扩展您的 AI 以更快创造价值
许多企业目前正借助智能助手、智能体及自动化技术使用 AI，但仍然难以看到实际回报。相关努力往往较为零散，存在工作流不连贯、数据孤岛及治理标准不一致等问题，导致难以扩展 AI、信任 AI 产出结果或实现 AI 投资的投资回报率。
IBM Enterprise Advantage 可助力改变这一现状。这是一项用于构建并运营企业 AI 平台的服务，助力实现 AI 规模化应用与价值快速落地。它为企业 AI 赋予结构化框架、业务上下文及落地执行能力，助力您依托现有技术，从孤立的用例过渡到规模化产出成果，同时整合您所需的资源。
此次转型为您的企业带来哪些改变：
将分散的流程转化为智能体式工作流，全程保留业务上下文，依托您的数据及领域专属细节，提升结果准确性。
通过自主开发工作流加速 IT 交付，该工作流可处理代码生成、测试及部署流程，且始终兼顾您的最优构建环境。
让您的员工能够精准挖掘企业知识，进而建立信任并推动知识推广应用，同时助力做出更优决策。
通过整合实时客户反馈、自动化原型设计，并从项目初始阶段就融入质量与合规要求，将更多创意更快推向市场。
依托企业内置管控能力，设计、部署并扩展 AI 驱动的客户自助服务体验。
客户访问网站或应用程序时，无论需查询产品详情、订单状态还是寻求问题帮助，都期望快速获得解答。
本演示展示了基于 IBM Enterprise Advantage 构建的智能体式自助客户体验，如何让智能助手实现答疑、产品推荐及问题解决功能。同时，它还能帮助企业掌控品牌语调、结果准确性、成本及治理标准。
配置、训练并运营 AI 驱动的文档工作流，无需编写代码。
团队发布招标信息、接收多家供应商的投标，并审核大量合同以评估定价、条款及合规性。
本演示展示了基于 IBM Enterprise Advantage 智能体式应用服务构建的智能体式文档处理功能，如何帮助团队更快、更有把握地将投标响应文件及合同转化为结构化可用数据。
构建、配置并运营 AI 驱动的监管报告工作流，内置人工监督机制。
监管报告要求团队审核数千页原始文件，并将其转化为符合监管要求的结构化报告。
本演示展示了基于 IBM Enterprise Advantage 构建的智能体式监管报告撰写功能，如何通过智能体式 AI、自动化审核及人工验证，帮助团队更快生成符合监管机构要求的报告，同时提升准确性与可信度。
借助可自主学习并优化的智能体式工作流1
借助自主管理式开发生态系统1
可将节省的工时用于高价值工作，同时显著提升决策质量1
成功数字产品数量增长1
专家与工程师会为您设计、部署、定制并管理 AI 平台，以及特定的智能体与智能体式应用程序。IBM Consulting® 经 IDC、Gartner 和 Everest Group 认证，是 AI 及生成式 AI 服务领域的领先者。
一系列特定领域及行业的智能体与智能体式应用程序，旨在支持人类与数字工作者组成的混合团队开展工作。这些预构建工作流可为最关键的业务流程提供 80% 的前置基础，且能持续自我优化，并可部署于任何环境中。
我们构建了一个开放式 AI 平台，助力您将智能能力应用于任何用例或用户，并嵌入您专属的专业上下文、流程编排及治理规则。通过 Enterprise Advantage，您可使用该模块化平台中的多供应商技术来扩展 AI 应用，所有操作均可在您首选的 AI 环境中完成。这一点已通过实践验证：我们每天都在使用该平台为近 150,000 名咨询顾问赋能。
作为 AWS 的首要咨询合作伙伴，IBM 助力由 Amazon Connect 平台支持的客服中心实现现代化升级与规模化扩展，并将 AI、机器学习及自动化解决方案集成到 AWS Cloud 中。
IBM Consulting® 的 Thiru Venkatachalam 探讨了 AI、数据及混合云相关话题。