自从疫情爆发以来，从州长到公共卫生应急人员、媒体到居民，每个人都在寻求及时准确并由数据驱动的与新冠疫情相关洞察分析，以帮助各方做出决策。他们问了无数问题：目前的传播速率是多少？不同人群病例激增的根本原因是什么？哪些人感染病毒和住院的风险最高？哪些类型的社交、娱乐和职业活动会导致更高的传播？是否应该将 K-12 运营转移到网上？

与此同时，该州的数据团队努力工作，从确诊病例调查以及接触者追踪和检测操作、住院和死亡数据中提供切实可行的信息。然而，疫情扩散的速度过于迅猛，该团队没有适当的人员或系统来有效地处理和分析从医院、实验室和全州其他设施机构提交的大量数据。

罗德岛卫生部 (RIDOH) 新闻发布官 Joseph Wendelken 说：“我们渴望获得数据、数字，并渴望能掌握帮助我们做出决策的科学。”“但是我们需要首先 [从不同的来源] 收集数据，并以人们可以理解的方式进行处理。”

争分夺秒。通过与 IBM Consulting 分析和 AI 团队的密切合作，该州立即聘请了数名技术专家，建立了一个基于云的数据湖和自动化流程，以实现更快、更复杂和更可靠的分析。在短短三周时间内，数据团队成功让各方都能及时获取各种更加深入的、有关新冠疫情的洞察分析，这些洞察成果都是政策指导、运营决策所亟需的，同时也有助于让公众充分了解情况。