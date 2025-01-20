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Case Studies
Elpedison
大公司通常会有高价值的数据分布在多个操作系统中。此外，数据的建模、分类和管理方式各不相同，这使得公司很难获得快速或可靠的洞察分析。
Performance Technologies 分析业务部门总监 Stavros Stavrinoudakis 介绍了他的公司最近如何帮助希腊大型公用事业公司 ELPEDISON S.A. 重新控制其业务数据并利用这些数据做出更明智的决策。
ELPEDISON 认识到，其大量客户数据存储的价值与日俱增，尤其是随着 AI 在预测客户需求并以高度个性化的方式进行沟通方面的潜力不断增长。解锁这些新功能的第一步是获得全面、统一的客户和企业数据视图。这可以通过集中所有相关数据，并实施一致的治理和控制措施来实现。
ELPEDISON S.A. 数据管理主管 Julie Simou 重点介绍了实施企业数据管理框架并与数据治理相结合，如何让员工更好地识别有价值的数据，从而提高决策效率，改善公司的整体运营。
ELPEDISON 采购部门执行了竞标流程，以挑选数据管理和恢复解决方案。Performance Technologies 赢得了招标，因其提议使用 IBM® Cloud Pak for Data 和 IBM Knowledge Catalog 的数据集成和治理解决方案，符合所有要求的标准。从技术方面来看，云原生解决方案基于微服务，在 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 上实现容器化，并作为完整的软件即服务 (SaaS) 产品提供，由 Performance Technologies 进行管理和维护。
作为拥有优良成功记录的 IBM 白金合作伙伴，Performance Technologies 得以展示正确的技术认证和技能，以及从概念到项目全天候运营支持的能力。
这不仅仅是一个技术项目。ELPEDISON 旨在整合和组织来自 30,000 个数据库表的数据，同时在整个组织内建立和维护全面的治理、安全、隐私和控制政策。Performance Technologies 与 IBM 密切合作，特别是在初始设置期间，嵌入 IBM 能源与公用事业数据目录并根据数据平台定制 ELPEDISON 业务术语。这种定制有助于理解 ELPEDISON 系统中的元数据，确保根据通用数据保护条例 (GDPR)、欧盟数据法案、欧盟 AI 法案和安全政策准确识别和分类数据。
IBM 数据管理平台是重要的中央资源，可提供数据目录和字典，支持 EPEDISON 通过跨越 45 个运营系统的治理层管理客户相关数据。此结构可实现直接的数据可追溯性，并建立关键数据元素的数据所有权，从而增强公司各业务部门的数据驱动型决策。该解决方案集成了 EPEDISON 的综合企业版数据管理框架，其中包括治理策略和文档，旨在为数据质量、验证、元数据完整性、数据沿袭、修复和可追溯性创建统一的控制点。
我们与 IBM 携手合作，及时为报告和分析提供准确且一致的业务数据。通过整合以前孤立的数据，该解决方案可帮助 ELPEDISON 改进客户服务流程和速度，从而协助提高客户满意度和忠诚度。
ELPEDISON 员工现在可以更轻松查询数据、分析任何已识别问题的根本原因并采取适当的补救措施。由于所有数据类型现在都可以在中央数据目录查看，因此公司可以真正地全面了解企业，从而帮助改善客户在所有互动中的体验。
该解决方案的另一个关键用例是识别缺失或低质量的数据，从而推动企业开展旨在改善数据维护的客户活动。这提升了 ELPEDISON 对其数据的信任度，从而为客户提供更准确、更相关的服务和建议。
除了分析优势之外，该解决方案还可以帮助 ELPEDISON 识别和解决与机密以及正确处理敏感信息和个人身份信息相关的问题。关键合规利益相关者，如数据保护办公室 (DPO)、内部审计办公室、内部控制和信用控制部门，可以了解所有个人和机密数据存储，并可以检查是否根据内部政策和外部法规进行管理，从而保障合规。
随着 ELPEDISON 扩大 AI 的使用，IBM 数据管理平台将通过调整数据使用、数据所有权以及对欧盟 AI 法案的遵守情况，为该组织提供额外的价值。由于 ELPEDISON 决定投资企业数据管理框架，因此公司的 AI 之旅处于可实现的路线图上。简单地在数据上添加 AI 系统，很难防止模型中的幻觉和偏见。我们认为，最佳实践是建立一个强大的业务和技术企业数据管理框架，而 ELPEDISON 已经做到了这一点。
这个项目展示了我们在 Performance Technologies 与 IBM 建立的牢固合作伙伴关系。我们投资了技能和技术，为我们的共同客户带来价值，我们对 IBM 的密切支持和培训非常满意。
我们以公用事业为中心的解决方案可以适用于其他行业，例如金融服务、电信、制造等。我们已经在与 IBM 合作进行扩展，很高兴能有 IBM 专门的行业垂直加速器来帮助我们进入其他领域并复制我们的成功。
ELPEDISON SA（IBM.com 外部链接）总部位于希腊雅典，是电力生产和供应以及天然气供应领域的领先公司。它立志成为该行业中最重要的参与者之一，以具有竞争力的价格，提供最优质的能源服务，并保证稳定性和一致性。
Performance Technologies（链接位于 IBM.com 站外）总部位于希腊的阿森斯，是为各行各业的组织提供业务和技术服务的领先提供商。从云端和转型到网络安全和业务连续性，从业务自动化到数据驱动型决策，Performance Technologies 热衷于帮助客户解决最大的挑战。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。