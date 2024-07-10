组织正越来越多地使用 AI 作为员工队伍管理解决方案，以提升客户体验。AI 驱动的联络中心能够自动解决公司的基本客户问题，同时将客户服务专业人员腾出时间，以管理更高级的客户互动。

现代化的客户服务体验意味着为客户提供使用自助服务选项快速获取答案的能力。例如，如果客户可以通过聊天机器人更快地获得好的答案，他们可能不想等待与真人客服交谈。AI 技术可以帮助优化客户旅程中的每个客户支持接触点。

此外，客户来电的管理成本很高。估算值各不相同，但每次客户来电都可能花费几美元1 的人力和资源成本。

由 AI 提供支持的联络中心解决方案涉及两个独立的功能。一项功能是消除人工客服的耗时任务，以便他们可以专注于需要他们关注的更大问题。另一种功能是让人工客服在客户服务中心使用生成式 AI 来查找答案并获取建议答案。这样做可以提高客服的绩效，并有可能提高员工满意度。

客户服务已超越其他业务职能，成为 CEO 的首要生成式 AI 优先事项。随着越来越多的组织优先考虑其 AI 驱动的客服中心运营，那些将人类客服与生成式 AI 技术完美结合的组织将获得竞争优势。