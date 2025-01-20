大公司通常会有高价值的数据分布在多个操作系统中。此外，数据的建模、分类和管理方式各不相同，这使得公司很难获得快速或可靠的洞察分析。

Performance Technologies 分析业务部门总监 Stavros Stavrinoudakis 介绍了他的公司最近如何帮助希腊大型公用事业公司 ELPEDISON S.A. 重新控制其业务数据并利用这些数据做出更明智的决策。

ELPEDISON 认识到，其大量客户数据存储的价值与日俱增，尤其是随着 AI 在预测客户需求并以高度个性化的方式进行沟通方面的潜力不断增长。解锁这些新功能的第一步是获得全面、统一的客户和企业数据视图。这可以通过集中所有相关数据，并实施一致的治理和控制措施来实现。

ELPEDISON S.A. 数据管理主管 Julie Simou 重点介绍了实施企业数据管理框架并与数据治理相结合，如何让员工更好地识别有价值的数据，从而提高决策效率，改善公司的整体运营。