多年来，聊天机器人已经无缝融入我们的日常生活——在我们的家中、手机上、社交媒体上，以及在线购物、医疗保健、客户支持等应用程序中。它们具有识别和理解用户、提供准确答案和完成任务的优势。随着人工智能(AI) 的普及和可及性不断提高，虚拟代理必须将其融入业务实践中，才能无缝支持不断增长的终端用户数量。
如今，AI 决定着客户服务的成败。不切实际、功能有限的聊天机器人不能充分解决查询问题，也难以提供令人满意的结果，这让用户感到沮丧。而智能虚拟代理则能进行以解决方案为导向的对话，准确回答问题，让客户满意。拥有积极聊天机器人用户体验的客户更有可能与品牌建立积极的关系。投资开发能够理解人类对话的聊天机器人，可以为企业和消费者带来切实的好处。
随着聊天机器人开始利用当今强大的科技，例如生成式 AI、自然语言处理 (NLP)、智能文档理解、语音识别、语音合成等，它们能够提供更加便捷和令人满意的结果。能够提供一致、智能的客户服务的聊天机器人会成为我们的好朋友，为我们节省宝贵的时间，让我们能够专注于高价值的活动。
随着世界转向快节奏的生活方式，形成了快速高效的客户支持服务现状。为了满足客户的愿望和需求，企业需要提供全天候支持。如果没有人工智能，满足这些期望并保持满意的客户根本不可能。客户期望他们的问题得到即时回应和解决。此外，客户希望感受到服务提供者的理解。然而，由于一些支持团队每天要处理数以千记的客户电话，实时满足这些需求变得越来越具有挑战性。这就提出了一个问题，企业主如何让所有客户对他们的客户体验感到满意？别担心，因为我们可以求助于我们的好朋友——AI 聊天机器人。
聊天机器人(chatbot) 是能够模拟人类对话，理解客户问题并自动回复这些问题的计算机程序。通过人工智能驱动聊天机器人的功能，企业主可以大幅提高客户满意度，同时减轻人工客服的压力。
客户服务代理每天都会接到大量电话，很快就会被通常有共同答案的客户查询淹没。因此，随着时间的推移，客户的需求得不到满足，从而极大地损害客户满意度、商业声誉、客户退货和企业利润。然而，通过在聊天机器人中实施自然语言处理和业务知识库，可以快速部署对常见问题 (FAQ) 的自动回复。
借助聊天机器人提供的客户数据，企业可以：
聊天机器人越来越受欢迎，企业主们纷纷寻求与聊天机器人供应商合作，以期为客户提供更好的客户体验。IBM 通过 watsonx Assistant 帮助企业在所有渠道提供协同一致且智能的客户服务。
watsonx Assistant 通过可靠的虚拟助理极大地改善了客户体验，可以快速提供一致且准确的答案。企业主可以针对客户服务、人力资源和营销等各种用例部署 watsonx Assistant。watsonx Assistant 基于市场领先的大型语言模型 (LLM)、NLP 和机器学习而构建，可以准确理解常见问题，为客户提供无缝自助服务。
此外，watsonx Assistant 可以无缝集成到客户关系管理 (CRM) 和联络中心即服务 (CCaaS) 平台等业务系统中，无需公司迁移其技术堆栈或编写复杂的编码结构。
通过 watsonx Assistant 功能，IBM 为企业主提供了完全可扩展的灵活解决方案，以应对高流量的客户服务需求。这些解决方案增强了用户参与，从而提升了watsonx Assistant 客户的商业利润，在过去三年中实现了 370% 的投资回报率和 2300 万美元的利润。Watson 已经解决了多个行业企业主的问题，包括银行、零售、政府、保险和医疗保健。像 Humana、The Master's 和 ABN AMRO Bank NV 这样的企业只是受益于 watsonx Assistant 解决方案的的几个例子。
全球最大的休闲车辆 (RV) 零售商 Camping World 在 watsonx Assistant 的帮助下，成功改变了其客户服务体验。新冠疫情之后，客户激增凸显了代理管理和响应时间方面的差距。此外，不提供 24/7 客户服务中心对 Camping World 来说也是一个问题，因为许多客户查询会被忽视，而这拉远了客户与企业之间的关系。在IBM watsonx Assistant®的支持下， Camping World 的虚拟代理“Arvee”帮助将所有平台上的用户参与提高了 40%，并将等待时间缩短至约 33 秒。这是通过整合 LivePerson 云平台，以及短信功能、30 多个常见问题解答、客户数据收集和参与等新功能实现的，这帮助 Arvee 的效率提高了 33%。
借助 IBM watsonx Assistant，您可以在所有渠道和接触点整合市场领先的智能客户服务。watsonx Assistant 可以帮助您的团队提高客户保留率，增强客户关系，并提供比以往更高效、更准确的一流客户体验。借助 IBM 的力量，提升您的盈利能力。
在整个客户旅程中转变客户体验，释放价值并推动增长。
在客户服务中使用生成式 AI，提高效率，增强座席能力。
构建出色的 AI 客服聊天机器人，利用生成式 AI 增强客户体验并提高品牌忠诚度和保留率。