聊天机器人越来越受欢迎，企业主们纷纷寻求与聊天机器人供应商合作，以期为客户提供更好的客户体验。IBM 通过 watsonx Assistant 帮助企业在所有渠道提供协同一致且智能的客户服务。

watsonx Assistant 通过可靠的虚拟助理极大地改善了客户体验，可以快速提供一致且准确的答案。企业主可以针对客户服务、人力资源和营销等各种用例部署 watsonx Assistant。watsonx Assistant 基于市场领先的大型语言模型 (LLM)、NLP 和机器学习而构建，可以准确理解常见问题，为客户提供无缝自助服务。

此外，watsonx Assistant 可以无缝集成到客户关系管理 (CRM) 和联络中心即服务 (CCaaS) 平台等业务系统中，无需公司迁移其技术堆栈或编写复杂的编码结构。

通过 watsonx Assistant 功能，IBM 为企业主提供了完全可扩展的灵活解决方案，以应对高流量的客户服务需求。这些解决方案增强了用户参与，从而提升了watsonx Assistant 客户的商业利润，在过去三年中实现了 370% 的投资回报率和 2300 万美元的利润。Watson 已经解决了多个行业企业主的问题，包括银行、零售、政府、保险和医疗保健。像 Humana、The Master's 和 ABN AMRO Bank NV 这样的企业只是受益于 watsonx Assistant 解决方案的的几个例子。

全球最大的休闲车辆 (RV) 零售商 Camping World 在 watsonx Assistant 的帮助下，成功改变了其客户服务体验。新冠疫情之后，客户激增凸显了代理管理和响应时间方面的差距。此外，不提供 24/7 客户服务中心对 Camping World 来说也是一个问题，因为许多客户查询会被忽视，而这拉远了客户与企业之间的关系。在IBM watsonx Assistant®的支持下， Camping World 的虚拟代理“Arvee”帮助将所有平台上的用户参与提高了 40%，并将等待时间缩短至约 33 秒。这是通过整合 LivePerson 云平台，以及短信功能、30 多个常见问题解答、客户数据收集和参与等新功能实现的，这帮助 Arvee 的效率提高了 33%。

借助 IBM watsonx Assistant，您可以在所有渠道和接触点整合市场领先的智能客户服务。watsonx Assistant 可以帮助您的团队提高客户保留率，增强客户关系，并提供比以往更高效、更准确的一流客户体验。借助 IBM 的力量，提升您的盈利能力。