升服务质量。
具备同理心的 AI

 

超越保单与理赔的基础处理范畴，借助 AI 洞悉客户需求，将客户互动转化为个性化、高价值的深度联结。
营收增长

 

通过优化客户体验、简化并加速核保、新业务拓展及保单续保流程，实现营收增长。
关键保险领域 在各个核心领域利用 AI 重塑保险业务运营模式 索赔管理

依托 AI 驱动的决策支持工具，实现理赔流程的高效精准处理。赋能员工应对复杂案件，严守服务等级协议标准，提升客户体验。以持续学习机制提升决策精准度与响应速度，打造无可比拟的业务敏捷性。

 承保支持

借助 watsonx 及 AI 助手，提升核保精准度，降低业务风险。快速整合分析多来源复杂数据，助力企业基于数据驱动制定高效决策。让风险筛选、定价策略及承保条款与企业战略目标轻松保持一致。

 策略管理

通过智能体 AI 与集成化平台，实现保单管理模式转型。打通从代理人支持、客户服务，到账单管理、保单续保及保障内容更新的全流程，提升端到端业务运营效率。以卓越的运营精准度与效率，简化保单签发、保单贷款、退保、保单批改、保费管理及保单终止等业务流程。

 新单和获客

优化前端业务运营 —— 从投保材料完整性审核、投保适用性评估，到报价生成与保单开立全流程全面升级，为业务增长注入强劲动力。借助智能自动化技术管理关键业务交互，保障客户准入流程无缝衔接，从业务起点便实现流程精准、合规落地与客户满意度提升。

 风险与监管合规

在精算监督、风险敞口管理及财务对账环节植入智能管控机制，夯实企业运营根基。运用先进分析技术简化风险建模、模型测试与资本充足率管理流程。将反洗钱监测、美国海外资产控制办公室名单筛查、客户投诉处理及监管报告报送等合规流程全面自动化，确保业务透明、数据精准，筑牢客户信任基石。
利用 IBM Garage 实现共同创新
两个人在办公桌前看着一台笔记本电脑

我们的端到端框架包含众多设计思维、敏捷实践和开发运维实践，助力顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案。我们的方法旨在与现有系统集成，从而最大限度地发挥现有投资的价值。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，采用各种尖端科技，加快价值实现速度。

 了解更多 与 IBM Garage 专家交谈

市场认可

IBM 在《2025 年 HFS Horizons 保险服务报告》中获评“市场领导者”称号

在《HFS 视野：2025 年保险服务行业报告》中，IBM 凭借推动保险体系全方位可量化转型的卓越表现，获评行业领军者。这一成果的达成，源于 IBM 依托数据、AI 与混合云技术，助力企业实现保费增长、运营提效与端到端价值创造。

 阅读报告
多张奖状一字排开的插图

洞察分析

两位同事在现代办公环境中交谈
深入了解保险公司如何采用生成式 AI 来促进保险业务运营 在此阅读
在休闲办公环境中，两个人将便签放置在圆桌上
利用 AI 重塑保险业务
深入了解保险公司如何突破 AI 试点阶段，迈向全规模转型，攻克遗留技术债务、治理体系缺口与客户体验优化等痛点难题。
在会议室主持会议的女士
AI 时代：保险业务转型
当下保险公司虽已借助 AI 提升运营效率，但要释放技术全部潜力、满足客户不断升级的需求，还需着力解决技术债务、人才技能缺口与信任体系构建三大核心问题。
一位男士坐在桌旁使用笔记本电脑工作的俯视图
业务运营中的 agentic AI
了解智能体 AI 如何重塑企业业务运营模式 —— 自主优化工作流程、提升业务敏捷性，同时释放人类创造力。
专家团队 Pankaj Savkar Glenn Mommens Girish Ratnam Larry Krasner Mark Christman Saurabh Kumar

战略合作伙伴

Microsoft 徽标
Microsoft

IBM® Consulting 利用 AI、Red Hat OpenShift 和 Cloud Accelerator 帮助客户量身定制其 Microsoft Cloud 之旅，推动业务成功。
AWS 徽标
AWS

IBM 和 AWS 已组建了一个由经验丰富的专业人员组成的系统，致力于在 AWS 上为客户部署解决方案。IBM 助力企业将现有工作流程迁移到 AWS Cloud，开发云原生应用程序并管理企业的 AWS Cloud 环境。
Celonis 徽标
Celonis

IBM 和 Celonis 将以数据为主导的智能和可预测性与数字流程孪生融合在一起。它们可实现可视化，并提供财务数据驱动的流程洞察分析，帮助企业客户重构运营模式并改进业务决策。
UiPath 徽标
UiPath

IBM 与 UiPath 强强联合，整合机器人流程自动化与数字业务自动化技术优势，打造可扩展、高安全性的自动化解决方案 —— 从有人值守及无人值守机器人，到全流程工作流、决策管理与内容管理，实现一体化无缝部署。
HyperScience 徽标
HyperScience

Hyperscience 是 IBM® watsonx Orchestrate 的首发合作伙伴，将我们的文档自动化技术与 IBM 的 AI 驱动工作流程相结合，通过 Agent Catalog 助力企业简化流程。
相关解决方案 银行业务

凭借深厚的行业专业积淀与对智能自动化技术的深耕，IBM 助力银行实现客户身份验证、信贷业务及贸易金融等核心业务的运营现代化升级。客户借助联合打造的云原生解决方案，推动业务流程向零人工干预模式转型，强化合规管理水平，提升客户满意度。

 了解更多 业务运营

IBM 的现代外包服务模式以体验式共同创造的方式为起点，可帮助客户重塑全周期运营工作流，并将基于云的自动化和 AI 融入其中。

 了解更多 金融服务咨询

IBM Financial Services Consulting 助力银行通过现代化转型构筑竞争优势 —— 以 AI 驱动的核心系统转型、敏捷支付体系建设为抓手，将发展重心从后台效率优化转向前台服务升级，实现业务增长、合规管控与成本优化的多重目标。

 了解更多
