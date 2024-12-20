自助服务选项作为客户体验中越来越重要的组成部分，旨在提供便利、减少等待时间并提高客户满意度。早期的客户自助服务涉及知识库和常见问题解答等单向交流，如今，更先进的技术正在彻底改变自助服务领域。作为公司服务台的组成部分，这些工具非常有用，因为客户请求数量巨大，每个请求都需要个性化的关注。

成功的自助服务选项可提供跨渠道的一致体验，并提供直观、快速的支持。虚拟助理和交互式语音应答 (IOVP) 系统（由人工智能 (AI) 驱动）可提供规模化的实时帮助。同时，虚拟代理经常部署自动化工具来满足常规客户请求，例如更改密码或简单的技术帮助。客户自助服务可以通过各种支持渠道进行，包括电子邮件、聊天机器人、支持网站、应用程序和电话。

自助服务支持选项的增加既与提高消费者满意度有关，也与降低使用它们的企业成本有关，而无论该组织是面向消费者还是 B2B。（例如，只有约 20% 的 B2B 买家表示他们想再次亲自与销售代表互动。1）McKinsey 调查显示，三分之二的千禧一代期望获得实时服务，四分之三的客户期望获得一致的全渠道服务体验。2