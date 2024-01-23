Woodside Accelerator 是该公司的嵌入式 IBM Garage 实践，涵盖了一支由 Woodside、IBM 员工和 Woodside 合作伙伴生态系统组成的协作团队，该团队接纳了全新的工作方式，并采用敏捷方法、DevOps 方法和以用户为中心的设计。Woodside Accelerator 遵循 IBM Garage 方法体系，即共同创造、共同执行、共同运营。

Woodside 运营部门高管参加了为期三天的线上 IBM Garage 研讨会，审视了整个业务运营，并了解了该能源公司可以从哪些方面提高效率和收入。对于每项举措，团队成员都会从多个角度分析问题，而不是试图尽早找出解决方案。根据问题所涉及的领域，他们确定出哪些人员、技术和资源可以帮助解决问题。

为计算特定举措的价值实现速度和组织转型速度，该团队采用了 IBM Garage V.O.T.E（速度、成果、技术和管理债务、员工体验）框架。该数据将针对正在进行中的各项举措持续更新，并在投资组合层面进行汇总，以评估每项举措的投资潜力。Woodside Accelerator 投资委员会利用来自 V.O.T.E 的洞察，就投资于哪些举措以及投资顺序做出明智的决策。

实施各项举措时需要向投资委员会证明其商业案例的预计价值是合理的，且它们向组织回报价值的速度足够快，以保证资金的流动。

利用工作最佳人选 (BPFJ) 流程，产品负责人选定了一个跨职能小队，并根据正在解决的问题确定涉及哪些角色。这些角色包括研究人员、设计人员、智能工作流程工程师、数据科学家和开发人员。此外，IBM Garage Interface 小组还与该小队合作，推动治理并扫清障碍，使小队成员能够优化生产力，并尽快实现价值。Woodside Accelerator 目前包含十支小队，他们正在改造、自动执行和简化 Woodside 价值链和供应链中的智能工作流程。

“数字生态系统蓝图”是一项富有远见的举措，旨在设计 Woodside 未来的技术前景。其余各项举措都处于不同的发展阶段：

共同创造：

数字维护策略使所需数据实现数字化并将它们汇集在一起，以便快速验证设备维护策略。这将识别维护执行计划中重复出现的低价值作用域，并予以清除。

共同执行：



应用风险思维 (ART) 旨在更好地筛选 Woodside 的风险管理行动并明确优先次序，确保将有限的资源集中在最高价值的行动上，并停止过度的低价值行动。目标是作为一个更高效的组织来管理风险，在对流程和程序的依赖与对能力的依赖之间找到平衡。

(ART) 旨在更好地筛选 Woodside 的风险管理行动并明确优先次序，确保将有限的资源集中在最高价值的行动上，并停止过度的低价值行动。目标是作为一个更高效的组织来管理风险，在对流程和程序的依赖与对能力的依赖之间找到平衡。 集成安全工作系统 (ISSoW) 开发了智能工作流程，通过将工作风险与相应的控制级别相匹配，简化了许可流程。

(ISSoW) 开发了智能工作流程，通过将工作风险与相应的控制级别相匹配，简化了许可流程。 物料优化 使后台库存管理方面的低效之处实现了自动化。

使后台库存管理方面的低效之处实现了自动化。 维护成本管理通过提高关键采购决策的透明度和控制力度，最大限度地减少了支出。

共同运营：



基于风险的维护 使用智能模型，利用行业最佳实践和历史数据，优化了维护频率。

使用智能模型，利用行业最佳实践和历史数据，优化了维护频率。 视情监控 通过智能工作流程，利用 AI、物联网 (IoT) 传感器和诊断模型，从被动维护转为预防性维护。

通过智能工作流程，利用 AI、物联网 (IoT) 传感器和诊断模型，从被动维护转为预防性维护。 维护规划通过智能推荐最高效的同步完成工作，使后端调度和工单准备的低效之处实现了自动化。

Woodside Accelerator 继续扩大规模，目前已经确定了 30 多项举措，以供审查和进一步优化。随着新举措的推出，以及现有举措将新产品和服务扩展至业务范畴及业务之外，这一动态项目仍在不断发展壮大。