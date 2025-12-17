通过 AI 驱动的转型重塑保险业务运营
IBM 保险业务借助智能体 AI 技术，助力保险公司重塑并转型核心业务，实现效率提升、风险管理优化，以及客户与保险经纪人体验的全面升级。IBM Consulting 凭借深厚的行业专业积淀、AI 与自动化技术能力，辅以安全可靠的数据与治理基础，为保单管理、核保及理赔流程赋能提效，助力企业制定更明智的决策，收获可量化的业务成果。
这绝非对现有流程的简单自动化改造，而是一场以 AI 驱动的流程再造。通过这种模式，工作流程得以简化，对用户需求的响应速度显著提升；工作人员能够更高效、更精准地制定决策；业务表现实现质的飞跃，从而持续创造更丰厚的商业价值。
凭借成熟可靠的实践经验，以及可无缝集成至企业现有系统的解决方案，IBM 成为值得信赖的合作伙伴，助力保险公司在瞬息万变且监管严格的市场中抢占先机、引领发展。
加速理赔、核保与保单管理流程，降低运营成本，保障合规要求落地。推动工作流程数字化，拓展业务保障范围，全面提升服务质量。
超越保单与理赔的基础处理范畴，借助 AI 洞悉客户需求，将客户互动转化为个性化、高价值的深度联结。
通过优化客户体验、简化并加速核保、新业务拓展及保单续保流程，实现营收增长。
依托 AI 驱动的决策支持工具，实现理赔流程的高效精准处理。赋能员工应对复杂案件，严守服务等级协议标准，提升客户体验。以持续学习机制提升决策精准度与响应速度，打造无可比拟的业务敏捷性。
借助 watsonx 及 AI 助手，提升核保精准度，降低业务风险。快速整合分析多来源复杂数据，助力企业基于数据驱动制定高效决策。让风险筛选、定价策略及承保条款与企业战略目标轻松保持一致。
通过智能体 AI 与集成化平台，实现保单管理模式转型。打通从代理人支持、客户服务，到账单管理、保单续保及保障内容更新的全流程，提升端到端业务运营效率。以卓越的运营精准度与效率，简化保单签发、保单贷款、退保、保单批改、保费管理及保单终止等业务流程。
优化前端业务运营 —— 从投保材料完整性审核、投保适用性评估，到报价生成与保单开立全流程全面升级，为业务增长注入强劲动力。借助智能自动化技术管理关键业务交互，保障客户准入流程无缝衔接，从业务起点便实现流程精准、合规落地与客户满意度提升。
在精算监督、风险敞口管理及财务对账环节植入智能管控机制，夯实企业运营根基。运用先进分析技术简化风险建模、模型测试与资本充足率管理流程。将反洗钱监测、美国海外资产控制办公室名单筛查、客户投诉处理及监管报告报送等合规流程全面自动化，确保业务透明、数据精准，筑牢客户信任基石。
我们的端到端框架包含众多设计思维、敏捷实践和开发运维实践，助力顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案。我们的方法旨在与现有系统集成，从而最大限度地发挥现有投资的价值。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，采用各种尖端科技，加快价值实现速度。
在《HFS 视野：2025 年保险服务行业报告》中，IBM 凭借推动保险体系全方位可量化转型的卓越表现，获评行业领军者。这一成果的达成，源于 IBM 依托数据、AI 与混合云技术，助力企业实现保费增长、运营提效与端到端价值创造。
IBM® Consulting 利用 AI、Red Hat OpenShift 和 Cloud Accelerator 帮助客户量身定制其 Microsoft Cloud 之旅，推动业务成功。
IBM 和 AWS 已组建了一个由经验丰富的专业人员组成的系统，致力于在 AWS 上为客户部署解决方案。IBM 助力企业将现有工作流程迁移到 AWS Cloud，开发云原生应用程序并管理企业的 AWS Cloud 环境。
IBM 与 UiPath 强强联合，整合机器人流程自动化与数字业务自动化技术优势，打造可扩展、高安全性的自动化解决方案 —— 从有人值守及无人值守机器人，到全流程工作流、决策管理与内容管理，实现一体化无缝部署。
凭借深厚的行业专业积淀与对智能自动化技术的深耕，IBM 助力银行实现客户身份验证、信贷业务及贸易金融等核心业务的运营现代化升级。客户借助联合打造的云原生解决方案，推动业务流程向零人工干预模式转型，强化合规管理水平，提升客户满意度。
IBM 的现代外包服务模式以体验式共同创造的方式为起点，可帮助客户重塑全周期运营工作流，并将基于云的自动化和 AI 融入其中。
IBM Financial Services Consulting 助力银行通过现代化转型构筑竞争优势 —— 以 AI 驱动的核心系统转型、敏捷支付体系建设为抓手，将发展重心从后台效率优化转向前台服务升级，实现业务增长、合规管控与成本优化的多重目标。