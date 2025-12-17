IBM 保险业务借助智能体 AI 技术，助力保险公司重塑并转型核心业务，实现效率提升、风险管理优化，以及客户与保险经纪人体验的全面升级。IBM Consulting 凭借深厚的行业专业积淀、AI 与自动化技术能力，辅以安全可靠的数据与治理基础，为保单管理、核保及理赔流程赋能提效，助力企业制定更明智的决策，收获可量化的业务成果。

这绝非对现有流程的简单自动化改造，而是一场以 AI 驱动的流程再造。通过这种模式，工作流程得以简化，对用户需求的响应速度显著提升；工作人员能够更高效、更精准地制定决策；业务表现实现质的飞跃，从而持续创造更丰厚的商业价值。

凭借成熟可靠的实践经验，以及可无缝集成至企业现有系统的解决方案，IBM 成为值得信赖的合作伙伴，助力保险公司在瞬息万变且监管严格的市场中抢占先机、引领发展。