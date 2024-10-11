从现在到 2034 年，AI 将成为我们个人与商业生活方方面面的组成部分。GPT-4 等生成式 AI 模型在面向公众使用的短时间内就显示出了巨大的前景，但其局限性也已众所周知。AI 未来的定义将是转向用于实验的开源大规模模型，以及开发更小、更高效的 AI 模型，以提高易用性并降低成本。

Llama 3.1 具有 4,000 亿个参数的开源 AI 模型）和为研究目的而发布的 Mistral Large 2 等举措表明，在维护商业权利的同时，也存在于 AI 项目中促进社区协作的趋势。对较小模型的兴趣日益浓厚，导致了迷你 GPT 4o-mini 等 AI 模型的创建，此类模型快速且具有成本效益。用不了多久，就会有适合嵌入智能手机等设备的模型，尤其是在成本不断降低的情况下。

这一趋势反映了从单一的大型封闭模型向更易于访问和多功能的 AI 解决方案的转变。虽然小型模型带来了可负担性和效率，但公众对更强大的 AI 系统的需求仍然存在，这表明在 AI 开发中可能会采取一种平衡的方法，以尝试优先考虑可扩展性和可访问性。这些新模型以更少的资源提供更高的精度，使其成为需要定制内容创建或复杂问题解决能力的企业的理想选择。

AI 影响了多项核心技术的发展。AI 通过实现更准确的图像和视频分析，在推动计算机视觉方面发挥了关键作用，这对自动驾驶汽车和医疗诊断等技术至关重要。在自然语言处理 (NLP) 方面，AI 提高了机器理解和生成人类语言的能力，改善了通信接口，并使更复杂的翻译和情感分析工具成为可能。

AI 通过处理和解释海量数据来提高预测性分析和大数据分析能力，以便预测趋势并为决策提供信息。在机器人领域，更自主和适应性更强的机器的开发简化了装配、勘探和服务交付等任务。此外，AI 驱动的物联网 (IoT) 创新增强了设备的连接性和智能性，使家庭、城市和工业系统更加智能化。