2021 年 5 月,诺丁汉工厂成为 Reckitt 首个投入运营的未来工厂。到 6 月份,该公司已预计工厂维护成本将减少 10%,电力消耗将减少 3%。设备数据可见性的提高已经为根本原因分析提供了洞察力,有望显著提高生产率。

“连接性和数据可见性的提高使我们能够真正了解和分析我们的工作,以及如何开始改进工作,”Ellins 说。当我们将机器学习或人工智能算法应用于数据时,Reckitt 将能够更好地预测和规划未来。

这一规划从今天开始,从提高 OEE 开始。部门管理人员和操作员现在可以立即访问机器数据,操作员不再需要将数据输入电子表格,然后再搜索相关信息从机器自动上传的数据也更加准确和可靠。这些可信赖的数据可以让管理人员把时间花在分析业务上,而不是搜索信息并验证其有效性。这将有助于加快决策和问题解决,并最终提高生产力。

从基于日历的维护转变为基于状态和周期的维护,也有望帮助 Reckitt 提高生产率和效率。自动化系统只有在满足设定条件时才会触发维护事件,例如当某一条件超出容许范围或某一资产运行了设定的小时数。Barnes 表示:“这将帮助我们提高工程师的工作效率,因为他们将只处理需要关注的资产,而不是每个月都要完成每台机器的所有工作单。”

IBM 的 Woodham 表示:“单一数据主干还为 Reckitt 提供了一条通往机器学习和人工智能运维的道路。例如,数据可以揭示机器何时可能发生故障或何时需要立即维护。“机器学习算法可以帮助 Reckitt 理解数据,并开始预测事情的发展方向,”他说。“预测可以转化为系统指导指令,因此,与其由某个人看到问题并决定如何处理,不如由他们利用数据来决定该怎么做,最终形成闭环。”

由于公司的能源管理系统已与数据主干相连,因此这种预测分析也可应用于这些系统。由于 Reckitt 现在拥有一致的数据和工厂级的能源消耗视图,因此可以取代整个工厂的人工抄表。这种可见性将使每个工厂都能锁定需要削减的领域,以帮助实现公司的总体可持续发展目标。

“互联是关键”这一理念已成为 Ellins 个人和整个公司的新口号。在扩展到其他工厂时,Reckitt 将在相同的基础架构平台和数据主干上构建其解决方案。“可以这样说,我们为工厂建立了一个可适当扩展的数据平台,这是非常关键的一点。随着平台的成熟,它还将不断带来更多价值。”

在实施未来工厂解决方案时,Ellins 还看到了 IT 和运营技术 (OT) 之间的融合,形成面向未来的混合 IT-OT 基础架构。“作为工业 4.0 转型的一部分,我们正在了解 IT 系统如何与工程系统连接,它们使用的是相同的语言。”这种融合还使 Reckitt 能够实施涵盖 IT 和操作系统的可靠网络安全环境。