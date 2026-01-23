IBM Enterprise Advantage

扩展您的 AI 以更快创造价值

Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) 专属板块，展示员工在办公场景中协作的画面

构建可在企业级规模下创造价值优势的 AI

许多企业目前正借助智能助手、智能体及自动化技术使用 AI，但仍然难以看到实际回报。相关努力往往较为零散，存在工作流不连贯、数据孤岛及治理标准不一致等问题，导致难以扩展 AI、信任 AI 产出结果或实现 AI 投资的投资回报率。

IBM Enterprise Advantage 可助力改变这一现状。这是一项用于构建并运营企业 AI 平台的服务，助力实现 AI 规模化应用与价值快速落地。它为企业 AI 赋予结构化框架、业务上下文及落地执行能力，助力您依托现有技术，从孤立的用例过渡到规模化产出成果，同时整合您所需的资源。

此次转型为您的企业带来哪些改变：
业务流程与合规

将分散的流程转化为智能体式工作流，全程保留业务上下文，依托您的数据及领域专属细节，提升结果准确性。
信息技术和科技

通过自主开发工作流加速 IT 交付，该工作流可处理代码生成、测试及部署流程，且始终兼顾您的最优构建环境。
人力资源和劳动力

让您的员工能够精准挖掘企业知识，进而建立信任并推动知识推广应用，同时助力做出更优决策。
产品与数字创新

通过整合实时客户反馈、自动化原型设计，并从项目初始阶段就融入质量与合规要求，将更多创意更快推向市场。

依托企业内置管控能力，设计、部署并扩展 AI 驱动的客户自助服务体验。

客户访问网站或应用程序时，无论需查询产品详情、订单状态还是寻求问题帮助，都期望快速获得解答。

本演示展示了基于 IBM Enterprise Advantage 构建的智能体式自助客户体验，如何让智能助手实现答疑、产品推荐及问题解决功能。同时，它还能帮助企业掌控品牌语调、结果准确性、成本及治理标准。

智能体式自助服务解决方案
配置、训练并运营 AI 驱动的文档工作流，无需编写代码。

团队发布招标信息、接收多家供应商的投标，并审核大量合同以评估定价、条款及合规性。

本演示展示了基于 IBM Enterprise Advantage 智能体式应用服务构建的智能体式文档处理功能如何帮助团队更快、更有把握地将投标响应文件及合同转化为结构化可用数据。

智能体式文档处理
构建、配置并运营 AI 驱动的监管报告工作流，内置人工监督机制。

监管报告要求团队审核数千页原始文件，并将其转化为符合监管要求的结构化报告。

本演示展示了基于 IBM Enterprise Advantage 构建的智能体式监管报告撰写功能，如何通过智能体式 AI、自动化审核及人工验证，帮助团队更快生成符合监管机构要求的报告，同时提升准确性与可信度。

智能体式监管报告撰写
已交付价值

50–60% 成本削减

借助可自主学习并优化的智能体式工作流1

 50%+ 上市时间加速

借助自主管理式开发生态系统1

 1000+ 节省工时

可将节省的工时用于高价值工作，同时显著提升决策质量1

 40–50% 更高的创新产出

成功数字产品数量增长1
我们如何与您携手构建
专业人员指向图表的画面
行业与 AI 专业能力

专家与工程师会为您设计、部署、定制并管理 AI 平台，以及特定的智能体与智能体式应用程序。IBM Consulting® 经 IDC、Gartner 和 Everest Group 认证，是 AI 及生成式 AI 服务领域的领先者。
创意业务团队在办公室协作的场景，画面聚焦于一位与同事沟通咨询的年轻成员
预构建智能体目录

一系列特定领域及行业的智能体与智能体式应用程序，旨在支持人类与数字工作者组成的混合团队开展工作。这些预构建工作流可为最关键的业务流程提供 80% 的前置基础，且能持续自我优化，并可部署于任何环境中。
专业人士在白板上使用便利贴
多供应商 AI 基础架构

我们构建了一个开放式 AI 平台，助力您将智能能力应用于任何用例或用户，并嵌入您专属的专业上下文、流程编排及治理规则。通过 Enterprise Advantage，您可使用该模块化平台中的多供应商技术来扩展 AI 应用，所有操作均可在您首选的 AI 环境中完成。这一点已通过实践验证：我们每天都在使用该平台为近 150,000 名咨询顾问赋能。

战略伙伴关系

展示团队积极协作的办公场景。

AWS Cloud

作为 AWS 的首要咨询合作伙伴，IBM 助力由 Amazon Connect 平台支持的客服中心实现现代化升级与规模化扩展，并将 AI、机器学习及自动化解决方案集成到 AWS Cloud 中。

脚注

1 基于 IBM Consulting® 内部数据及跨客户项目的分析结果