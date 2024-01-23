当 GCDO 开启其数据与 AI 之旅时，IBM Cloud Pak for Data 解决方案彼时尚不存在。虽然 CEDP 推动实现了重大进步，但 IBM Cloud Pak for Data 解决方案的开发却为 GCDO 自身带来了先天优势，从而将其自己的平台提升到新的水平。

作为一套可按需使用的服务和扩展，IBM Cloud Pak for Data 解决方案可为 GCDO 提供所需的灵活性，以便其分阶段实现现代化，并首先满足最高优先级的需求。针对采用或部署，并无任何强制命令。

首先，GCDO 开始使用 IBM Cloud Pak for Data 解决方案中的 AI 服务套件，其中包括 IBM Watson Studio 解决方案。IBM Watson Studio 技术可在本地和云端运行，并可分析 IBM Db2 Big SQL 解决方案中的数据。本成功案例详细介绍了 GCDO 现代化之旅中有关此部分的内容。

在此旅程的下一步骤中，GCDO 开始转向 DataStage 技术，以期大幅提高稳定且准确地采集大量数据的速度。

“经过数月的服务器设置、数据库连接、试错配置和自学习工作，复制包含 6,000 万条记录的表仍需耗时三天”，GCDO 主数据高级项目经理 Frank Duffy 表示。“根据这些统计信息，大约还有 20 个大型表需要迁移，因此还需 60 天来迁移这些数据。”

GCDO 的数据移动团队测试了 DataStage 和 Spark 技术在执行常见数据负载用例时的性能。在超过 75% 的用例中，DataStage 技术获得的性能比 Spark 技术更好。剩下 25% 的用例得到结果势均力敌。

除性能之外，吸引 GCDO 使用 DataStage 解决方案的因素还包括：

与 IBM Cloud Pak for Data 生态系统的集成，尤其是与 IBM Watson Knowledge Catalog 和数据沿袭相关的集成

满足当前及前瞻性需求的受支持来源、目标和中间阶段的广度

可在必要时将需求嵌入到可重用单元中的自定义阶段

支持基于模式的方法的功能

IBM Cloud Pak for Data 解决方案与多个行业数据源保持一致，并不断发展这些数据源，以满足新技术的要求。DataStage for IBM Cloud Pak for Data 解决方案捆绑了大量行业连接器，代表了 GCDO 用户希望使用的大多数数据存储。这些连接器意味着 GCDO 可以使用这些不同存储格式和系统工作，而无需编写任何代码。



在连接器尚不可用的情况下，可开发、部署自定义连接器并将其拖放到画布上。

DataStage for IBM Cloud Pak for Data 解决方案还提供运行时列传播功能。该功能对 GCDO 工程师很有吸引力，因为它支持基于模式的数据迁移方法。通过将常见数据移动模式表示为作业，GCDO 可扩展操作规模从而支持数千个表，而无需增加人员配置。

“DataStage for IBM Cloud Pak for Data 的模式功能为我们提供了一个可运行数千种方式的作业”，GCDO 数据迁移工具技术主管 Rick McCall 说道。“某些情况下，我们有 8,000 多个作业（堪称数量巨大）可能会与单个模式关联，并作为单个作业来运行。这意味着，一组代码、优化后的性能和源代码控制全部都会整合到一个速度超快、超可靠的解决方案中。”

DataStage for IBM Cloud Pak for Data 解决方案的另一大优势在于它可与 RedHat OpenShift 无缝集成。此外，它还提供 API 支持，以便用户可按需围绕它构建自定义工作流程。

“DataStage for IBM Cloud Pak for Data 改变了我们的数据摄取方式”，客户主数据全球负责人 Peter Herr 说道。“我们的团队已在现有系统的限制范围内尝试了所有办法，但在以可接受的方式完成我们所需的大量数据迁移方面仍感到非常困难。当 Rick 和团队向我们展示 DataStage 的迅猛速度和强大功能时，我们在几周而不是几个月内就实现了高效运转。”