传统营销策略，例如电话营销或在印刷和媒体渠道上做广告，已被证明在提高品牌或产品知名度方面非常有效。想想你在超级碗比赛结束几天后还在津津乐道的广告，或者你在收音机里听到的那句朗朗上口的广告词吧。但它也有缺点。一方面，针对对您的产品没有需求或兴趣的消费者可能会浪费时间和资源，而且由于传统营销渠道的局限性，根本没有办法纠正这个问题。这就是对话式营销策略的作用所在。

鉴于数字营销和社交媒体的性质，会话式营销可满足每个客户的需求，且只能与对服务或产品存在固有兴趣的顾客开展互动，以便更轻松地打造更出色的对话体验。通过使用会话式 AI，部署会话式营销的企业可有效地快速了解客户的在线习惯和偏好，并可提供他们可能会参与的消息传递渠道和内容。此举也有助于销售团队在与潜在客户交谈时提高其胜算。