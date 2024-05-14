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几位员工正在一台计算机前使用企业应用程序进行工作

出版日期：2024 年 1 月 24 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie
什么是企业应用程序？

企业应用程序是大型软件解决方案，旨在简化和自动化组织运营的各种流程，以提高生产力、效率和跨部门协作。

企业应用程序是专为大型组织（企业）设计的复杂、全面的软件解决方案。与通常为个人用户设计的消费者应用程序不同，企业应用程序的主要目标是提高组织业务流程的整体效率、生产力和有效性。这些应用程序可以是基本的内容管理系统 (CMS)，也可以是自动执行日常任务的更复杂的软件。这可以减少对人力的需求并确保各种工作流执行的一致性。

“企业应用程序”是指这些软件解决方案的总称。“企业应用程序软件”(EAS) 是一个更具体的术语，指用于支持企业级功能和流程的实际软件类型。

企业应用程序和 EAS 侧重于可扩展性，旨在与现有系统以及组织中的其他企业应用程序无缝集成。这种集成为数据管理、工作流和资源创建了一个集中式平台。它还可以促进整个组织的工作协调与合作。

企业应用程序通常是为满足企业特定需求而量身定制的。这种定制通常使用应用程序开发服务来实现。此外，企业应用程序软件开发可以实现企业之外的扩展。企业可以与供应商、合作伙伴和客户建立联系，从而提供更全面的视图并更好地控制其流程。这为提高效率创造了潜力。

企业应用程序和 EAS 的主要特点包括：

集中式管理：能够对业务功能进行集中式控制且管理员可以有效监控和更新系统。

复杂性：采用多个模块和组件设计，以解决业务运营的各个方面。

定制：可定制，以满足组织的特定需求和流程。

灵活性：快速适应不断变化的工作流，只需进行最小程度的修改，且不会中断业务流程。此外，它们还支持使用 API、插件、扩展等与多个软件服务和平台进行交互。

集成：旨在与组织内现有的系统、数据库和技术集成，确保无缝通信和数据流。

可扩展性：能够处理大量用户和事务，以满足不断发展的大型组织的需求。

安全性：采用强大的安全措施，旨在保护敏感的业务数据，确保符合法规要求。
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企业应用程序和企业应用程序软件 (EAS) 有哪些优势？

企业应用程序和 EAS 有助于提高组织的效率、生产力和整体成功。一些主要优势包括：

降低成本：虽然实施和定制这些应用程序的成本可能会很高，但随着时间的推移，它们在实现流程自动化、减少人工错误和优化资源分配方面的能力可以证明具有成本效益。

增强客户关系：EAS 系统，特别是客户关系管理 (CRM) 系统，可帮助组织改善客户支持，管理和分析客户数据和交互。增强客户关系可以提高客户满意度和忠诚度。

灵活性和适应性：这些应用程序通常可定制，以满足组织的特定需求。这种灵活性使企业能够调整软件以适应特定的工作流和要求。

提高数据准确性：商业智能 (BI) 工具（EAS 的一种）可对存储在云计算平台上的海量数据进行评估。它们使用实时数据分析来改进预测和智能决策。

改善沟通和协作：通过提供一个集中式平台，员工可以共享信息并协作开展项目。这可以增强团队合作。

提高安全性和合规性：许多企业应用程序和 EAS 都包含合规性和安全功能。对于处理敏感数据的组织来说，这一点至关重要。

可扩展性：企业应用程序和 EAS 的设计可随着企业的发展而扩展。随着业务的扩展，这些解决方案可以适应不断增加的数据量、用户群和事务负载。这可以确保实现更长的生命周期，因为它们会随着时间的推移保持有效性和相关性。

简化流程：企业应用程序和 EAS 都能简化复杂的业务流程并实现自动化。这样可以提高效率并改善整体工作流，因为可以更快、更一致地执行任务，且错误更少。
企业应用程序和 EAS 的常见用途是什么？

企业应用程序和 EAS 的常见用途包括：

自动计费系统：这些应用程序集成到会计系统中并监控预算、费用和利润。

商业智能 (BI) 和分析：BI 工具提供强大的分析和报告功能，使企业能够分析数据、获得洞察并做出明智的决策。

协作和沟通：项目管理软件、内联网平台和通信工具等协作工具可促进文档共享、通信和项目管理。

内容管理：内容管理系统 (CMS) 支持创建、修改和管理数字内容。这些系统支持网站管理、文档协作和知识共享。

客户关系管理 (CRM)：CRM 软件使企业能够管理和分析客户交互、简化销售流程并提高客户满意度。示例包括 HubSpot、IBM watsonx™ Assistant 和 Salesforce。

电子商务和销售：电子商务平台支持在线销售和交易。它们管理库存、订单和客户交互，使零售商能够提供无缝的在线购物体验。

企业内容管理 (ECM)：ECM 系统用于存储、组织和检索非结构化内容，包括文档、图像和多媒体。

企业资源规划 (ERP)：ERP 系统与底层操作系统集成，用于管理财务、人力资源、采购和制造等核心业务流程。这些应用程序 (SaaS) 的示例包括 Microsoft Dynamics 365、Oracle® Cloud ERP 和 SAP® ERP。

人力资源管理 (HRM)：HRM 软件可以简化人力资源流程。它旨在使用户能够轻松管理招聘、员工入职、薪资和绩效管理。示例包括 Oracle® Fusion Cloud HCM、SAP® SuccessFactors HXM Suite 和 Workday® HCM。

学习管理系统 (LMS)：LMS（ibm.com 外部链接）软件用于员工培训和发展。LMS 应用程序有助于管理和提供培训计划、跟踪员工进度并评估学习成果。

供应链管理 (SCM)：SCM 系统有助于优化端到端供应链流程，包括采购、制造、物流和分销。

工作流自动化：工作流管理系统可以简化和自动化业务流程，减少人工工作并提高效率。
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