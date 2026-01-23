许多企业目前正借助智能助手、智能体及自动化技术使用 AI，但仍然难以看到实际回报。相关努力往往较为零散，存在工作流不连贯、数据孤岛及治理标准不一致等问题，导致难以扩展 AI、信任 AI 产出结果或实现 AI 投资的投资回报率。

IBM Enterprise Advantage 可助力改变这一现状。这是一项用于构建并运营企业 AI 平台的服务，助力实现 AI 规模化应用与价值快速落地。它为企业 AI 赋予结构化框架、业务上下文及落地执行能力，助力您依托现有技术，从孤立的用例过渡到规模化产出成果，同时整合您所需的资源。

此次转型为您的企业带来哪些改变：