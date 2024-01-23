Kalms 以化学工程师的身份开启了自己的职业生涯，目前任职澳大利亚领先的天然气生产商 Woodside Energy 的首席数字官。该公司的运营资产以安全性、可靠性、高效率和环境绩效而闻名。
液化天然气是一种冷却为冷凝液体形式的天然气。生产、低温储存和运输的发展使液化天然气能够与全球市场上与其他燃料相竞争。
但是，新冠疫情和石油输出国组织 +1 (OPEC +1) 争端导致油价波动，最终造成 Woodside 提议的部分液化天然气开发项目不得不延期。Woodside 在部署技术以提高效率和降低成本方面拥有丰富的经验，在这一不断变化的环境中，Kalms 和业务部门将这一战略举措视为一项要务，加倍给予重视。
目前的举措预计每年可将运营费用降低 1.1 亿澳元
Woodside Accelerator 持续扩大规模，推出 30 多项举措并取得了进展
Woodside 设定了将运营支出减少 30% 的目标，且公司计划以一种可衡量的战略方式实现这一目标。Woodside 正在寻求以长期、可持续的方式变革其开展运营和创造价值的方式。为建立最安全、最高效的能源管道，Woodside 正在探索自主运营理念，并想方设法增强人工智能和自动化的作用，从而优化人机关系。该公司正在研究其钻探平台、工厂和网络中出现的一些理念，如自动合同管理、物料优化、库存管理和预测性维护等。
为达到所需的转型规模和速度，Kalms 需要扩展企业的数字化容量和能力，因此 Woodside 与 IBM 久经考验的“转型加速器”IBM Garage™ 展开合作。
由于其专注于人和以用户为中心的设计，早在 2019 年，IBM Garage 就吸引了 Kalms 的目光。她认识到，转型不仅仅是实现技术现代化和挖掘数据洞察，还关乎人们接受新的工作方式。“数字化转型不能只是对公司采取什么措施，而必须是举公司之力共同完成。”Kalms 继续说道：“转型理念必须深入人心。”
IBM Garage 是一个久经考验的转型框架，该框架整合了人员、流程和技术，似乎是一个自然而然的选择。Woodside 从小处起步，然后逐步扩大规模因此，该公司与 IBM Garage 合作，以实现 Woodside 的 HR 入职流程的简化、集中、数字化和自动化。Woodside 和 IBM 共同组建的团队汇集了招聘经理和新入职员工，以及来自法律、IT、安全、采购和应急管理部门的员工。
在 IBM Garage 企业设计思维™ 研讨会期间定义产品路线图并开展用户调研后，团队成员跨四个系统构建了智能工作流程，并重新设计了入职体验。短短 10 周，该团队就将 HR 入职最简化可实施产品 (MVP) 投入生产环境。结果，加快了新员工的入职速度。
见证了 IBM Garage 在 HR 入职计划中的价值实现速度后，Woodside 准备扩大其转型规模，改进关键业务运营。为确保采取精心设计且经过深思熟虑的方法，团队开发了一种创新的运营模式，即 Woodside Accelerator。
Woodside Accelerator 是该公司的嵌入式 IBM Garage 实践，涵盖了一支由 Woodside、IBM 员工和 Woodside 合作伙伴生态系统组成的协作团队，该团队接纳了全新的工作方式，并采用敏捷方法、DevOps 方法和以用户为中心的设计。Woodside Accelerator 遵循 IBM Garage 方法体系，即共同创造、共同执行、共同运营。
Woodside 运营部门高管参加了为期三天的线上 IBM Garage 研讨会，审视了整个业务运营，并了解了该能源公司可以从哪些方面提高效率和收入。对于每项举措，团队成员都会从多个角度分析问题，而不是试图尽早找出解决方案。根据问题所涉及的领域，他们确定出哪些人员、技术和资源可以帮助解决问题。
为计算特定举措的价值实现速度和组织转型速度，该团队采用了 IBM Garage V.O.T.E（速度、成果、技术和管理债务、员工体验）框架。该数据将针对正在进行中的各项举措持续更新，并在投资组合层面进行汇总，以评估每项举措的投资潜力。Woodside Accelerator 投资委员会利用来自 V.O.T.E 的洞察，就投资于哪些举措以及投资顺序做出明智的决策。
实施各项举措时需要向投资委员会证明其商业案例的预计价值是合理的，且它们向组织回报价值的速度足够快，以保证资金的流动。
利用工作最佳人选 (BPFJ) 流程，产品负责人选定了一个跨职能小队，并根据正在解决的问题确定涉及哪些角色。这些角色包括研究人员、设计人员、智能工作流程工程师、数据科学家和开发人员。此外，IBM Garage Interface 小组还与该小队合作，推动治理并扫清障碍，使小队成员能够优化生产力，并尽快实现价值。Woodside Accelerator 目前包含十支小队，他们正在改造、自动执行和简化 Woodside 价值链和供应链中的智能工作流程。
“数字生态系统蓝图”是一项富有远见的举措，旨在设计 Woodside 未来的技术前景。其余各项举措都处于不同的发展阶段：
共同创造：
共同执行：
共同运营：
Woodside Accelerator 继续扩大规模，目前已经确定了 30 多项举措，以供审查和进一步优化。随着新举措的推出，以及现有举措将新产品和服务扩展至业务范畴及业务之外，这一动态项目仍在不断发展壮大。
Woodside Accelerator 团队预计，如果顺利实施，目前的举措每年可将运营费用减少约 1.1 亿澳元。该团队将继续扩大 Woodside Accelerator 规模，直到达到 30% 的目标。
正如人们所希望的那样，Woodside Accelerator 不仅展示出巨大的商业和财务影响潜力，而且也展示出文化变革潜力。“IBM Garage 不仅关乎技术，也关乎文化变革。在 Woodside，持续改进现在是我们所拥有的一种工作心态，”Kalms 说道。员工们正在接触全新的工作方式，那些使用加速敏捷交付加入项目的人早已心悦诚服地接受。Woodside 综合远程运营项目经理 Leon Burgin 表示：“你可以实时看到变化。不必等一年才能看到结果。每隔两周、四周、六周、八周和十二周，你就会看到结果。”
随着 Woodside 继续专注于优化价值，业务流程会更加智能且数据驱动的程度越来越高。技术和自动化使员工能够专注于完成自己的头等要务，也使他们的工作体验更具吸引力。Kalms 谈到了 Woodside 的未来，那时会由人类来监督人工智能驱动的数字工作者。在一个假设的例子中，工厂的传感器可能会发出信号，表明轴承超出其运行参数范畴。这将自动生成更换该轴承的工单。数据库可能表明目前没有库存，因此系统会订购轴承更换件，安排工单，并将其分配给具有适当技能的员工。系统会通知这名员工，她需要在第二天上午 10 点到达工厂更换轴承。“这一切都是自主进行的。这就是我们所追求的目标。”
Kalms 进一步解释道：“要做到这一点，你不仅要改造技术，还要重塑文化，这就是我们所看重的 IBM Garage 的价值所在，我们的员工由此能够有所作为，创造长期的可持续价值。”
希望了解 IBM Garage 对贵企业有何裨益？与 IBM Garage 专家交谈。
Woodside（链接位于 ibm.com 外部）是澳大利亚领先的天然气生产商，总部位于澳大利亚珀斯，成立于 1954 年。该公司是液化天然气 (LNG) 行业的先驱，其作为综合上游能源供应商的能力广受认可。2020 年，该公司报告收入为 36 亿美元，目前拥有 3500 多名员工。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Consulting, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2022 年 2 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、Enterprise Design Thinking 以及 IBM Garage 是 International Business Machines Corp. 在全球各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可在 ibm.com/copytrade 网站上找到。
本文档中的内容（包括货币或不包括适用税费的定价参考）为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。