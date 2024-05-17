Reckitt 是卫生、健康和营养消费品领域一系列全球最知名、最有声望品牌的实控公司，这些品牌包括 Air Wick、Calgon、Dettol、Durex、Lysol、Mucinex、Nurofen 等。Reckitt 每天在 200 多个市场销售 2000 万件产品，是一家真正的全球制造公司。自 1819 年在英国成立一家工厂以来，该公司通过兼并和收购不断发展壮大，可以想象，这种发展导致了该公司在制造 IT 技术和成熟度方面的差距。

尽管 Ellins 相信，Reckitt 工厂实现互联和数字化，有经济可行的现成技术可用，但要让这些工厂真正为工业 4.0 做好准备，还有大量工作要做。他说：“30 多年来，以工厂为主导的本地解决方案层出不穷，而这些解决方案的维护、更新或安全保障方式，与个人或企业计算机的维护、更新或安全保障方式并不相同。”这导致了数据孤立、操作系统不同以及工厂之间缺乏互联性。

这给整个 Reckitt 在数据管理和可用性方面实现一致性带来了真正的挑战。对于 Ellins 来说，“在我们开始利用数据之前，为工厂的数据和连接性标准奠定基础非常重要。”

不同工厂的技术成熟度也各不相同。Reckitt 数字化转型主管 Barney Carter 对此有切身体会：“我们的许多生产率计算仍然是手工完成的，依赖于操作员和他们的输入。这对工厂和公司的生产力有直接影响。”

Reckitt 不再依赖操作员读取和报告机器数据，而是采用技术自动将数据提供给需要的人。在正确的时间将正确的信息交到正确的人手中，将有助于公司提高整体设备效率 (OEE)、能源效率和工厂维护。

Carter 继续说道：“我们认识到，如果能直接从机器中提取信息，就能提高信息的准确性。我们将提高获得的信息量，减轻操作员的负担。”

“我认为第四次工业革命的陷阱之一，正是所谓的‘试点炼狱’，”Ellins 说。“问题在于，我们一直在孤立地引入实施解决方案，有时甚至是为技术而技术，我们一直是在寻求证明概念，而不是实现价值。”