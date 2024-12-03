超个性化的旅程正在彻底改变公司与客户的联络方式。客户体验自动化 (CXA) 是指利用技术、数据和人工智能 (AI) 来简化和个性化整个客户旅程中的互动。通过自动化关键流程（如个性化沟通、数据分析和全渠道客户参与），企业可以大规模提供无缝、相关且及时的体验。

CXA 可增强从认知到购后支持每个阶段的整体客户体验。CXA 使用来自销售、营销和服务职能的 360 度客户数据，应用生成式 AI 来定制体验，并确定吸引每个客户的“下一步最佳行动”。这种方法可以提高客户满意度（通过 CSAT 等指标衡量）、减少人工工作量并提高运营效率。同时，CXA 有助于确保每位客户都能获得符合其偏好和行为的定制体验。

为了取得这些成果，CXA 依靠 AI、机器学习 (ML) 和 自然语言处理 (NLP) 等先进技术。这些工具可自动执行日常任务，响应客户查询并提供个性化建议或支持。CXA 系统还可以分析数据和客户行为，以识别趋势、预测需求并在问题升级之前主动解决问题。

扩展个性化参与是 CXA 的一个主要优点。例如，CXA 允许企业发送符合每个客户兴趣的通知，而不是向每个客户发送相同的通用促销信息。这有助于通过创造更真实的体验来让每个客户感到更受重视。

除了面向客户的应用之外，CXA 还通过根据对话提供人工智能驱动的响应和建议来支持人工客服代理。这种 AI 与人类输入的结合有助于确保更好的服务和更快的解决方案。

CXA 代表了企业与客户交流方式的重大演变。当它与技术和人类同理心相结合时，效果最为显著。虽然自动化可以处理日常任务，但人性化有助于确保复杂互动具有相关性、有帮助并且符合客户需求。这种方法使企业能够以更快的速度、更高的精度以及更深的理解力满足客户的需求。

