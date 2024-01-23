大型竞争对手和灵活的初创公司正在侵入新市场。获得更多权力的消费者也在寻求并期待更多选择。数字技术取代了“模拟”操作。政府法规改变了市场格局。诸如此类的大趋势已经颠覆了制造业、媒体、零售业和其他庞大的商业领域。现在，这些力量正汇聚到医疗保健这个价值 2.8 万亿美元、几乎占美国经济五分之一的行业。

Anthem 作为美国领先的医疗保险福利公司之一，已经认识到这些根本性的变革力量。Anthem 审视了自身对颠覆的反应，并转向内部，努力促成转型和创新。

“我们必须改变我们的方法，”Anthem 首席信息官 Tim Skeen 说。“实际上必须是，‘我们如何创新才能应对挑战，在市场上更好地竞争，并真正成为会员值得信赖的健康倡导者？’”

“多年来，IBM 一直作为我们的主要合作伙伴，管理着我们本地基础架构的支持，”Skeen 说，“一切始于与值得信赖的合作伙伴进行的那场讨论。”