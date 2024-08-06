首先，当今数据的巨大规模要求组织超越其旧的本地与私有云基础设施。其中的驱动因素不仅包括数据量的可扩展性，还包括会随着时间推移而不断增长的流量与工作负载需求。随着数据在多云环境中传输，《数据泄露成本报告》着重指出，40% 的泄露涉及存储在多种类型的云环境中的数据。发生泄露事件时，公有云环境产生的平均泄露成本最高，为 517 万美元。

为什么会出现此情况？多云的去中心化特性是数据可视化和控制方面的一个复杂因素—发生数据泄露时，它在收集信息、调查和激活云供应商的支持以遏制泄露方面需要更长时间。云还能托管更多数据，而规模化意味着更多数据会同时泄露，从而可能会增大客户影响和恢复成本。