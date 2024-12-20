客户自助服务是指帮助客户独立解决问题、查找信息或完成任务，而无需与公司代表互动的工具、资源和系统。
自助服务选项作为客户体验中越来越重要的组成部分，旨在提供便利、减少等待时间并提高客户满意度。早期的客户自助服务涉及知识库和常见问题解答等单向交流，如今，更先进的技术正在彻底改变自助服务领域。作为公司服务台的组成部分，这些工具非常有用，因为客户请求数量巨大，每个请求都需要个性化的关注。
成功的自助服务选项可提供跨渠道的一致体验，并提供直观、快速的支持。虚拟助理和交互式语音应答 (IOVP) 系统（由人工智能 (AI) 驱动）可提供规模化的实时帮助。同时，虚拟代理经常部署自动化工具来满足常规客户请求，例如更改密码或简单的技术帮助。客户自助服务可以通过各种支持渠道进行，包括电子邮件、聊天机器人、支持网站、应用程序和电话。
自助服务支持选项的增加既与提高消费者满意度有关，也与降低使用它们的企业成本有关，而无论该组织是面向消费者还是 B2B。（例如，只有约 20% 的 B2B 买家表示他们想再次亲自与销售代表互动。1）McKinsey 调查显示，三分之二的千禧一代期望获得实时服务，四分之三的客户期望获得一致的全渠道服务体验。2
AI 和自动化技术尤其擅长创建这些按需、多渠道的自助服务选项。根据 IBM 商业价值研究院的一份报告，在使用虚拟代理技术来处理日常请求的通信服务提供商中，有 97％ 提升了客户满意度。此外，根据 Salesforce 最近的研究，自助服务资源可以解决约 54% 的客户问题，显著降低了支持成本。
随着这些工具变得越来越流行，它们已经改变了客户支持工作的性质。当今的组织往往优先整合自助服务工具与人工客户服务团队，并精心规划客户旅程。这些做法有助于确保积极的用户体验，并确定向人工客服上报问题的关键接触点。
自助服务解决方案跨越渠道并部署多种技术来提供即时、相关的支持。随着时间的推移，这些工具的交互性越来越强。客户可能曾经访问过常见问题解答网站来解决常见问题，但现在他们可能会与专门构建的 AI 工具聊天，获得以自然语言提供的个性化帮助。
此外，信息亭和自助结账技术在杂货店等场所已变得无处不在，为实体店提供自助服务体验。一些最常见的客户自助服务工具包括：
这些经过大量客户互动数据训练的人工智能驱动的工具可以对查询提供即时、实时的响应。例如，虚拟代理可根据用户的故障排除查询自动生成内部支持票据。虚拟助理可能会使用对话语言引导他们完成购买或问题解决流程，并根据客户的输入提供相关信息。借助生成式 AI 的附加功能，虚拟助理在协助客户处理复杂请求方面变得更加熟练。
交互式语音应答 (IVR) 系统是通过电话与客户进行交互的自动电话系统。客户通过说话或按手机上的按键来浏览选项。这些系统可以处理重复性查询，例如账户余额、定价和订单跟踪，以及在需要现场支持时对相关部门或资源的例行呼叫。IVR 可以减少等待时间，让客服人员腾出时间来处理更复杂的查询，并为客户提供标准问题的一致响应。
这些平台是最简单的客户自助服务场所之一，通常在网站或应用程序上提供产品信息库以及常见问题的答案。这种类型的自助服务内容可能包括基于知识的文章、教程或常见问题。
企业越来越多地运用 AI 工具，根据客户互动数据来识别常见问题解答页面的潜在内容。对于软件等技术性较强的产品，组织可能会提供深入的教程或其他学习机会和认证。为了确保客户可以轻松找到这些页面，当客户在搜索栏中输入公司名称时，组织可能会利用搜索引擎优化 (SEO) 技术来帮助他们的页面排名更高。
自助服务门户是一个在线平台，可作为客户管理自己的帐户、下订单或跟踪交付情况的中央信息库。它们提供了一个单一入口点，客户可通过该入口点查看状态更新、请求更改或查看帐户历史记录。
作为一种间接客户自助服务的形式，论坛历来允许消费者群策群力排除故障或从组织的客服人员处获得客户问题的答案。这些论坛可以成为消费者分享信息和体验的有用工具，并且通常由公司代表或专职社区成员作为版主。这些点对点支持模型可以充当信息存储库，过去的讨论可以帮助未来的用户。它们还有助于在客户之间建立社区意识和忠诚度，鼓励协作和用户驱动的信息。
信息亭是安置在零售店、机场或杂货店等地点的实体自助服务站。使用信息亭，客户无需与员工互动即可执行特定任务。这些服务站独立工作，减少了对现场工作人员的需求，并加快了交易速度以减少排队。
客户自助服务已成为企业提升客户体验同时优化自身运营的重要策略。客户自助服务的一些主要优点包括：
自助服务选项让客户能够自由地按照自己的节奏解决问题或获取信息，而无需等待帮助。这些工具便于提供 24 小时支持，无需等待接听或电子邮件回复。此外，许多自助服务产品，例如虚拟助理和知识库，可以配置为根据个人需求定制响应，从而提供更加个性化的体验。
客户自助服务工具大大提高了信息和交易的准确性。通过消除人为错误，这些系统可确保数据输入的一致性，并减少手动处理或沟通不畅造成的错误。
客户自助服务可让用户处理自己的需求，从而减少等待时间。这些系统简化了整个客户旅程中的多个流程，从而为客户提供快速支持，减少支持团队的工作负载。这样就能更快地解决问题，让支持人员能够专注于更复杂的问题，从而提高整体工作效率。
提供客户自助服务选项可创造更好的客户体验，从而吸引新客户。通过为客户提供自助服务，企业可以满足消费者对即时解决方案的需求，从而提高客户满意度和忠诚度。
自助服务解决方案可以显著降低运营费用，同时保持或提高服务质量。这将降低劳动力成本，因为自动化系统可以处理重复性任务，从而最大限度地减少对大型支持团队的需求。此外，对现有自助服务流程执行分析通常会作为一项业务进行全面优化。IBM 商业价值研究院的调研显示，一家通信服务提供商估计，通过从服务呼叫中提取相关数据，它节省了 500 万美元的运营成本。
自助服务工具可以用最少的额外资源处理大量查询，从而允许组织根据需要进行扩展。这些自动化系统可同时管理大量请求，为全球客户提供服务，而无需额外的基础设施。
客户自助服务通过向客户提供一系列相关选项并满足他们对快速、个性化服务的期望来建立忠诚度。例如，根据 Salesforce 最近的一份报告，61% 的消费者更喜欢使用自助服务选项来处理简单的请求，而 54% 的问题可以在不与人工客服互动的情况下得到解决。3
在客户自助服务中整合自动化技术和 AI 功能，使得这些系统更具适应性和用户友好性。AI 能够实时处理和分析大型数据集，这增强了复杂问题的个性化和问题解决能力，从而转化为卓越的客户体验。
使用这些创新技术的组织可以提供 24 小时支持并降低运营成本，同时不断改善自助服务体验。专门构建的 AI 工具（例如，使用公司自身数据训练的虚拟助理）可提供全天候支持和逐步故障排除功能，而 AI 辅助知识库可以使用自然语言处理来解释客户查询并提供与上下文相关的培训。
至关重要的是，AI 还有助于提供预测性和主动性协助，而不是被动反应。AI 工具可以分析以往的客户互动，并根据历史数据建议后续步骤，在维护更新成为问题之前通知客户，或提醒客户服务团队注意产品或服务的问题。
客户自助服务选项使客户能够快速有效地解决自己的问题。它们通过周到的设计增强客户体验，同时减轻客户服务代表的负担。自助服务策略的一些关键最佳实践包括：
过去几十年来，尤其是 2020 年以来，客户在与所依赖的企业的互动中逐渐期望实现个性化。多达 80% 的客户希望获得个性化的零售体验。4研究表明，实现个性化客户体验规模化的组织将显著提高客户忠诚度（从而提高留存率）和整体的钱包份额。
利用 AI，组织可以实时提供这种个性化服务，根据客户历史记录和偏好量身定制建议和沟通方式。这样，他们还能够扩展自助服务选项，而无需彻底重组工作流程。
积极主动的组织将使用分析功能来识别常用的搜索引擎术语或知识库中的空白，并定期刷新和更新内容以满足新出现的客户需求。例如，一家公司可能会注意到与新产品推出相关的聊天机器人的故障排除请求有所增加，并编写一系列新教程来解决常见问题，确保无论客户是使用AI 智能体还是在互联网上搜索答案，都能够快速找到所需的相关信息。
如果自助服务失败，让客户能够快速轻松地联系到真人客服就非常关键。无缝切换到人工支持可确保客户不会陷入困境或感到沮丧。这可能涉及清楚地显示与真人客服聊天的选项或使用自动化系统引导用户完成上报流程。
通过分析主动识别客户需求，确保自助服务工具有效解决常见问题。这可能意味着使用来自客户互动的数据（例如搜索查询或支持票据）来识别常见问题或重复出现的问题。通过使用预测性分析，组织可以根据历史模式预测客户需求并优化内容以反映当前客户的关注点。
1. 这八张图表展示了新冠疫情如何永远改变了 B2B 销售，McKinsey，2020 年 10 月 14 日
2. 客户参与的下一个前沿：支持 AI 的客户服务，McKinsey，2023 年 3 月 27 日
3. 客户自助服务，SalesForce
4. 个性化客户体验：推动零售业差异化，McKinsey，2020 年 4 月 28 日
与我们的 AI 专家一起保持领先。每周获取有关最新 AI 新闻、趋势和创新及其对业务影响的洞察。
在生成式 AI 时代克服障碍，以勇气和信念向前迈进。
深入了解战略路线图，了解您的组织如何通过推进 Salesforce 驱动的转型，充分利用生成式 AI 的机会。
了解 NatWest Group 如何利用人工智能驱动且基于云的平台进行数字化转型，让购房变得更加轻松。