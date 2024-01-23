为了改造其技术基础架构，Anthem 开始了从遗留系统到云计算的战略迁移。通过将系统、数据和流程与自动化和预测分析相集成，该公司立即实现了运营改进，并开始获得更好的洞察，以提升其会员的健康，同时还找到了节省资金、再投资于创新的方式。
大型竞争对手和灵活的初创公司正在侵入新市场。获得更多权力的消费者也在寻求并期待更多选择。数字技术取代了“模拟”操作。政府法规改变了市场格局。诸如此类的大趋势已经颠覆了制造业、媒体、零售业和其他庞大的商业领域。现在，这些力量正汇聚到医疗保健这个价值 2.8 万亿美元、几乎占美国经济五分之一的行业。
Anthem 作为美国领先的医疗保险福利公司之一，已经认识到这些根本性的变革力量。Anthem 审视了自身对颠覆的反应，并转向内部，努力促成转型和创新。
“我们必须改变我们的方法，”Anthem 首席信息官 Tim Skeen 说。“实际上必须是，‘我们如何创新才能应对挑战，在市场上更好地竞争，并真正成为会员值得信赖的健康倡导者？’”
“多年来，IBM 一直作为我们的主要合作伙伴，管理着我们本地基础架构的支持，”Skeen 说，“一切始于与值得信赖的合作伙伴进行的那场讨论。”
Anthem 转型的第一步是对其遗留计算系统进行整合和现代化。IBM® 帮助 Anthem 的 IT 部门缩小了需要定制编程的计算环境，并为系统做好了准备，使其可以运行旨在改善客户服务的、面向外部的应用程序。
Anthem 已经开始使用包括 IBM 在内的多家供应商的私有和公共云服务。Skeen 是这样描述的：“这关系到跨这些环境的开放互操作性，以及我们如何建立值得信赖的合作伙伴关系——不是在于您是否购买 IBM 硬件或软件，而是在于在整个计算堆栈中拥有一个值得您信任的人。”
在 IBM 管理的基础架构环境中，Anthem 部署了 AI 工具来自动化关键计算操作。
“在我们专注于创新的同时，IBM 为我们创造了保持业务正常运行的信心空间，”Skeen 说道。 “他们还提高了效率并节省了成本，使我们能够争取到资金，投入转向更具创新性和简化环境的努力中。我们这样做是为了加快速度、保持敏捷性、能够对这些颠覆做出反应，并在未来取得成功。”
尽管转型仍在进行中，但 Anthem 向云计算的转型将产生重大成果。灵活的多云环境使该公司能够更快地开发云原生应用程序，更快地部署软件补丁，并支持其从管理疾病到促进健康的战略转变。
多云平台还支持持续部署自动化和云原生分析工具，帮助 Anthem 员工更有效地管理 IT 系统性能。
随着 Anthem 云之旅的进展，它将拥有适当的基础架构以利用区块链等新的突破性技术。2019 年初，Anthem、IBM 和其他几个合作伙伴宣布了一项新的合作，将应用区块链技术来增强医疗保健领域的互操作性和透明度。区块链技术旨在减少管理错误，并确保健康信息的有效交换，从而提升患者疗效，并降低护理成本。
“IBM 一直在推动的基础架构自动化和仪表化，让我们突破了 100 万个问题大关，即主动且自动地纠正了各种基础架构问题，无需任何人工干预，”Skeen 说。
Anthem （链接位于 ibm.com 外部）是一家领先的健康保险公司，致力于改善人们的生活和社区，并使医疗保健变得更简单。通过其附属公司，Anthem 为 7,800 多万人提供服务，其中包括参与其各类健康保险计划的 4,000 多万人。我们的目标是成为最具创新性、价值和包容性的合作伙伴。欲了解更多信息，请访问 www.antheminc.com（链接位于 ibm.com 外部）或在 Twitter 上关注@AnthemInc。
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