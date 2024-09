GCDO 选择 DataStage for IBM Cloud Pak for Data 解决方案后,很快便取得了积极成果。仅在试验阶段,包含数十亿行记录的超大表仅在数小时而不是数天内便加载完成。而较小的表只需几分钟便可完成迁移。此外,无论表的大小如何,数据摄取均不会出现任何错误且十分稳定。

Duffy 表示,“毋庸置疑,由 DataStage 提供支持的数据移动是天赐之物,它可以帮助我们挽救数据迁移工作,并在几周内将我们从受困状态转变为生产就绪状态。”

“IBM Cloud Pak for Data 将继续推动 CEDP 的发展”,IBM 全球首席数据官 Inderpal Bhandari 说道。“作为我们数据移动策略的引擎,DataStage for IBM Cloud Pak for Data 为我们节省了数周时间,并在服务用户方面将效率和灵活性提升到了新的水平。接下来,我们的目标是在构建企业范围内的隐私功能时继续利用 IBM Cloud Pak for Data。”

GCDO 正与 IBM 首席隐私办公室共同构建该引擎以便为端到端的混合云系统提供支持,而此举将大幅提高我们的监管合规效率。当前,针对隐私功能的路线图会以 IBM Cloud Pak for Data 解决方案中的 Watson Knowledge Catalog、IBM Knowledge Accelerators 和 IBM OpenPages with Watson 作为主打产品。

